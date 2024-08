Tώρα Μπορείς να Παίξεις τη Μουσική που Γουστάρεις Μπροστά σε 2.000 Άτομα Πίνοντας Jägermeister

Μια νέα σελίδα ανοίγει στον μυστηριακά ανατρεπτικό κόσμο του Jägermeister και αυτή δεν είναι άλλη από το πρότζεκτ «Be the Meister», το οποίο έχει ως σκοπό να αναδείξει τους καλύτερους των καλύτερων από κλάδους όπως η μουσική, το bartending, τα cocktails, τα τατουάζ και πολλούς ακόμη. Αυτό βέβαια θα συνδυαστεί και με τα αντίστοιχα πάρτι, στα οποία, ως γνωστόν, δεν υπάρχει καν δεύτερος μετά τον «Party – Meister». Τα βασικά συστατικά μιας επιτυχημένης βραδιάς είναι τρία: Το ποτό, η καλή διάθεση και η μουσική. Το Jägermeister έχει αποδείξει μέσα στον χρόνο ότι μπορεί να προσφέρει με ευκολία τα δύο πρώτα, φροντίζοντας πάντα να συνεργάζεται με τους κορυφαίους του τρίτου. Δεν είναι μυστικό πως εδώ και χρόνια το αγαπημένο μας «ελάφι» στηρίζει όσους το αξίζουν και βοηθάει στην εξέλιξή τους. Ειδικά στον χώρο της μουσικής και του djing, έχει δώσει «πόνο», μετρώντας εκατοντάδες τεράστια πάρτι και συναυλίες –ακόμα και στα πιο κουλά μέρη-, που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη στήριξή του.



Το «Be the Meister» τώρα, έρχεται να επισφραγίσει αυτήν τη σχέση αγάπης, βοηθώντας παράλληλα έναν νέο Dj να ξεκινήσει την πορεία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάνοντας δηλαδή warm up στον Dj David Morales από τη Νέα Υόρκη, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στον χώρο της ηλεκτρονικής/dance μουσικής και μάλιστα, αυτό θα γίνει σε ένα από τα μεγαλύτερα πριβέ θεματικά πάρτι που έχει διοργανώσει ποτέ το Jägermeister στην Ελλάδα. Όταν λέμε Jägerparty, εννοούμε επικές διοργανώσεις, στις οποίες, όσοι δεν έχουν βρεθεί είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν τι παίζει, ενώ, οι υπόλοιποι, που είχαν την τύχη να είναι μέρος τους, δεν μπορούν να περιγράψουν με λέξεις αυτά που βίωσαν. Μιλάμε δηλαδή για την απόλυτη φασάρα η οποία αποτελεί όνειρο για κάθε ερασιτέχνη και επαγγελματία Dj, αλλά και για όλα τα party animal σαν εμένα.

https://www.instagram.com/p/Beay3mNhGVT/

Οι άνθρωποι του Jägermeister όντας σίγουροι ότι υπάρχουν αρκετά ταλέντα εκεί έξω που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους επαγγελματίες του χώρου, πέραν της εμπειρίας, ξεκινούν το «Be the DJ-Meister» αναζητώντας για αρχή τον καλύτερο νέο Dj. Σε αυτήν την προσπάθεια θα έχουν σύμμαχο την ιδιότυπη και πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα σχολή DJing και μουσικής παραγωγής, Dj Survival.Το πρότζεκτ έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβρη, όταν οι φοιτητές της σχολής ενημερώθηκαν από τον ιδιοκτήτη της, Dino Mfu, για τον διαγωνισμό. Ένας από αυτούς -κρινόμενος από τις επιδόσεις του- θα ζήσει μία από τις πιο τρελές εμπειρίες που θα μπορούσε να ονειρευτεί ένας εκκολαπτόμενος -αλλά ακόμη και φτασμένος στην εγχώρια αγορά- Dj. Να παίξει δηλαδή μπροστά σε 2000 άτομα σε ένα από τα πιο «must be there parties» του κόσμου και να περάσει μία ολόκληρη μέρα με τον Dj David Morales, συζητώντας μαζί του και εκφράζοντας τυχόν απορίες σχετικά με το επάγγελμα. Και δεν νομίζω πως υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος για να τις λύσει. Η όλη φάση αναμένεται να είναι πρωτοποριακή σε ό,τι αφορά τα ελληνικά dance δρώμενα, αλλά αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Ούτως ή άλλως το «ελάφι» μας έχει συνηθίσει σε καταστάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα.



To «Be the Meister», λοιπόν, αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να ξεκινήσεις μια επιτυχημένη πορεία στον τομέα που αγαπάς. Αρκεί φυσικά να αποδείξεις ότι είσαι ο καλύτερος σ’ αυτό που κάνεις. Ό,τι κι αν είναι αυτό. Η αναζήτηση του next big thing στον χώρο του djing είναι απλώς η φαντασμαγορική αρχή του πρότζεκτ. Το Jägermeister θα συνεχίσει δυναμικά την πορεία του ψάχνοντας και σε άλλες κατηγορίες που θα ανακοινωθούν με τον καιρό. Προς το παρόν, αν θέλεις να βρεθείς κι εσύ στην υπέρτατη παρτάρα -που θα πραγματοποιηθεί σύντομα- μην ξεχνάς να τσεκάρεις τις σελίδες του Jägermeister σε Facebook και Instagram για να βρεις τις μαγικές προσκλήσεις και που ξέρεις; Ίσως ο επόμενος Meister να είσαι εσύ. Μέχρι να γίνει αυτό, όμως, φρόντισε να έρθεις στο πάρτι για να πιούμε παρέα σφηνάκια Jägermeister στους -18 βαθμούς Κελσίου. Το ξέρω ότι ψήνεσαι, αφού είναι άχαστο.



