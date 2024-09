Vi talte med en fyr om hans ‘VICE’-tatovering

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Quebec

Sidste uge, midt under en meget afslappet samtale på VICE Quebec-kontoret, sprang en af vores kolleger op og udbrød, “Oh my god! Der er en fyr, der har fået tatoveret VICE-logoet!” Det førte til en diskussion, der spredte sig over hele kontoret, hvor vi alle sammen gav vores besyv med omkring hinandens tusser, fra de komiske til de beklagelige: fra en Lenny Face på en hofte til en Pearl Jam-tatovering. Men der var en ting, vi alle sammen var enige om: vi var simpelthen nødt til at få fat på den dude, der nu permanent er mærket med vores firmalogo – uden nogensinde at have arbejdet for os.

Videos by VICE

Efter en del research fandt vi frem til ham: Miguel de Melo, en 28-årig tatovør fra Gatineau, Quebec. Vi ringede til ham med det samme for at stille ham det spørgsmål, vi alle sammen ville have svar på: Dude, why?!

VICE: Hvor kom ideen om en VICE-tatovering fra?

Miguel: Det var faktisk en ret simpel ide…jeg har været fan af VICE i lang tid. Jeg har altid været til stort set alt, der var undergrund, jeg samler på eksemplarer af magasinet, men der er ikke så mange af dem i omløb, i hvert fald ikke i Gatineau. Jeg kan ret godt lide alle de emner, VICE dækker, fra mad til tatoveringer… min yndlingskok er Matty Matheson.

Hvor sidder tatoveringen henne?

På mit lår. Faktisk har jeg de tatoveringer, der repræsenterer vigtige øjeblikke eller ting i mit liv, på mit højre ben. Alt det, der har gjort stort indtryk på mig, er der. Jeg har Jurassic Park-logoet, fordi jeg er kæmpe fan, et skateboard – alle de ting, jeg elsker.

Har du andre tatoveringer af brands og logoer?

Det har jeg faktisk. Jeg har Thrasher-logoet! Men jeg har et par tatoveringer, der er forældede…for eksempel har jeg en tatovering af Yolande Ouellet, hvor der står “P’tit bum.”

Hvad er din dummeste tatovering?

Jeg har et par idiotiske ting. Jeg har en burger med en tribal tatovering – det er nok det mærkeligste. Ellers har jeg et par andre, som jeg ikke vil have, at mine forældre skal kende til, så vi lader det blive ved den tribal-burger.

En tåkrummende tatovering af Yolande Ouellet på Miguels krop

Er du bange for, at du en dag kommer til at fortryde din VICE-tatovering?

På ingen måde. Hvis jeg får tatoveret noget, så er det fordi, det er vigtigt for mig, så fuck det. Selv hvis det er dumt, så giver det i det mindste mening for mig. Jeg fortryder ikke nogen af dem. Altså ja, der er et par stykker, der sagtens kunne være blevet bedre udført, men det betyder ikke så meget.

Hvad er den grimmeste eller mærkeligste tatovering, du nogensinde er blevet bedt om at lave på nogen?

Jeg har engang tatoveret ordet “BLOOD” på en fyrs penis.

Shit, det kan ikke være nemt at tatovere en anden mand på pikken…

Jeg lavede egentlig bare en deal med ham forinden: jeg ville behandle det som en hjerteoperation. Jeg dækkede hans penis til med papir og efterlod mig bare en lille smule blottet hud, som jeg kunne tatovere på.

Skal en penis være erigeret, for at man kan tatovere den?

Ja, det skal den som regel, men jeg havde bestemt ikke tænkt mig at opretholde hans erektion undervejs. Han spurgte en masse andre tatovører, men der var ingen, der havde lyst til at gøre det. Jeg var heller ikke med på ideen, så jeg tog mange flere penge for det, end jeg plejede, og advarede ham om, at selv hvis det var skævt, så var jeg ligeglad – det er, hvad det er!