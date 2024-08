Gummikugler i regnen: Gribende billeder fra Cataloniens folkeafstemning

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Spanien.

Folkeaftemningen om uafhængighed i Catalonien, som var indkaldt af den lokale regering – og erklæret ulovlig af den spanske forfatningdomstol – fandt sted i går d. 1. oktober. Der var en anspændt stemning dagen igennem, og flere steder kom det til sammenstød mellem kampklædt politi og borgere, som insisterede på deres ret til at stemme. Der er forlydender om 844 sårede, efter politiet nogle steder er gået meget hårdhændet til værks og har tæsket fredelige demonstranter i et forsøg på at afholde catalanerne fra at stemme. Andre steder har der været fri adgang til valgsteder, og hverken urner eller stemmesedler er blevet konfiskeret. I alt 2,26 millioner catalanere har formået at afgive deres stemme, og 90% af dem har stemt for uafhængighed fra Spanien.

Sådan startede dagen ved mange af valgstederne i Catalonien

Allerede klokken 5 om morgenen stod tusindvis af catalanere klar ved valgstederne, selvom de først åbnede dørene klokken 9. På det tidspunkt var VICE også på gaden ved valgstedet Jesuïtes Casp i centrum af Barcelona for at fortælle, hvad der skete.

Fotograf Mònica Figueras var rundt til flere af byens valgsteder for at dokumentere dagens strabadser – her er nogle af hendes billeder.



Klokken 9 om morgenen. Politistyrker samles ved Ramón Llull-skolen i Barcelona

Folk synger ‘Els Segadors’ – Cataloniens nationalsang





En ung kvinde græder, efter hun har været vidne til, hvordan politiet tæsker befolkningen.

En ung pige fra Baskerlandet støtter op omkring afstemningen.

En af de gummikugler som politiet affyrrede mod menneskemængden.

En af de sårede bliver behandlet af andre demonstranter.

Klokken 11. Kø foran Fort Pienc bibliotek i Barcelona

Tre piger, der har tilbragt natten på valgstedet

Kø i regnen

Forskellige valgplakater på en altan i Barcelona

Klokken 12:30. En ung frivillig forklarer, at computersystemet til afstemning på Llacuna de Poblenou-skolen i Barcelona er blevet lukket ned.

Klokken 13. Et ungt par kysser foran Acàcies-skolen i Barcelona

Kø i regnen

“Franco går frit omkring” – Slagord skrevet i nærheden af valgsted

Klokken 18. En urne i Barcelona-bydelen Nou Barris