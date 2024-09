Τρόποι για να Κάνεις πιο Ηot το Ασφαλές Σεξ

Πρόσφατα αγόρασα μια αντισυλληπτική κολπική μεμβράνη –μεμβράνη που διαλύεται και περιέχει σπερματοκτόνο– για να έχω μια έξτρα προστασία από εγκυμοσύνη, πέραν των προφυλακτικών (συν τη μέθοδο απόσυρσης). Όταν τη φόρεσα ενημέρωσα τον σύντροφό μου ότι χρειαζόταν 15 λεπτά για να λειτουργήσει και του ζήτησα να μου βάλει δάχτυλο όσο περιμέναμε – που τελικά μου πρόσφερε έναν πολύ ωραίο οργασμό πριν από το σεξ. Ξέροντας ότι είχαμε πολύ χρόνο για προκαταρκτικά, χαλάρωσα και διεγέρθηκα και έτσι ένιωθα τα πάντα πιο έντονα.

«Το ασφαλές σεξ είναι πιο hot», λέει η Kristen Mark, καθηγήτρια Οικογενειακής Ιατρικής και Κοινωνικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. «Αν βάζεις προτεραιότητα την ασφάλεια, δείχνεις ότι σέβεσαι την υγεία σου και του συντρόφου σου. Έρευνες έχουν δείξει πως όταν δεν φοβόμαστε για ανεπιθύμητες συνέπειες (π.χ. εγκυμοσύνη, ΣΜΝ κ.λπ) υπάρχει χώρος για πειραματισμό και το σεξ γίνεται πιο απολαυστικό».

Το μυστικό είναι να γίνει το αντικείμενο που χρησιμοποιείς για προφύλαξη σέξι κομμάτι του παιχνιδιού κι όχι κάτι που αφαιρεί από την ατμόσφαιρα», λέει η Mark. «Μπορεί π.χ. να λες προστυχιές σε συνάρτηση με αυτό ή να το φοράς με σέξι τρόπο». Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να γίνει το ασφαλές σεξ πιο hot.

Προφυλακτικά

Το να βάζεις προφυλακτικό (85% αποτελεσματική μέθοδος αντισύλληψης) σε έναν σύντροφο μπορεί εύκολα να γίνει σεξουαλική πράξη, λέει η ειδική σεξουαλικής αγωγής Erica Smith. Το μυστικό είναι να το κάνεις σαν να τον αυνανίζεις: χάιδεψε το πέος ή το dildo, πριν το φορέσεις αλλά και μετά.

Μια πιο προχωρημένη επιλογή είναι να το φορέσεις με το στόμα σου. «Αν κρατήσεις την ακρούλα ανάμεσα στη γλώσσα και τον ουρανίσκο σου και την άλλη πλευρά ανάμεσα στα δόντια και τα χείλη, μπορείς να το φορέσεις άνετα», λέει η Marla Renee Stewart, σεξολόγος και συγγραφέας του The Ultimate Guide to Seduction and Foreplay.

Για να διευκολυνθούν οι αυθόρμητες σέξι συνευρεύσεις, μπορείς να έχεις προφυλακτικά σε διάφορα δωμάτια στο σπίτι. «Για τα προφυλακτικά πιστεύω ό,τι πίστευε ο Robert J. Woodruff της Coca-Cola για τη στρατηγική διανομής του αναψυκτικού: πρέπει να υπάρχει πάντα κάπου κοντά», λέει η Cindy Gallop, ιδρύτρια της πλατφόρμας MakeLoveNotPorn. «Αν ξεκινήσουμε τη φάση στον καναπέ, αρκεί να ανοίξω ένα κουτάκι στο τραπέζι για να πάρω ένα προφυλακτικό».

Μερικά προφυλακτικά κάνουν την εμπειρία πιο σέξι από άλλα. «Τα περισσότερα έχουν λίπανση και ο κατασκευαστής δεν είναι υποχρεωμένος να αναφέρει με τι υλικό», λέει η Karyn Eilber, ουρολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια ουρολογίας και γυναικολογίας στο νοσοκομείο Cedars-Sinai. «Χημικά όπως η νονοξυνόλη-9 μπορεί να δημιουργήσουν ερεθισμό, κολπική φλεγμονή και να αυξήσουν την ευαλωτότητα στις μολύνσεις». Για να είναι ωραία η αίσθηση των προφυλακτικών καθώς φοριούνται, προτείνει να αγοράζεις προφυλακτικά χωρίς λιπαντικό και να βάζεις το λιπαντικό μόνος σου – που μπορεί να είναι η αρχή για να παίξεις. «Καλύτερα να χρησιμοποιήσεις ένα λιπαντικό με βάση το νερό, καθώς το λάδι μπορεί να φθείρει το λάτεξ», λέει. «Μπορεί να είναι μια διασκεδαστική προσπάθεια από κοινό στο πλαίσιο των προκαταρκτικών ενός ζευγαριού και να φορέσουν το προφυλακτικό μαζί».

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μπορείς να μιλάς βρόμικα. Κάτι λάιτ σε φράση μπορεί να είναι το «Ανυπομονώ να μπεις μέσα μου. Θα σου βάλω προφυλακτικό για να με γαμήσεις», λέει ο ειδικός σεξουαλικής αγωγής Kenneth Play, συγγραφέας του Beyond Satisfied: A Sex Hacker’s Guide to Endless Orgasms, Mind-Blowing Connection, and Lasting Confidence.

Μπορείς να κάνεις αισθησιακή εμπειρία και τα εσωτερικά προφυλακτικά, που μπαίνουν στον κόλπο ή τον πρωκτό, προστατεύοντας από ΣΜΝ και εγκυμοσύνη με 79% αποτελεσματικότητα. Η Mark προτείνει να βάλεις το προφυλακτικό στα δάχτυλά σου και να το δεις σαν παιχνίδι με τα δάχτυλα. Καλύτερα να βάλεις δάχτυλο κατά βάση πριν, γιατί ένα εσωτερικό προφυλακτικό μπορεί να σπάσει – ιδίως με μυτερά νύχια.

Οδοντικά φράγματα

Τα οδοντικά φράγματα –φύλλα λάτεξ που βάζεις πάνω στο αιδοίο ή τον πρωκτό για να πιο ασφαλές στοματικό– μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διεγείρουν έναν σύντροφο. H Mark προτείνει τη χρήση του και σε άλλα σημεία –ρώγες, μπούτια, μασχάλη κ.λπ – πριν τη χρήση του για περισσότερη ένταση. Τα οδοντικά φράγματα έχουν επίσης διάφορες γεύσεις που μπορούν να κάνουν το γλείψιμο έξτρα ελκυστικό.

Στη Sara Riccio, 32χρονη ειδική σεξουαλικής αγωγής στη Νέα Υόρκη, αρέσει να βάζει δάχτυλο σε συντρόφους μέσα από οδοντικό φράγματα – και επίσης της αρέσει η εικόνα. «Για μένα, υπάρχει κάτι μοναδικά σεξουαλικό στο να τεντώνεις ένα λεπτό κομμάτι λάτεξ πάνω στο αιδοίο της συντρόφου μου και να βλέπω το περίγραμμα των χειλιών», λέει. «Επίσης μου αρέσει να πιέζω το οδοντικό φράγμα στο αιδοίο της και να το κινώ κυκλικά. Η λεία υφή του λάτεξ είναι ωραία αίσθηση στην κλειτορίδα». Επειδή η σύντροφός της είναι πολύ ευαίσθητη το οδοντικό φράγμα βοηθάει να την ικανοποιεί χωρίς να την πονάει ,συμπληρώνει.

Για όσους δεν ψήνονται τόσο για οδοντικά φράγματα, μια εναλλακτική είναι τα Lorals, εσώρουχα από λάτεξ που μπορούν να φορεθούν κατά το στοματικό σεξ. «Είναι χαριτωμένα – έχουν δυο διαφορετικά στιλ και αποτελούν ένα φράγμα ανάμεσα στο στόμα και τον πρωκτό/ή τον κόλπο», λέει η Smith. «Παρέχουν προστασία από ΣΜΝ κατά τη διάρκεια του στοματικού σεξ και είναι σέξι».

Πλαστική μεμβράνη

Μπορείς να φτιάξεις αυτοσχέδια εσώρουχα στοματικού σεξ χρησιμοποιώντας πλαστική μεμβράνη, που προτείνεται για χρήση αν δεν υπάρχουν οδοντικά φράγματα, αν και δεν υπάρχουν μελέτες για την αποτελεσματικότητά της. «Το κομμάτι πάνω στο αιδοίο πρέπει να είναι χαλαρό, ώστε να μπορείς να το βάλεις σε όλες τις σχισμές», λέει ο Stewart. «Κράτησέ το στη θέση του, με επιπλέον μεμβράνη γύρω από τα μπούτια και τη μέση». Μπορείς να ρίξεις μέλι ή σιρόπι σοκολάτας και να το γλείψεις. Φρόντισε μόνο να πλυθείς καλά μετά για να αποφύγεις τα βακτήρια.

Επίσης η πλαστική μεμβράνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για bondage, συμπληρώνει η Carole Queen, σεξολόγος στο sex shop Good Vibrations. «Μπορείς να πάρεις ένα-δυο κομμάτια να τα στριφογυρίσεις και να φτιάξεις ένα σχοινί, και να το χρησιμοποιήσεις για να δέσεις τα χέρια του παρτενέρ σου – ή τους αστραγάλους στο κρεβάτι».

Ορμονική αντισύλληψη

Αν η σύντροφός σου παίρνει αντισυλληπτικά, «βάλε καθημερινή υπενθύμιση και στέλνε ένα σέξι μήνυμα», λέει η Jessica O’ Reilly, σεξολόγος στο Astroglide και συγγραφέας του The Ultimate Guide to Seduction and Foreplay. Ή αν είστε μαζί μπορείς να φέρεις το χάπι της και να της δώσεις ένα σνακ ή ένα ραβασάκι (προφανώς ρωτάς τη σύντροφό σου, γιατί αλλιώς μπορεί να είναι εκνευριστικό να στέλνεις μήνυμα κάθε μέρα).

Μια άλλη ορμονική μέθοδος αντισύλληψης είναι το NuvaRing, που μπαίνει στον κόλπο μια φορά το μήνα και μένει εκεί για να εμποδίσει την εγκυμοσύνη με αποτελεσματικότητα 91%. Η Brittany, 29χρονη content creator στο Σιάτλ, είχε έναν σύντροφο που της έβαζε το NuvaRing. «Κάθε φορά που έπρεπε να το βάλω, μου το έβαζε εκείνος φτάνοντας ψηλά, κοντά στο G-spot», θυμάται. «Κάθε φορά που ήταν ώρα να το βάλω ήξερα ότι θα έχω οργασμό, έτσι έγινε λίγο φάση τύπου σκυλί του Παβλόφ – πολύ σέξι».

Σπερματοκτόνο

Η μεμβράνη και τα σπερματοκτόνα χρειάζονται χρόνο να δράσουν πριν ξεκινήσεις τη διείσδυση. Το να αποφασίσεις τι θα κάνεις ενώ περιμένεις μπορεί να είναι διασκεδαστικός τρόπος να προσθέσεις ποικιλία στο σεξ και να κάνεις καταπληκτικά προκαταρκτικά.

Τα σπερματοκτόνα είναι 72-86% αποτελεσματικά ανάλογα με το είδος και «μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των προκαταρκτικών, όπως βάζοντας το σπερματοκτόνο με μασάζ στον κόλπο», λέει η κλινική σεξολογός και θεραπεύτρια σχέσεων Debra Laino. Ωστόσο η χρήση σπερματοκτόνου αρκετές φορές τη μέρα μπορεί να ενέχει μερικούς κινδύνους όπως ερεθισμό του κόλπου, που αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης ΣΜΝ.

Μέθοδος της απόσυρσης

Η απόσυρση –να βγάζεις το πέος από το κόλπο πριν την εκσπερμάτωση– είναι μόνο 78% αποτελεσματική. Μπορείς να μείνεις έγκυος από προσπερματικά υγρά. Όμως ίσως είναι ωραία αν τη συνδυάσεις με κάποια άλλη μέθοδο. Με βάση την εμπειρία μου μπορεί να είναι σούπερ σέξι να παίξεις με το πού θέλεις να τελειώσει ο σύντροφός σου. Στα βυζιά; Στη μούρη; Στο στόμα; Ένα μαργαριταρένιο κολιέ ίσως; Οι επιλογές είναι ατελείωτες.

«Για να είναι πιο πικάντικο, πρέπει να αποφασίζει το άτομο στο οποίο γίνεται η διείσδυση», λέει η Queen. «Και είναι ιδανική συνθήκη για προστυχιές: οι παρτενέρ μπορούν να μιλάνε πρόστυχα για να αποφασίσουν πού θα χύσει ο ένας ή να είναι περισσότερο σαν εντολή».

Επίσης μπορείς να παίξεις άρνηση εκσπερμάτωσης –να μην αφήνεις τον άλλον να τελειώσει μέχρι να το πεις εσύ– για να μην τελειώσει μέσα σου, λέει η O’Reilly.

Αποχή

Η αποχή από τη διείσδυση δίνει περιθώριο για άλλες δραστηριότητες όπως αμοιβαίο αυνανισμό. «Μπορείτε να ξαπλώσετε ο ένας πλάι στον άλλον να κοιτάζεστε, ή αντικριστά» λέει η ψυχοθεραπεύτρια και πιστοποιημένη σεξοθεραπεύτρια Lee Philips. «Μπορείτε να μιλάτε και να περιλαμβάνονται είτε προστυχιές είτε power play» (για παράδειγμα να λέει ο ένας στον άλλον τι να κάνει).

Μπορεί η αποχή να είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσετε ερωτογενείς ζώνες πέρα από τα γεννητικά όργανα με τα χέρια, το στόμα, ή toys. «Όλα τα μέρη του σώματος μπορεί να είναι σεξουαλικά», λέει η Phillips. «Μπορείτε να κάνετε μασάζ στο κεφάλι ή να αγγίξετε το πίσω μέρος των αυτιών και το εσωτερικό των μηρών και να χρησιμοποιήσετε λοσιόν, λάδια ή ένα φτερό».

Ο ερευνητής σεξ Justin Lehmiller συστήνει ένα παιχνίδι ρουλέτας όπου γράφεις όλες τις σεξουαλικές πράξεις που μπορείς να σκεφτείς που δεν περιλαμβάνουν διείσδυση σε χαρτάκια, να τα βάλεις σε ένα καπέλο, κι ύστερα να διαλέγετε. «Είναι ένας ωραίος τρόπος να δοκιμάσετε καινούργια πράγματα, ενώ προφυλάσσεστε για εγκυμοσύνη ή ΣΜΝ», λέει

Εν συντομία, σχεδόν κάθε μέθοδος μπορεί να γίνει hot με λίγη παιχνιδιάρικη διάθεση και δημιουργικότητα και επικοινωνία – αν και τίποτα δεν είναι πιο σέξι από τη διέγερση που θα νιώσεις αν δεν έχεις να ανησυχείς για εγκυμοσύνη η ΣΜΝ ή από το ότι φροντίζει ο ένας τον άλλον.

