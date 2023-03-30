VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
✰ FRIDAY, MARCH 31 ✰
MELBOURNE
MEADOW FESTIVAL @ BAMBRA, VIC [MAR 31 – APRIL 2]
TRANS DAY OF VISIBILITY RALLY @ FITZROY TOWN HALL
TRANS DAY OF VENGEANCE AFTERPARTY @ CATALYST SOCIAL CENTRE
YASSA NIGHT @ KINES
GRUEL CLUB FAST CASUAL @ MISSING PERSONS, NICHOLAS BUILDING
MUTATIONS PRES. MC YALLAH + DEBMASTER + TRACKWORK SHOWCASE @ MISCELLANIA
BUTTER SESSIONS PRES. RBI DISSEMINATE ALBUM LAUNCH
SYDNEY
SHY ONE, RUBY SAVAGE, DREAMCASTMOE @ CLUB 77
HEAPS NORMAL PRESENTS: GLO CATHARSIS VOL. 1 EP LAUNCH
MOMENTUM RAVE @ TBA
PERTH
DJ PROFITS & FRIENDS @ BARBES
INDIA’S NO. 1 DJ @ BOLLYWOOD CLUB
RAVOLUTION PRES. TRYM, SHLOMO @ METRO CITY
ADELAIDE
JACKIE’S FREE PARTY @ 55MIL
CANBERRA
LUKE ALESSI @ ONE22
✰ SATURDAY, APRIL 1 ✰
DONK WORLD APRIL FOOLS @ MISCELLANIA
SYDNEY
PLANET TRIP @ CLUB 77
RUCKUS 15 HR RAVE @ THE BRIDGE
THE ANIMAL HOUSE PRES. TRYM @ LIBERTY HALL
PERTH
ANTIDOTE WORLD RECORDS PRES. CHEAHDX RECORD LAUNCH PARTY @ BIRDBATH BEER GARDEN
VERTIGO VOL 1 @ THE RECHABITE
ADELAIDE
PH ZERO PRES. DJ LIFE @ THE AUSTRAL
✰ SUNDAY, APRIL 2 ✰
MELBOURNE
NICO NIQUO, FIA FIELL, HOTSPRING @ AVALON THE BAR
SYDNEY
CHANNEL SUNDAYS LAUNCH @ THE ABERCROMBIE
BRISBANE
SENSES @ SU CASA ROOFTOP
PERTH
VENUS PRES. NEPTUNE @ SI PARADISO
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