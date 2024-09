Οι Αγαπημένες Φωτογραφίες του VICE για το 2014

Photo by Sara Cwynar from the 2014 VICE photo issue

Ως photo editor της ιστοσελίδας, καθώς και του έντυπου περιοδικού του VICE, βλέπω εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες φωτογραφίες κάθε μέρα. Μια φορά προσπάθησα να μετρήσω πόσες εικόνες είχαμε να δούμε μέχρι το μεσημέρι, αλλά ζαλίστηκα τόσο πολύ που σταμάτησα. Μέσα σε όλη αυτή την «οπτική ακαταστασία», υπήρχαν μερικές φωτογραφίες από τον περασμένο χρόνο που είχαν αποτυπωθεί στη μνήμη μου με ένα περίεργο τρόπο. Σαν τα παλιά αγαπημένα τραγούδια, φέρνω αυτές τις φωτογραφίες στο μυαλό μου κάθε φορά που κάποιος μου τις θυμίζει ή όταν χρειάζομαι εγώ ο ίδιος να τις θυμηθώ. Ο θρυλικός φωτογράφος Thomas Roma μου είπε σε μια συνέντευξη νωρίτερα αυτό τον χρόνο, ότι «Η μουσική είναι τέχνη, και όταν την χρειάζεσαι είναι εκεί για εσένα. Όταν λυγίζεις ή όταν ερωτεύεσαι. Όταν είσαι μπερδεμένος ή όταν κάποιος είναι κακός μαζί σου. Υπάρχουν διαφορετικά τραγούδια για όλες αυτές τις στιγμές. Και νομίζω ότι και το ίδιο ισχύει και για τις φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες που μου έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτομαι διάφορετικά πράγματα».

Εδώ είναι μερικές από τις καλύτερες φωτογραφίες του VICE για το 2014 – ή εκείνες στις οποίες έχω επιστρέψει. Πολλές από αυτές δημιουργήθηκαν ειδικά για εμάς, ενώ άλλες είχαμε τη χαρά να τις φιλοξενήσουμε με κάποια άλλη αφορμή. Ευχαριστώ όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες που συνέβαλλαν στο έργο του VICE για φέτος.

Φωτογραφία: Awol Erizku από το άρυ Power in the 2014 VICE fashion issue

Φωτογραφία: Jacqueline Silberbush από τη συλλογή Photos of the NYPD from Last Night’s Protests

Φωτογραφία: Frederick Paxton, από το VICE News: Embedded with the Islamic Front in Aleppo

Φωτογραφία: Contact Press Images από το 2014 VICE photo issue

Φωτογραφία: Nina Berman/NOOR από το Recuperating Memories in the Zaatari Refugee Camp

Φωτογραφία: Zak Arctander από το 2014 VICE photo issue





Φωτογραφία: Chris Steele-Perkins/Magnum από το Strangeways Here We Come

Φωτογραφία: Bruce Gilden/Magnum από το The Face of Camden



Φωτογραφία: Bruce Gilden από το The Women of Wall Street





Εξώφυλλο του Wall Street Issue του Michael Marcelle

Φωτογραφία του Hobbes Ginsberg από τη συλλογή ‘MATTE’ Magazine Presents

Φωτογραφία: Cheyenne Sophia από τοBeing Gay Is Beautiful in Oakland



Φωτογραφία: Pawo Choyning Dorji από το Samsara Is a Movie

Φωτογραφία: Philip Heijmans από το Fire from Above





Saving South Sudan issue Εξώφυλλο: Tim Freccia



Φωτογραφία: Tim Freccia από το Ebola: Disease Without Borders

Φωτογραφία: Morgan Ashcom από τη στήλη Mossless in America

Φωτογραφία: Aneta Bartos από το portfolio της Dad

Φωτογραφία: Kathya Landeros από τη στήλη Mossless in America



Φωτογραφία: Tammy Mercure από το Coondoggin’ with Tammy Mercure

Φωτογραφία: Walter Pearce από το Walter Pearce’s Photo Diary

Φωτογραφία: Amanda Dandeneau από το My Parents Had a Party

Φωτογραφία: Jaimie Warren από το 2014 VICE photo issue

Φωτογραφίες: Laurie Simmons (αριστερά) και Jimmy DeSana (δεξιά) από το 2014 VICE photo issue

Photo issue 2014 εξώφυλλο του Michael Bühler-Rose

Φωτογραφία: Thomas Albdorf από το 2014 photo issue

Φωτογραφία: Dana Giacchetto από το video The Real ‘Wolf of Wall Street’

Φωτογραφία: Curran Hattleberg από τη στήλη Mossless in America

Φωτογραφία: Allen Frame από το Goodbye David Armstrong

Φωτογραφία: Annette-Lamothe Ramos από το the 2014 VICE fashion issue

Φωτογραφία: Robert Melee από το A Dozen Roses

Φωτογραφία: Scott Alario από το What We Conjure





Φωτογραφία: Ol’ Skool Sean από το Barbershops of Brooklyn



Φωτογραφία: Esa Ylijaasko Under the Clouds of Süleymaniye



Φωτογραφία: Juan Madrid από τη στήλη Mossless in America

Φωτογραφία: Spot από το Desolate Photos of 1970s LA

Φωτογραφία των Blondie από Godlis από το It’s a Godlis World

Profiles Issue εξώφυλλο του Nick Veasey

Φωτογραφία του Pierre Winther από το Easter in Seville

Φωτογραφία: Thomas Roma από το The Waters of Our Time

Φωτογραφία: Rose Marie Cromwell από το Letters From a Lost Weekend

(αριστερά) Φωτογραφία: Miyako Bellizzi από το Hood Housewife (δεξιά) Φωτογραφία: Bobby Viteri από το Crooked Conduct

Φωτογραφία: Elizabeth Renstrom από το Tuning the Human Instrument

Φωτογραφία: Maurizio Di Iorio από το Papichulo



Φωτογραφία: Pacifico Silano από το Leather Grandaddies

Φωτογραφία: Dylan Collins από την κάλυψή του για το for VICE News

Φωτογραφία: ο Porter Robinson από τον Sam Clarke για το THUMP

Artist of the Year





Φωτογραφία: Lara Shipley από τη στήλη Mossless in America

Φωτογραφία: Jamie Taete από το Los Angeles Is a Paradise





Φωτογραφία: PIXY από τη συλλογή ‘MATTE’ Magazine Presents

Φωτογραφία: Ben McNutt από το Wrestling Is Gay

Φωτογραφία: Chris Maggio από το Male Chef on MUNCHIES

Φωτογραφία: Brian Finke από το US Marshalls





Φωτογραφία: Peter Funch από το Last Flight

Εξώφυλλο για το The Evolutionary Resilience Issue του Neil Winokur

