我们和新西兰第一个中国LGBTQ团体背后的女人聊了聊

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“我们在等你，你在哪里?”

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去年10月，我在我室友的朋友圈里看到了这样的标题链接，点进去看，是一个叫做“新西兰华人彩虹联盟”的组织在征集照片。

“我们真诚邀请身边LGBT群体的朋友们分享一张自拍照……通过这一张张真实的面孔，我们希望告诉更多和我们一样的人们，你们并不孤单。”

这些照片是黑白的，有几位戴着大大的黑超。

而我心里想的是：什么时候新西兰华人有个 “彩虹联盟”了？

很大的口气嘛。

我问我室友这你从哪儿看来的，他分享给了我Lois Hong的微信名片。

这个拉拉大概算是他们的盟主了。

一个月以后，我跟她在一家Cafe见面了。

Lois长得靓，戴了一顶帽子压住了自己的脏辫，一列刺青从喉咙延申到衣领里去了。

Lois的人生经历也很靓：

家在中国南京，教育轨迹从中国到奥克兰到弗莱堡，19岁就开始自己创业，摸爬滚打一番后现在已经有了稳定的公司，觉得是时候退出管理层，从头开始学摄影，做做爱做的事。

还有一大靓点是，她跟我差不多年龄，都还没而立。

嗯，年轻有为，但我却在聊跟她性取向有关的那些事儿。

Q: 怎么想起做这个联盟的？

A: 其实之前我身边并没有这样的拉拉圈子，不过今年新认识了很多拉拉朋友——一个微信小群，最初叫“彩虹合唱团”，算是。

建群的原因是这些拉拉们都已经是很稳定的一对对couple，有的已经在这边结婚，有的甚至开始考虑要宝宝了，但大家都没有经验——比如像我们拉拉要宝宝，就会有一个比较复杂的过程，但我们缺少信息，都不知道该怎么做，只能这个网上搜一搜，那个医院问一问，所以，一个网站，还有一个微信公众号。目前注册的总人数大概快200。

Q：你们联盟平时都做些什么？

A: 我们基本每周会组织活动，篮球、羽毛球、乒乓球、烧烤、唱歌……所有的活动我们都在自己的网站上公布出来，大家都可以看到，都可以注册报名。现在联盟里已经发生过两次求婚，还有一对儿结婚了……

还有你看到的那个号召大家上传一张自拍的活动，会一直延续下去，只要有人上传，我们都会在网站上放出来。

Q：下一步打算做点啥？

A: 下一步是我想去正式注册成为新西兰的非营利机构，拍一到两个的宣传片，再来一个纪录片，然后可以搞一些线下的公众讲座，也期待能够和本地的LGBT群体以及其它一些非营利机构合作。

当然想让更多的人知道我们有这样一个community的存在，我们是可以提供帮助的，帮助的范围会很广，出柜，跟家里人关系，还有在新西兰结婚，想要孩子怎么办，等等。

Q：拍宣传片还要搞纪录片？挺像模像样的。

A: 其实我拍视频团队都已经有了，短片的镜头我也基本上想好了，大概想表现的主题是，我们有这样大的一个群体，但其中很多人他们无法承认自己，可能是因为家庭原因，社会压力Whatever，但也有像我这样已经出柜的人，我们想为自己发声……我希望我们可以给那些没有出柜的人更多力量和支持。

Q：对中国家长出柜成功，需要很大勇气吧……

A：我出柜快十年了。我父母大概过了有两年时间，才接受这个事情，但我是属于……我有必要告知你们，你们接不接受那是你们的事情。

Q：出柜之前酝酿了多久？

A：我06年就来了新西兰念高中，之后念大学，但其实我出柜前一年，也就是上了大学之后，我才大概知道自己是个蕾丝边……

当时感觉我以前都白活了。可能因为我家里比较传统，社会也缺乏这种教育，反正过去我根本不知道还有“同性恋”这个概念，自动认为女人就应该和男人在一起。

直到大学，20岁在新西兰我认识了一个拉拉，从她那里我才真正认识了我自己，我当时花了一年时间才完全确定我的性取向——我重审了我的前20年，发现了我之前对男人没有的那种感觉，我才知道，原来我是这样的。

其实我在还不完全确定自己是蕾丝边的时候，就会时不时半开玩笑半认真跟我爸妈说，我好像喜欢女人，不过因为我从小到大就这个性子，当时还交着男朋友，他们也觉得我是在开玩笑没往心里去。直到我确定了后，就有一天晚上特别正儿八经特别严肃地跟他们坐下来，我就跟他们说这事。因为当时我交了一个女朋友，也希望跟她有未来，我觉得有必要跟我父母讲。

Q：他们什么反应？

A：我妈当时就崩了！虽然没有哭，但是情绪上大崩溃……因为我妈完全没想到我会真的喜欢女生，他们可能还幻想着我跟一个男的结婚生孩子什么的。

后来一段时间我跟他们关系特别紧张，当时我在家乡上班，就自己在外面住，一个月才回去吃一次饭，就是因为他们接受不了。

Q：后来他们慢慢接受了吗？

A：对……在我看来，世界上99%的父母都是非常希望自己子女幸福的。最终你说让女儿选择一个不爱的男人结婚重要，还是让女儿开心快乐重要？当然是幸福重要。包括对我身边很多不敢出柜的拉拉，我都会跟她们这样说，但她们现在可能都还意识不到体会不到。

Q：不过来自父母的压力有时候真的特别巨大……

A：是的，我之前看过一部纪录片，好像是美国的，拍了一群出柜孩子的父母，里面提到说，这些家长自己可能是接受孩子的，但父母也可能遭遇他们朋友的非议，中国也这个情况，比如跳广场舞的大妈会说诶你家孩子怎样怎样，家长就很尴尬。

但那些没出柜的朋友可能会更考虑父母的感受。所以我更多时候要用自己的例子去感染她们，告诉她们其实出柜也不一定就天塌下来了，有时候渡过那个阶段，反而关系会变好。

比如我现在女朋友，我跟她在一起5年了，之前她也没有出柜，无论父母还是身边人都不知道，对我来说这是很挑战的事情，因为我希望能够公开地在一起，可是她非常介意别人怎么看。但经历了这样一个地下的过程后，她慢慢改变了，在我们一起第3年的时候她就跟她家人出柜了。

Q：之前中国出现了一批微信封号潮，一些同性恋自媒体账号，包括像“同志之声”公益媒体也被关停了，这件事对你有影响吗？

A：之前没有太关注这个事情。不过我知道国内仍然有同性恋社群坚守，做得还很好，比如上海的Qmmunity。

我还去了一趟纽约，发现北美也有很大的华人LGBT群体，组织里有几千人，甚至发展到了内部有选举活动这样的程度。我还认识了澳洲类似的组织……

其实总体来说，社会总在进步，大家观念也在改变，包容度肯定比过去更大了。当然歧视还是存在的。比如我在这边一对拉拉朋友想租房，但就有华人房东因为她们是同性恋，不把房子租给她们。

Q：跟其他地方的华人彩虹社群建立了联系，你们以后更有迹可寻了？

A：肯定会从他们成功的例子上借鉴，也会更多合作。

话说自从我建了这个群这个联盟以后，我发现我认识的大部分朋友，在此之前都没有出柜或者公开的，就只有自己人知道，但这半年来，她们开始公开自己了……