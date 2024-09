Det er pissesvært at finde en kæreste som transkvinde

Denne blev også bragt i VICE Magazine – The They Come Out at Night Issue



Fotograf: Petra Kleis

Styling/art direction: Mia Holdgaard

Make-up: Mevlüt Yilmaz

Hår: Ayoe Nissen

Celine Marguerite Pedersen er 20 år. Hun er vokset op i en lille by udenfor Svendborg. Hun flyttede til København for halvandet års tid siden – dagen efter hun fik studenterhuen på – hun havde selvsagt glædet sig. I november blev Donald Trump valgt som præsident, det er hun ked af. Hun ser frem til et stylistjob, hun har i morgen – der er vist også et afterparty. Hun skal mødes med nogle veninder senere, men først skal hun i bad og barbere ben. For lidt over et halvt år siden valgte hun at blive kvinde.

Videos by VICE

“Jeg tror, at alle kan relatere til at gennemgå en eller anden form for forandring og at stå overfor en skillevej i livet. Derfor tror jeg også, at folk på et eller andet plan kan relatere til den forandring, jeg er gået igennem.”

Det her er en række uddrag af en lang samtale mellem to kvinder om krop og kærlighed i et køkken på Amager.

Celine sidder i vindueskarmen med benene trukket op under sig. Hun taler om sig selv for et år siden.

“Jeg var ked af det, og der var ikke noget, der kunne få mig ud af sengen om morgenen, der var ikke noget, der inspirerede mig, og jeg gjorde en masse dumme ting.”

“En dag gik det op for mig, at der var en grund til, at jeg havde det så dårligt, og jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Jeg var nødt til at gøre noget nu for ikke at synke ned i et dybt hul. Jeg fortalte min mor, far, familie og venner, at jeg er transkønnet. I maj skiftede jeg navn og begyndte at leve som den person, jeg er i dag. Jeg har aldrig før været så glad.”

Celine har mellemlangt, lyst hår. Hun har en crop-top på, og jeg kan se, at hun er slank. Hun har også lange, lakerede negle. Hun er meget smuk. Hun er heldig med sin krop, siger hun selv, heldig, at hun fra naturens side ikke har brede skuldre, heldig, at hun aldrig har dyrket en masse sport.

“Man finder hurtigt ud af, hvor stort et pres der er på os kvinder, på vores kroppe og vores udseende. Det pres følte jeg med det samme, da jeg begyndte at leve som en kvinde. Jeg føler det ikke så meget mere. Jeg ved, at min krop aldrig kommer til at se ud som Kim Kardashians.”

Nej, man kan desværre ikke træne sig til hofter…

“Nej, men det er også okay. Jeg har nogle andre gode features.”

Celine er transkønnet. Hun er kvinde, og hun er mest til mænd. Hun kunne måske være i et forhold med en anden transkvinde, spekulerer hun – der er alligevel en del at kunne relatere til der. Men hun ved det ikke.

Har du en kæreste?

“Nej, og det gider jeg heller ikke have. Eller jo. Det ved jeg ikke… Men nej, jeg har ikke nogen kæreste. Jeg har aldrig haft en kæreste. Jeg tror, jeg ville være en rigtig dårlig kæreste. Jeg tror, at jeg hurtigt ville miste interessen. Så det skal jeg lige have styr på først.”

“Og så er det bare pissesvært at finde en kæreste som transkvinde. Det er mission impossible. Man bliver set som et objekt. Og når man selv bliver set som et objekt, bliver man også nødt til at se andre som et objekt, ellers bliver man forelsket, sådan her.”

Hun knipser.

“De bruger én, og så bruger man også lidt dem.”

Hvordan bruger de dig?

“Der er den her type fyre, som synes, at jeg er rigtig flot, men som siger; du må ikke sige til nogen, at vi har været sammen.”

Altså heteroseksuelle cismænd, som ikke vil have, at andre ved, at de har været sammen med en transkvinde?

“Ja, lige præcis. Jeg er kun sammen med enten hetero- eller biseksuelle fyre, og de tør ikke indrømme det. Det er hårdt at føle, at man ikke bliver anerkendt. Men jeg har lært, at hvis de kører det på den måde, så må jeg også bare køre det på den måde. Ellers bliver jeg så let såret, og det gør jeg, det har jeg lært. Da jeg først begyndte at have sex med fyre, troede jeg, at de godt kunne lide mig for den, jeg er, men jeg fandt ud af, at jeg bare var en sexfantasi på to ben.”

“Men jeg ved, at kærligheden nok skal komme en dag. Jeg ved, at jeg på et tidspunkt skal have en mand, og jeg skal have nogle børn, og jeg skal have det dejligt og bo i et hus. En af mine største drømme er at blive mor. Jeg vil have mor-far-og-børn. Der kommer ikke til at ligge et barn i maven på mig, men det betyder ikke, at jeg ikke skal være mor.”

Når du tænker på den her drøm, det her med mor og far og børn… Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det i hvert fald bliver sværere for dig end for mig, du ved, en heteroseksuel ciskvinde?

“Det bliver fucking overdrevet svært for mig. Nu siger jeg noget, som er ret transfobisk, men det handler også om, om man får lavet en kønskorrigerende operation. Jeg tror, det er nemmere, hvis man får den lavet.”

Er du blevet opereret?

“Nej, det er jeg ikke, og det ved jeg heller ikke, om jeg skal. Det er en meget stor operation, der kan have uoverskuelige konsekvenser. Og det bekymrer mig, det er så skræmmende.”

“Jeg føler, at hvis man skal få sådan en operation, så skal det være for ens egen skyld, men jeg frygter, at de operationer ofte bliver lavet for samfundets skyld. Samfundet har en idé om, at en kvinde har en fisse, og en mand har en pik, og derfor bliver mange transkønnede også enormt fokuserede på det. De bliver binære; en kvinde er en kvinde, en mand er en mand – i stedet for bare at være cool med at være en pige med en penis.”

“Det er, som om folk føler sig nødsaget til at passe ned i en boks. Man er brudt ud af en boks ved at være transkønnet, men så vil man fluks ned i en ny boks. Bokse er super in. Alle elsker bokse. Jeg elsker dem også selv til tider, men for det meste synes jeg, at de er irriterende.”

Celine taler med sin mor hver dag – hvis de ikke ringer sammen, så sms’er de. Hun blev bekymret, da Celine fortalt, at hun var transkønnet.

“Overdrevet bekymret. Men hun vidste det godt. Det kom ikke som en overraskelse. Jeg tror, hun var bekymret for, om jeg kan få et lykkeligt liv.”

“Hun har altid givet mig lov til at gøre nogle ting, som andre mødre overhovedet ikke ville have ladet deres børn gøre. Da jeg var 16, tog jeg til København hver weekend og gik på bøsseklub hele natten og tog morgentoget hjem. Og det syntes min mor var okay, for det var det, der gjorde mig glad dengang. Da jeg fortalte hende, at jeg var transkønnet, var svaret det samme; du skal være lykkelig.”

Kan I så også tale om de her ting?

“Min mor kan godt være lidt genert og bange for, at hun træder mig over tæerne, men det er også, fordi jeg er lidt hurtig på aftrækkeren. Hun kan godt finde på at sige, at jeg har meget at lære endnu som kvinde, og det pisser mig af, men hun mener det jo kun godt.”

“Hun er stadig meget forsigtig, når vi taler om mig og mit køn. Men vi kan godt tale om, at jeg gerne vil have børn, og at hun glæder sig til at blive mormor. Min mor skal selvfølgelig opleve, at jeg får børn.”

Celine sidder stadig i vinduet, hun rykker lidt rundt en gang imellem. Hun har sin mobil i hænderne, plastikneglene klaprer på skærmen, vi taler om Tinder.

“Der står på min profil, at jeg er transkønnet. Det er, fordi Tinder er en hook-up-app for mig. Internettet er et fantastisk sted at hooke up, og så kan man lige så godt lægge kortene på bordet fra start.”

Får du mange matches?

“Ja, vil du se min Tinder?”

Ja, jeg bliver da lidt nysgerrig…

“Der er mange fyre, der ikke læser profilen.”

Som bare siger ja, fordi du er smuk på billederne?

“Ja, så swiper de til højre, og nogle gange, når jeg får et match og kan se, at jeg måske har otte nye matches, hvis jeg så refresher, så er den røget ned på syv nye, fordi der er en, der har været inde og læse på profilen efterfølgende.”

Er dine matches åbne om, hvad de er interesserede i?

“Der er mange fyre, der starter med at understrege, at der ikke skal ske mere, at vi altså ikke skal være kærester – som om jeg ikke ved, at vi bare skal bolle.”

Hun viser mig en samtale med en fyr på Tinder, som hun har været sammen med.

Er han en af dem, der eksperimenterer?

“Det tror jeg, men jeg ved faktisk ikke, hvad han er. Jeg er ret sikker på, han er hetero. Han syntes, jeg var vildt lækker og ville gerne komme på besøg. Han var sød og imødekommende og ikke som dem, der skriver alle mulige klamme ting. Vi havde lidt kedelig sex, men nogle gode samtaler. Og det var så det.”

“Jeg har ikke behov for at se ham igen. Lige nu skal der helst være en ny fyr hver uge.”