Unity: Rotting Christ, 12ος Πίθηκος, Μικρός Κλέφτης και Πολλοί Ακόμη σε Μουσική Συλλογή για τη Μόρια

Το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου ξέσπασε φωτιά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς αφήνοντας ουσιαστικά στον δρόμο και στο έλεος του καιρού τους 13.000 ανθρώπους που μέχρι πρότινος ζούσαν στοιβαγμένοι εκεί περιμένοντας τις εξελίξεις. Έκτοτε έχουμε δει τραγικές, για ένα Ευρωπαϊκό κράτος, εικόνες με ανθρώπους και παιδιά να κοιμούνται κυριολεκτικά ανάμεσα σε τάφους, στο έδαφος και όπου αλλού μπορούν. Άνθρωποι που έχουν μείνει αβοήθητοι και χωρίς αρκετά βασικά αγαθά.

Στις δύο εβδομάδες που πέρασαν έχουμε δει διάφορες κινήσεις με σκοπό την εξομάλυνση της κατάστασης. Μία από αυτές είναι και η δημιουργία της Unity, μιας ομάδας ανθρώπων που, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, δεν υπάρχει λόγος να κατονομαστούν.

Videos by VICE

Αυτή η ομάδα κατάφερε κάτι μοναδικό.

Να συγκεντρώσει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 160 τραγούδια από Έλληνες καλλιτέχνες της underground μουσικής σκηνής και να δημιουργήσει μια συλλογή, την οποία, μπορεί κανείς να κατεβάσει μέσω bandcamp στη συμβολική τιμή των 5 ευρώ – με δυνατότητα επιπλέον ελεύθερης συνεισφοράς.

Ίσως να είναι και η πρώτη φορά που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα για μία συλλογή τόσοι πολλοί καλλιτέχνες και από τόσο διαφορετικούς χώρους. Στο Unity vol 1 – In Solidarity With The Refugees of Moria Camp, θα βρει κανείς τραγούδια από καλλιτέχνες όπως οι Rotting Christ, 12ος Πίθηκος, Anser, Nalyssa Green, Kalte Nacht, Nightstalker, Villagers of Ioannina City, Μικρό Κλέφτη και πολλούς ακόμη.

Ταυτόχρονα, διατίθενται προς πώληση και άλλα αντικείμενα, όπως T-shirts, pins, stickers και signed prints σε bundles, έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να διαλέξετε εσείς το ύψος της συνεισφοράς σας.

Τα έσοδα του εγχειρήματος θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αγαθών, βάσει των οδηγιών της Attika Human Support αλλά και άλλων αλληλέγγυων ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Όσο συντομότερα συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό, τόσο πιο άμεσα θα ενεργοποιηθεί το δεύτερο βήμα της διαδικασίας που είναι η αγορά και η αποστολή των αγαθών.

Σε μια περίοδο που οι καλλιτέχνες και ειδικά αυτοί της underground κοινότητας, έχουν χτυπηθεί ανεπανόρθωτα, οι ίδιοι δείχνουν ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε ως άνθρωποι είναι να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να μην το βάζουμε κάτω.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Το Χτίσιμο της Ζωής σε Μία Ξένη Χώρα, την Ελλάδα

Μιλήσαμε με Γονείς, Μαθητές και Εκπαιδευτικούς για το Επικείμενο Άνοιγμα των Σχολείων

Συνταγή για Φριτάτα με Σαλάμι, Πιπεριά και Ελιές

Ακολουθήστε το VICE σε Twitter, Facebook και Instagram.