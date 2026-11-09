VICE
Editions

Subscribe

Newsletter

Gaming

When Does GTA 6 Preload Start? Download Times by Region

Find out when GTA 6 preload starts on PS5 and Xbox Series X|S, with local download times by region for November 9 and 10.

By

Share:

The GTA 6 preload starts at midnight local time on Tuesday, November 10, 2026, on PS5. If you’re playing on Xbox Series X|S in the U.S., you can start downloading the game at 4 PM PT / 7 PM ET on Monday, November 9. Here’s when the Grand Theft Auto VI preload goes live in your region.

GTA 6 Preload Start Times on PS5 and Xbox

GTA 6 Pre Load PS5
Screenshot: Rockstar Games, PlayStation

According to Rockstar Games, the GTA 6 preload starts at midnight local time on Tuesday, November 10, on PS5. That means players in New Zealand can start downloading the game hours before players in the U.S.

Videos by VICE

On Xbox Series X|S, the GTA 6 preload starts at 4 PM PT / 7 PM ET on Monday, November 9 in the U.S. That’s the same time as Rockstar’s listed global Xbox preload start of 12 AM GMT on Tuesday, November 10.

Here’s when the GTA 6 preload starts on PS5 and Xbox Series X|S in major time zones around the world. All times are local to the region listed:

Region / time zonePS5 preload startsXbox Series X|S preload starts
U.S. Pacific (PST)12 AM Tue, Nov. 104 PM Mon, Nov. 9
U.S. Mountain (MST)12 AM Tue, Nov. 105 PM Mon, Nov. 9
U.S. Central (CST)12 AM Tue, Nov. 106 PM Mon, Nov. 9
U.S. Eastern (EST)12 AM Tue, Nov. 107 PM Mon, Nov. 9
Hawaii (HST)12 AM Tue, Nov. 102 PM Mon, Nov. 9
Alaska (AKST)12 AM Tue, Nov. 103 PM Mon, Nov. 9
Mexico City (CST)12 AM Tue, Nov. 106 PM Mon, Nov. 9
Atlantic Canada (AST)12 AM Tue, Nov. 108 PM Mon, Nov. 9
Newfoundland (NST)12 AM Tue, Nov. 108:30 PM Mon, Nov. 9
Brazil (Brasília Time)12 AM Tue, Nov. 109 PM Mon, Nov. 9
UK and Ireland (GMT)12 AM Tue, Nov. 1012 AM Tue, Nov. 10
Central Europe (CET)12 AM Tue, Nov. 101 AM Tue, Nov. 10
Eastern Europe and South Africa (UTC+2)12 AM Tue, Nov. 102 AM Tue, Nov. 10
Saudi Arabia and Turkey (UTC+3)12 AM Tue, Nov. 103 AM Tue, Nov. 10
UAE (GST)12 AM Tue, Nov. 104 AM Tue, Nov. 10
India (IST)12 AM Tue, Nov. 105:30 AM Tue, Nov. 10
Thailand and Vietnam (UTC+7)12 AM Tue, Nov. 107 AM Tue, Nov. 10
China, Singapore, and the Philippines (UTC+8)12 AM Tue, Nov. 108 AM Tue, Nov. 10
Western Australia (AWST)12 AM Tue, Nov. 108 AM Tue, Nov. 10
Japan and South Korea (UTC+9)12 AM Tue, Nov. 109 AM Tue, Nov. 10
Queensland (AEST)12 AM Tue, Nov. 1010 AM Tue, Nov. 10
South Australia (ACDT)12 AM Tue, Nov. 1010:30 AM Tue, Nov. 10
Sydney and Melbourne (AEDT)12 AM Tue, Nov. 1011 AM Tue, Nov. 10
New Zealand (NZDT)12 AM Tue, Nov. 101 PM Tue, Nov. 10

How to Preload GTA 6

GTA 6 Screenshot 1
Screenshot: Rockstar Games

If you’ve digitally pre-ordered Grand Theft Auto VI, you can set your console to download it automatically. On PS5, enable auto-downloads and leave your console on or in Rest Mode.

On Xbox Series X|S, enable automatic updates and leave your console on or in Sleep mode. If you’re on PS5, PlayStation recommends clearing at least 212 GB of storage space before the download starts.

When Can You Play GTA 6?

GTA 6 Launch Times
Screenshot: Rockstar Games

Once you’ve preloaded GTA 6, you’ll be able to play when the game unlocks at midnight local time on Thursday, November 19, 2026. That launch time applies to both PS5 and Xbox Series X|S, even though the preload schedule is different for each console.

For the full GTA 6 release times list per region, check out our Grand Theft Auto VI launch guide which includes all time zones.

Tagged:
, , , , ,
Follow Us On Discover
Share:

More
From VICE

Thank for your puchase!
You have successfully purchased.