VICE Specials: Εγκατάλειψη, Κακοποίηση και Υιοθεσίες Ζώων

Το ελληνικό γραφείο του VICE επιστρέφει στον ANT1 με τον νέο κύκλο της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials, αγγίζοντας καθημερινά θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και καταγράφοντας τις προσωπικές ιστορίες ξεχωριστών ανθρώπων.

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, μετά τη 01:15 το βράδυ, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Εγκατάλειψη, Κακοποίηση και Υιοθεσίες Ζώων». Ανοίγουμε το θέμα της υιοθεσίας των αδέσποτων και φωτίζουμε βασικές πτυχές του πολύ σοβαρού και επίκαιρου ζητήματος, της κακοποίησης ζώων.

Videos by VICE

Η Αναστασία Αραβαντινού, εθελόντρια και διαχειρίστρια της Μ.Κ.Ο., Achaic Society for the Care of Animals, Patras Greece – ASCA, εξηγεί πώς καταφέρνει και σημειώνει τόσο μεγάλη επιτυχία στις υιοθεσίες σκύλων και γάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το ελληνικό φιλοζωικό κύμα ιδιαίτερα τα τελευταία δεκαπέντε με είκοσι χρόνια είναι μεγάλο. Ωστόσο, τα εγκαταλελειμμένα και κακοποιημένα ζώα παραμένουν παντού στη χώρα. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά κακοποίησης ζώων, παρά τις πολύ πρόσφατες βελτιώσεις στη νομοθεσία που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις για όσους κακοποιούν ζώα, δεσποζόμενα και αδέσποτα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των καταγγελιών έχει αυξηθεί πολύ, ωστόσο δεν έχει αυξηθεί ανάλογα και ο αριθμός των ατόμων που συλλαμβάνονται και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Εμπόδια σε αυτό αποτελούν τόσο η πολύπλοκη διαδικασία καταγγελίας ενός βίαιου περιστατικού κατά ζώου, ώστε να ανοίξει φάκελος για μια τέτοια δικογραφία, όσο και ο φόβος των αντιποίνων που αποτρέπει πολλούς πολίτες να κάνουν επώνυμα καταγγελίες, ακόμα κι αν οι ίδιοι είναι αυτόπτες μάρτυρες.

Κομμάτι της λύσης ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο των εγκαταλελειμμένων και κακοποιημένων ζώων, βρίσκεται στην υιοθεσία αδέσποτων ζώων, μία διαδικασία επίπονη, χρονοβόρα αλλά και ουσιαστική.

Το VICE μίλησε με την Αναστασία Αραβαντινού της Μ.Κ.Ο., Achaic Society for the Care of Animals, Patras Greece – ASCA, η οποία καταγράφει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία στις υιοθεσίες σκύλων και γάτων τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Γνωρίζουμε τη Φρίκη και τη Γιούμα, δύο υιοθετημένα αδέσποτα σκυλιά που ζουν προστατευμένα πια, στην Πάτρα και το Αμβούργο με τους κηδεμόνες τους. Τέλος, ο Δρ. Χρήστος Καραγιάννης, ο πρώτος Έλληνας Ειδικός Συμπεριφοριολόγος Κτηνίατρος μας μεταφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του πάνω σε περιστατικά προβλημάτων συμπεριφοράς δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων.

Ο Βαγγέλης Δρίβας αστυνομικός, δημιουργός και διαχειριστής της σελίδας Report Animal Abuse Greece από το 2016 έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να ενημερώνει τους πολίτες για την κείμενη νομοθεσία σε σχέση με τη διαβίωση των ζώων και τη διαδικασία καταγγελίας για την κακοποίησή τους.

Επιπλέον, συνομιλήσαμε με βασικούς φορείς και ανθρώπους που εμπλέκονται στο πιο πρόσφατο περιστατικό βάναυσης κακοποίησης με μαχαίρι του «ήρωα» σκύλου Έκτορα στη Νίκαια Αττικής τον Οκτώβριο του 2020. Συναντά, επίσης, τον Βαγγέλη Δρίβα αστυνομικό, δημιουργό και διαχειριστή της σελίδας Report Animal Abuse Greece που από το 2016 ενημερώνει διαρκώς και έγκυρα πολίτες για την κείμενη νομοθεσία σε σχέση με τη διαβίωση των ζώων και τη διαδικασία καταγγελίας για την κακοποίησή τους.

Τέλος, o αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης μιλά στο VICE για την πολύ πρόσφατη τροπολογία που μετέτρεψε το πλημμέλημα σε κακούργημα για περιστατικά κακοποίησης ζώου, καθώς και για σημαντικά, εκκρεμή ζητήματα γύρω από τις υιοθεσίες ζώων στο εξωτερικό και την αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας σε σχέση με ελέγχους για ηλεκτρονική σήμανση σε κατοικίδια και μη.

Παραγωγή: Κατερίνα Βασιλείου

Οπερατέρ: Τάσος Σκαρής, Νίκος Βλαχάκης, Δημήτρης Ζιβόπουλος

Ηχολήπτης: Βασίλης Αθανασσάς, Βασίλης Ζαμπίκος

Μοντέζ: Μαρία Κουνάβη

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Ο Νικόλας Έφυγε για Αποστολή σε Ισπανία και Περού Δίνοντας Μάχη Κατά της Πανδημίας

Οι Δολοφονίες των Κουμή και Κανελλοπούλου από την Αστυνομία Παρέμειναν Ατιμώρητες

Πώς και Γιατί να Στηρίξεις τους Έλληνες Underground Μουσικούς

Ακολουθήστε το VICE σε Twitter, Facebook και Instagram.