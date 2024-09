Γιατί Έρχομαι σε Οργασμό Όταν Κάνω Γυμναστική;

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο TONIC.

Σχεδόν όλοι γνωρίζουν την ιστορία: Ένα 12χρονο αγόρι σε μια μικρή πόλη κάθεται στο θρανίο του την ώρα των Μαθηματικών. Δεν σκέφτεται κάτι συγκεκριμένο (ή μπορεί να σκέφτεται τους καταλόγους της Victoria’s Secret, δεν ξέρω). Ξαφνικά, προτού καταλάβει τι συμβαίνει, έχει στύση. Δεν πειράζει, σκέφτεται. Θα καθίσω εδώ, μέχρι να περάσει. Όμως εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο δάσκαλός του το σηκώνει στον πίνακα και αναγκάζεται να περπατήσει μπροστά από το κορίτσι που του αρέσει και τους συμμαθητές του που χαχανίζουν, καθώς βλέπουν την εφηβική του στύση.

Μιας και έχω γεννηθεί με γυναικεία ανατομία, ποτέ δεν χρειάστηκε να ασχοληθώ με τα εξωτερικά σημάδια της ερωτικής διέγερσης. Αυτό όμως άλλαξε ένα απόγευμα στο γυμναστήριο, όταν ο γυμναστής μου με ανάγκασε να κάνω 30 επαναλήψεις στη Ρωμαϊκή Καρέκλα – ένα μηχάνημα με μαξιλαράκια που στηρίζουν τα χέρια, το οποίο σου επιτρέπει να στηριχτείς πάνω τους, καθώς σηκώνεις τα πόδια σου.

Αγκομαχούσα, ίδρωνα, έβριζα και έβαζα τα δυνατά μου να κάνω την άσκηση, όταν ξαφνικά με κυρίευσε μια ζεστή αίσθηση γαργαλητού.

Έσπρωξα τους αγκώνες μου στα υποβραχιόνια, σήκωσα τα πόδια μου και σκέφτηκα διάφορα πράγματα: τον επικείμενο θάνατο, πόσο μισούσα τον γυμναστή μου, το μπέργκερ που είχα φάει το προηγούμενο βράδυ. Αγκομαχούσα, ίδρωνα, έβριζα και έβαζα τα δυνατά μου να κάνω την άσκηση, όταν ξαφνικά με κυρίευσε μια ζεστή αίσθηση γαργαλητού. Πιο συγκεκριμένα, το γαργαλητό το ένιωθα χαμηλά στην κοιλιακή μου χώρα.

Ο γυμναστής μου, ο οποίος δεν είχε παρατηρήσει την αλλαγή στη διάθεσή μου, με παρότρυνε να συνεχίσω να σηκώνω τα πόδια μου. Εν μέσω της απόλαυσης που ένιωθα στο κάτω μέρος του κορμιού μου και του γεγονότος ότι οι ασκήσεις κορμού είναι χάλια (όσους οργασμούς και αν έχεις), δεν κατάλαβα απευθείας ότι ερχόμουν σε οργασμό. Καταλάβαινα απλώς ότι ένιωθα ωραία, φριχτά και περίεργα ταυτόχρονα. Τη μια στιγμή ζοριζόμουν με το σήκωμα των ποδιών και την άλλη, οι κοιλιακοί μου μύες υποχωρούσαν και ερχόμουν σε κανονικό κολπικό οργασμό. Α, και δεν ήταν μικρός – χρειάστηκε να κατέβω από το μηχάνημα, να καθίσω σταυροπόδι, να σκύψω το κεφάλι και να δαγκώσω το χείλος μου, για να συγκρατηθώ.

Ξαφνικά, απέκτησα μια πρωτόγνωρη συμπόνοια για αυτό το 12χρονο αγόρι στα Μαθηματικά. Όμως είμαι μια ενήλικη γυναίκα με την ικανότητα να έχω κρυφούς οργασμούς στο γυμναστήριο και αυτό είναι ένα ηλιαχτίδα σε μια σχετικά μουντή ζωή.

Οι οργασμοί που προκύπτουν από την άσκηση, γνωστοί και ως «coregasms», είναι ένα συχνό φαινόμενο στις γυναίκες.

Πρέπει να εξηγήσω κάποια πράγματα. Οι οργασμοί που προκύπτουν από την άσκηση, γνωστοί και ως «coregasms» είναι ένα συχνό φαινόμενο στις γυναίκες (και μερικούς άνδρες). Η Debby Herbenick, καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα και συγγραφέας του Τhe Coregasm Workout: The Revolutionary Method for Better Sex Through Exercise (εκδ. Seal Press – Η Γυμναστική Coregasm : Η Επαναστατική Μέθοδος για Καλύτερο Σεξ μέσω της Άσκησης), διαπίστωσε ότι περίπου 10% του πληθυσμού έχει αντλήσει σεξουαλική ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αν και η Herbenick πιστεύει ότι δεν γνωρίζουμε την αιτία των οργασμών του γυμναστηρίου, υποπτεύεται ότι συμβαίνουν μόνο κατά τη διάρκεια των ασκήσεων κορμού, όταν οι εξαντλημένοι κοιλιακοί μύες ασκούν επιπλέον πίεση στην κλειτορίδα.

«Ξέρουμε ότι συνδέονται συχνότερα με ασκήσεις που είναι απαιτητικές για τον κορμό και πιο συγκεκριμένα, τους κοιλιακούς μύες», μου είπε η Herbenick. «Για παράδειγμα, δεν έχουμε συναντήσει ακόμη κάποιο άτομο που να βιώσει αυτήν την εμπειρία μετά από δυο-τρεις κοιλιακούς. Είναι πολύ πιο σύνηθες να συμβεί μετά από δεκάδες κοιλιακούς ή μετά από σειρά απαιτητικών ασκήσεων κορμού». Αχ, αυτές οι ασκήσεις κορμού: άλλο ένα εργαλείο της πατριαρχίας που με κάνει να γυμναστώ αδικαιολόγητα σκληρά, μόνο και μόνο για να αυνανιστώ.

Αν και η Herbenick λέει πως οι περισσότεροι άνθρωποι είναι χαρούμενοι με την ικανότητά τους να έχουν οργασμούς του γυμναστηρίου, λέει ότι, «κάποιοι άνθρωποι εύχονται να μπορούσαν να τους ελέγξουν περισσότερο, έτσι ώστε να μπορούν να τους σταματήσουν, αν συμβούν, για παράδειγμα, μπροστά στον γυμναστή, στη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων ή κατά την προπόνηση για πρωταθλητισμό». Κατανοητό, υποθέτω.

Ο Todd Feinkind, φυσιοθεραπευτής και διευθυντής αποκατάστασης στο Complete Wellness της Νέας Υόρκης έχει δουλέψει με πελάτες που είχαν οργασμούς πάνω σε μπάλες γυμναστικής (το οποίο ακούγεται κάπως εφιαλτικό). Λέει ότι συνήθως οι άνθρωποι αισθάνονται αμήχανα, όμως ενθαρρύνει οποιονδήποτε έχει αυθόρμητους οργασμούς κατά τη γυμναστική να παραμείνει ψύχραιμος και να βεβαιωθεί ότι η στάση του είναι σωστή, ακόμη και κατά την κορύφωση της απόλαυσης – σωστός ο Feinkind. Αν μπορείς να εστιάσεις στη σωστή στάση στη διάρκεια του οργασμού, μάλλον είσαι έτοιμος για αγώνες crossfit.

«Συμβαίνουν πράγματα στο σώμα σου που δεν ελέγχεις πάντα», λέει ο Feinkind. «Αν είναι ένα συχνό φαινόμενο και σε κάνει να νιώθεις άβολα, μπορείς να αναζητήσεις άλλες ασκήσεις κορμού που δεν προκαλούν την ίδια αντίδραση».

Αν και είχα μόνο μία φορά αυτήν την εμπειρία, οι τακτικοί οργασμοί στο γυμναστήριο δεν είναι κάτι παρατραβηγμένο. Η έρευνα της Herbenick υποδεικνύει ότι πολλές γυναίκες που έχουν έρθει σε οργασμό στο γυμναστήριο, το έχουν βιώσει περισσότερες από 11 φορές στη ζωή τους και πολλές ανέφεραν ότι ήταν σε θέση να το προκαλέσουν κατά βούληση. Αυτές οι γυναίκες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν την εφαρμογή του Tinder πολύ λιγότερο (πλάκα κάνω). Οι ασκήσεις που ενισχύουν τους μύες του κορμού, όπως το ποδήλατο, η γιόγκα, το τρέξιμο, οι έλξεις και οι κοιλιακοί έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση. Δεν ήξερα τίποτα από αυτά, όταν μου συνέβη και έτσι προσπάθησα να το εξηγήσω στον γυμναστή μου.

«Αυτή είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Νομίζω ότι μόλις ήρθα σε οργασμό στο γυμναστήριο»

«Είναι απαίσιο», του είπα με μάγουλα κατακόκκινα από ντροπή, «Όμως μου δίνει και μια ωραία αίσθηση ταυτόχρονα».

«Όντως», μου είπε ο γυμναστής κουνώντας καταφατικά το κεφάλι, όμως έβλεπα ότι δεν είχε καταλάβει ότι μόλις είχα κάνει παθιασμένο έρωτα με το μηχάνημά του. Μετά τη γυμναστική μου, κάθισα στην καρέκλα μου με ένα νερό στο ένα χέρι και το κινητό μου στο άλλο. Έστειλα μήνυμα σε όλους τους γνωστούς μου για αυτήν την εμπειρία («Αυτή είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Νομίζω ότι μόλις ήρθα σε οργασμό στο γυμναστήριο»). Μετά το μπαράζ από LOL που ακολούθησε στις απαντήσεις που έλαβα, συμβουλεύτηκα το Google και ανακάλυψα ότι ο οργασμός μου ήταν πραγματικός και δεν υπήρχε κανένας λόγος να νιώθω περίεργα για αυτό.

«Σε τελική ανάλυση, ο οργασμός του γυμναστηρίου δεν είναι πρόβλημα, ούτε τραυματισμός. Έχει να κάνει με την ευαισθησία και τις μυϊκές συσπάσεις», εξηγεί ο Feinkind. «[Ελπίζω] αυτό να καθησυχάσει τους πελάτες». Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλων, σίγουρα όμως με έκανε λίγο πιο αφοσιωμένη στους στόχους που θέτω για τη σιλουέτα μου.

