Pictures by Jamie Lee Taete VICE Magazine The Century of Humiliation Ten cheery postcards from present-day America. By Jamie Lee Taete June 3, 2026, 9:37am Share: Share on X (Opens in new window)X Share on Facebook (Opens in new window)Facebook Share using Native toolsShareCopied to clipboard Tagged:Photography, the not the photo issue Follow Us On Discover Make Us Preferred In Top Stories Share: Share on X (Opens in new window)X Share on Facebook (Opens in new window)Facebook Share using Native toolsShareCopied to clipboard MoreFrom VICE Screenshot: Xbox Xbox Game Pass June Wave 1 Revealed 1 hour ago By Denny Connolly Man Responds to Divorce Filing by Demolishing His Home With an Excavator, With His Family Still Inside 1 hour ago By Ashley Fike Pictures by Jamie Lee Taete The Century of Humiliation 2 hours ago By Jamie Lee Taete Screenshot: Epic Games When Does the Fortnite Live Event Start? Shattered Event Times & Rewards 2 hours ago By Brent Koepp