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27 New Fortnite Sprites Releasing After September 24 Update

27 new Fortnite Sprites are set to release after the September 24 update. See the full list of Bounty Hunter, Morgana and Birthday variants.

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Over 27 new Fortnite Sprites are expected to be released after the September 24 update, including the Bounty Hunter Sprite variants. While Epic Games has not confirmed which Sprites are coming this Thursday, here is a full list of the variants that still need to be released.

Fortnite Bounty Hunter Sprite Release Date Explained

Bounty Hunter Sprites Fortnite Release Date
Screenshot: Epic Games

The Fortnite Bounty Hunter Sprite release date is expected to be on Thursday, September 24, 2026. The new variants will likely go live at 6 AM PT / 9 AM ET, when the daily Sprite reset takes place in the battle royale.

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Although the Bounty Hunter Crown Sprite is already available in the game, remaining 17 Sprites in the variant class will reportedly release this Thursday. For your convenience, we’ve made an easy-to-read timetable showing when the new Bounty Hunter Sprites could be released in every region:

RegionDateTime
US PacificSeptember 246:00 AM PT
US EasternSeptember 249:00 AM ET
BrazilSeptember 2410:00 AM BRT
UKSeptember 242:00 PM BST
Central EuropeSeptember 243:00 PM CEST
IndiaSeptember 246:30 PM IST
JapanSeptember 2410:00 PM JST
Australia (Sydney)September 2411:00 PM AEST
New ZealandSeptember 251:00 AM NZST

Note: These times are based on the usual daily Sprite reset. Epic Games has not confirmed when the new variants will go live.

All 27 New Fortnite Sprites Expected After September 24

All New Fortnite Sprites September 24
Screenshot: Epic Games

Although 42 new Fortnite Sprites were added to the game in the massive v42.20 patch, over half of them have not been released yet. However, because of dataminers, we already know which new variants are expected to be released after this Thursday’s update.

As we mentioned above, the new Bounty Hunter Sprites could be the main variants added after Thursday’s update. We also have the Persona 5 Morgana Sprite and Birthday Sprite, which might get staggered release dates.

Here is a list of the new Fortnite Sprites we expect to come out after September 24 and their potential release dates:

SpriteExpected Release Date
Bounty Hunter Jonesy SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Adventure SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Bush SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Sonic SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Tails SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Shadow SpriteSeptember 24
Bounty Hunter 8-Bit SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Jackrabbit SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Killswitch SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Klombo SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Overshield SpriteSeptember 24
Bounty Hunter X-Ray SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Onigiri SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Storm Scout SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Blinky SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Crash Bandicoot SpriteSeptember 24
Bounty Hunter Pond SpriteSeptember 24
Morgana SpriteSeptember 25
Gold Morgana SpriteSeptember 25
Cheat Master Morgana SpriteSeptember 25
Loot Hacker Morgana SpriteSeptember 25
Bounty Hunter Morgana SpriteSeptember 25
Birthday SpriteSeptember 26
Gold Birthday SpriteSeptember 26
Cheat Master Birthday SpriteSeptember 26
Loot Hacker Birthday SpriteSeptember 26
Bounty Hunter Birthday SpriteSeptember 26

Morgana and Birthday Sprite Release Dates Explained

Morgana Birthday Sprite Fortnite
Screenshot: Epic Games

Epic Games has not confirmed the release dates for the Morgana Sprite and Birthday Sprite. However, insiders speculate that the new variants could get staggered release dates compared to the other Sprites launching on September 24.

For example, the Persona 5 Fortnite collab release date is Friday, September 25, so it’s possible that the Morgana Sprite gets released on the same day. Conversely, the Birthday Sprite has a good chance of being enabled on September 26, as that is the official Fortnite Birthday Power Hour event.

At this point, though, those dates are just speculation. We’ll have to wait for Epic Games to confirm when the 27 unreleased Sprites will become available.

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