27 New Fortnite Sprites Releasing After September 24 Update

Over 27 new Fortnite Sprites are expected to be released after the September 24 update, including the Bounty Hunter Sprite variants. While Epic Games has not confirmed which Sprites are coming this Thursday, here is a full list of the variants that still need to be released.

Screenshot: Epic Games

The Fortnite Bounty Hunter Sprite release date is expected to be on Thursday, September 24, 2026. The new variants will likely go live at 6 AM PT / 9 AM ET, when the daily Sprite reset takes place in the battle royale.

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Although the Bounty Hunter Crown Sprite is already available in the game, remaining 17 Sprites in the variant class will reportedly release this Thursday. For your convenience, we’ve made an easy-to-read timetable showing when the new Bounty Hunter Sprites could be released in every region:

Region Date Time US Pacific September 24 6:00 AM PT US Eastern September 24 9:00 AM ET Brazil September 24 10:00 AM BRT UK September 24 2:00 PM BST Central Europe September 24 3:00 PM CEST India September 24 6:30 PM IST Japan September 24 10:00 PM JST Australia (Sydney) September 24 11:00 PM AEST New Zealand September 25 1:00 AM NZST

Note: These times are based on the usual daily Sprite reset. Epic Games has not confirmed when the new variants will go live.

All 27 New Fortnite Sprites Expected After September 24

Screenshot: Epic Games

Although were added to the game in the massive v42.20 patch, over half of them have not been released yet. However, because of dataminers, we already know which new variants are expected to be released after this Thursday’s update.

As we mentioned above, the new Bounty Hunter Sprites could be the main variants added after Thursday’s update. We also have the Persona 5 Morgana Sprite and Birthday Sprite, which might get staggered release dates.

Here is a list of the new Fortnite Sprites we expect to come out after September 24 and their potential release dates:

Sprite Expected Release Date Bounty Hunter Jonesy Sprite September 24 Bounty Hunter Adventure Sprite September 24 Bounty Hunter Bush Sprite September 24 Bounty Hunter Sonic Sprite September 24 Bounty Hunter Tails Sprite September 24 Bounty Hunter Shadow Sprite September 24 Bounty Hunter 8-Bit Sprite September 24 Bounty Hunter Jackrabbit Sprite September 24 Bounty Hunter Killswitch Sprite September 24 Bounty Hunter Klombo Sprite September 24 Bounty Hunter Overshield Sprite September 24 Bounty Hunter X-Ray Sprite September 24 Bounty Hunter Onigiri Sprite September 24 Bounty Hunter Storm Scout Sprite September 24 Bounty Hunter Blinky Sprite September 24 Bounty Hunter Crash Bandicoot Sprite September 24 Bounty Hunter Pond Sprite September 24 Morgana Sprite September 25 Gold Morgana Sprite September 25 Cheat Master Morgana Sprite September 25 Loot Hacker Morgana Sprite September 25 Bounty Hunter Morgana Sprite September 25 Birthday Sprite September 26 Gold Birthday Sprite September 26 Cheat Master Birthday Sprite September 26 Loot Hacker Birthday Sprite September 26 Bounty Hunter Birthday Sprite September 26

Screenshot: Epic Games

Epic Games has not confirmed the release dates for the Morgana Sprite and Birthday Sprite. However, insiders speculate that the new variants could get staggered release dates compared to the other Sprites launching on September 24.

For example, the Persona 5 Fortnite collab is Friday, September 25, so it’s possible that the Morgana Sprite gets released on the same day. Conversely, the Birthday Sprite has a good chance of being enabled on September 26, as that is the official Fortnite Birthday Power Hour event.

At this point, though, those dates are just speculation. We’ll have to wait for Epic Games to confirm when the 27 unreleased Sprites will become available.