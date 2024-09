Εκεί Όπου οι Άνθρωποι Μιλούν με τον Θεό

Το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στο The Photo Issue 2015 / Φωτογραφίες του Bruce Gilden / Magnum Photos

Τα Απαλάχια Όρη είναι πανέμορφα. Τα βουνά και τα δάση τα κάνουν να είναι. Όμως, αυτό το μέρος έχει μια περίεργη επίδραση στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Οι περισσότερες πόλεις είναι απομονωμένες. Ναι μεν οι δρόμοι και η τεχνολογία μπορούν να τους φέρουν σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά όταν βρίσκεσαι εκεί νιώθεις σαν να ζεις σε ένα ερημονήσι. Το αποτέλεσμα; Ο Θεός είναι παντού.

Θα συναντήσεις αυτήν την πίστη παντού στα Απαλάχια Όρη, όχι μόνο εξαιτίας της αφοσίωσης των ανθρώπων, αλλά και επειδή αυτή η αφοσίωση δεν έχει πουθενά αλλού να πάει. Όλοι οι άνθρωποι, που ζουν στα Απαλάχια, έχουν μια ξεχωριστή σχέση με τον Θεό. Ίσως μπορείς να πεις το ίδιο πράγμα και για τις φωτογραφίες.

Σάββατο 6 Ιουνίου. Ο Will στην πρωινή προσευχή των ανδρών, στο Covenant Mountain Mission Bible Camp.

Κυριακή 7 Ιουνίου. Ο Roy, ένας από τους αδελφούς στη λειτουργία του Kingdom Come Church’s Old Regular Baptist.

Κυριακή 7 Ιουνίου. Μια εκκλησιαζόμενη στη λειτουργία του Kingdom Come’s Old Regular Baptist.

Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Carla, μια εκκλησιαζόμενη της κοινότητας του Kingdom Come, κατά τη διάρκεια του φαγητού, μετά τη θεία λειτουργία.

Κυριακή 7 Ιουνίου. Πιστοί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Congregants at the Kingdom Come.