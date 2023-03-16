VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
✰ FRIDAY, MARCH 17 ✰
MELBOURNE
QUEEN OF THE NIGHT @ AT THE ABOVE
SECTION 8 TURNS 17 [MARCH 17-19]
RENDITION ARTS @ MIISCELLANIA
SUGAR FREE @ 167 FRANKLIN
SYDNEY
BIZARRO PRES. HELENA HAUFF @ OXFORD ART FACTORY
BLACK NOIR PRES. CASSIE RAPTOR @ THE FLINDERS
BRISBANE
OVERMONO @ THE TRIFFID
LITTLE ELEPHANT LITTLE WAREHOUSE @ TBA
SUBLIMINAL RAVE @ LA LA LAND
PERTH
BOOLA DJARAT WARDAN – JOONDALUP FESTIVAL 2023 @ HILARYS BOAT HARBOUR
ADELAIDE
JONGO BONES AND THE BAREFOOT BANDITS EP LAUNCH @ UNI BAR
OPEN PRES. WEISS – STREET PARTY @ AUSTRAL LANEWAY
CANBERRA
ONE22 PRES. FJAAK
✰ SATURDAY, MARCH 18 ✰
MELBOURNE
MONTMORENCY: MADE IN HEAVEN @ 130 LONSDALE
STAY SOFT MARKETS @ COLLINGWOOD YARDS
BLUESTONE SESSIONS 2 @ FOOTSCRAY COMMUNITY ARTS
HEAR MY EYES: SLEEP D X PAN’S LABYRINTH @ THE ASTOR
NEUROTIQ EROTIQ @ FAIRFIELD AMPHITHEATRE
RUMMIKLUB GASO DAY PARTY
NO KERFEW @ MISCELLANIA
GRIDLOCK RADIO @ AVALON THE BAR
SYDNEY
ATHLETICA FREE DAY PARTY @ FACTORY THEATRE
CLUB DANCE PRES. INNER GLOW RECORD LAUNCH @ TBA
UNTITLED PRES. FJAAK AND HECTOR OAKS @ THE IVY
DAMEEEELA, DJ PGZ AND CRESCENDOLL @ CLUB 77
BRISBANE
KETTAMA @ THE TRIFFID
JOEL & FRIENDS @ SHORT AND SWEET BARBERSHOP
PERTH
HYDE PARK HI-FEST [MARCH 18 + 19]
CLUB HESPIRIA @ PORT BEACH GARDEN BAR
RAVOLUTION PRESENTS : NICO MORENO X JACIDOREX @ METRO CITY
ADELAIDE
ANTHONY PAPPA @ FAT CONTROLLER
HOT MESS: PILLOW TALK END OF FRINGE PARTY @ ANCIENT WORLD
✰ SUNDAY, MARCH 19 ✰
MELBOURNE
FASHION THRIFT SOCIETY MARKET @ MCEC
NTS IN NAARM @ NORTHCOTE THEATRE
AYWA SYNDICATE @ THE GASO
SYDNEY
MALLRAT @ UNSW ROUNDHOUSE
PERTH
SECOND LIFE MARKETS SUNDOWNER @ ….
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