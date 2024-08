To VICE Media Group Ετοιμάζεται να Σηκώσει Πολλά Βραβεία στα Φετινά Emmy

«Είναι υπέροχο να ξεκινάει η μέρα σου μαθαίνοντας ότι είσαι υποψήφια για ένα βραβείο Emmy. Είναι συναρπαστικό», είχε δηλώσει κάποτε η ηθοποιός Allison Janney. Και θα συμφωνήσουμε μαζί της – ιδιαίτερα όταν είσαι υποψήφιος για περισσότερα από 20 βραβεία Emmy μέσα σε μια χρονιά.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 72η τελετή των βραβείων Emmy, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου και το VICE Media Group είχε την τιμητική του στη λίστα, με 22 υποψηφιότητες, για παραγωγές που αφορούν το διάστημα από την 1η Ιουνίου του 2019 μέχρι τις 31 Μαΐου του 2020.

Videos by VICE

«Ναυαρχίδα» αυτής της επιτυχίας είναι το VICE News Tonight, το οποίο είναι υποψήφιο για 18 βραβεία σε δέκα διαφορετικές κατηγορίες – τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλο ειδησεογραφικό σόου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. «Είναι απίστευτη τιμή για εμάς να έχουμε τις περισσότερες υποψηφιότητες και στα φετινά βραβεία Emmy. Αυτές οι υποψηφιότητες μιλούν για την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνουμε εδώ στο VICE News», δήλωσε ο Jesse Angelo και συμπλήρωσε: «Κάθε χρόνο η ομάδα μας προσφέρει στον κόσμο εξαιρετική δημοσιογραφία, παρέχοντας μοναδική κάλυψη ειδήσεων που δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά αλλού στην τηλεόραση. Είμαστε τόσο περήφανοι για αυτό κάνουμε στο VICE News Tonight».

Εκτός από το VICE News Tonight, η Pulse Films κέρδισε δύο υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία Emmy -ανάμεσά τους και το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ Beastie Boys Story σε σκηνοθεσία Spike Jonze- και τα VICE Studios ακόμη δύο.

Κι όλα αυτά, ενώ εδώ και δύο εβδομάδες είναι ήδη γνωστό ότι το VICE Media Group βρίσκεται στις υποψηφιότητες για επτά Primetime Emmy βραβεία, χάρη στα VICE on Showtime και Pulse Films.

Δείτε αναλυτικά και τις 29 υποψηφιότητες του VICE Media Group στα 72α Emmy Awards:

PRIMETIME

VICE News

Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special

VICE on Showtime

PULSE

Beastie Boys Story:

Outstanding Documentary Or Nonfiction Special

Outstanding Picture Editing For A Nonfiction Program

Outstanding Sound Editing For A Nonfiction Or Reality Program (Single Or Multi-Camera)

Outstanding Sound Mixing For A Nonfiction Or Reality Program (Single or Multi-Camera)

Outstanding Writing For A Nonfiction Program)

Apple Airpods’ “Bounce”:

Outstanding Commercial

NEWS & DOCUMENTARY AWARDS

VICE News Tonight | VICE News

Outstanding Continuing Coverage of a News Story in a Newscast

VICE News Tonight (HBO): Hong Kong Revolts (Part 2)

Outstanding Continuing Coverage of a News Story in a Newscast

VICE News Tonight (HBO): Collapse of the Caliphate (Part 2) (Part 3)

Outstanding Continuing Coverage of a News Story in a Newscast

VICE News Tonight (HBO): Cross Border Crack-Down (Part 2) (Part 3)

Outstanding Continuing Coverage of a News Story in a Newscast

VICE News Tonight (HBO): Enduring Maduro: Life in Venezuela (Part 2) (Part 3) (Part 4)

Outstanding Feature Story in a Newscast

VICE News Tonight (HBO): What It’s Like to Have a Second-Trimester Abortion

Outstanding Investigative Report in a Newscast

VICE News Tonight (HBO): They Come for Us at Night: China’s Vanishing Muslims

Outstanding Coverage of a Breaking Story in a Newsmagazine

VICE News Tonight (VICE TV): Bringing Down Baghdadi

Outstanding Arts, Culture, or Entertainment Report

VICE News Tonight (HBO): Nobody Wants to Die – Surviving D-Day

Outstanding Arts, Culture, or Entertainment Report

VICE News Tonight (HBO): A Dose of Humanity in Virtual Reality

Best Story in a Newscast

VICE News Tonight (HBO): Taken by ISIS

Outstanding Feature Story in Spanish

VICE News Tonight (VICE TV): Tracking Colombia’s Disappeared

Outstanding Research

VICE News Tonight (HBO): They Come for Us at Night: China’s Vanishing Muslims

Outstanding Video Journalism: News

VICE News Tonight (HBO): The Final Victory in the Battle Against ISIS

Outstanding Video Journalism: News

VICE News Tonight (HBO): Inside ISIS’s Final Fight

Outstanding Video Journalism: News

VICE News Tonight (HBO): Taken by ISIS

Outstanding Editing: News

VICE News Tonight (HBO): Taken by ISIS

Outstanding Editing: News

VICE News Tonight (HBO): They Come for Us at Night: China’s Vanishing Muslims

Outstanding Editing: News

VICE News Tonight (HBO): Escaping the Kingdom

PULSE

Outstanding Politics and Government Documentary

Pulse Films: XY Chelsea

Outstanding Sound

Pulse Films: XY Chelsea

VICE STUDIOS

Outstanding Current Affairs Documentary

VICE Studios: Under The Wire

Best Documentary

VICE Studios: Under The Wire

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Ξυλοδαρμό σε Έγκυες και Κάμψεις: Οι Γυναίκες που Προσπαθούν να Αποδράσουν Από τη Βόρεια Κορέα

Ο Πελούμπ Μαρνικολάι Έπεσε Από το Παράθυρο του ΑΤ Πατησίων και Σκοτώθηκε Μυστηριωδώς

DJ.Silence: «Οι Περισσότεροι Rapper Θέλουν να Γίνουν πιο Λαϊκοί Από τους Λαϊκούς»

Ακολουθήστε το VICE σε Twitter, Facebook και Instagram.