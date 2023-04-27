VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
MELBOURNE
✰ FRIDAY, APRIL 28 ✰
BARE POP-UP SHOP @ OTHER GOODS
MULALO @ THE CURTIN
SPEED 速度 X SPACE TRAX @ SUB CLUB
PLEXUS @ NEW GUERNICA
✰ SATURDAY, APRIL 29 ✰
BAZAAR POP-UP @ SANDBOX STUDIOS
KOTLAS BEGEMOT ALBUM LAUNCH @ NIGHTHAWKS
SOFIA DEBUT HEADLINE SHOW @ THE TOFF
DON’S PENTHOUSE @ THE CLOAKROOM
DIGITAL MUSIC ONLY X DANCE PARTY RECORDS @ MISCELLANIA
CRYBABY @ XE54
PLEASURE PLANET 10YR REUNION @ MISCELLANIA [SAT + SUN]
[GEELONG] MIRASIA + C.FRIM + KALYANI @ BLOOM
✰ SUNDAY, APRIL 30 ✰
KUCHEZA @ ATET
‘LOOK AROUND YOU’ @ AVALON THE BAR
ASTRAL AWAKENINGS @ THE GASO
SYDNEY
✰ FRIDAY, APRIL 28 ✰
UNSUNG X D. STREET PRES. WOODY 92 @ TBA
BRIDGEBURNIA @ THE BRIDGE
✰ SATURDAY, APRIL 29 ✰
TERRIFIC EFFORT PRES. AURA HUNTING, KIRBY CASILLI, LOTTIE WORLD @ ST PETERS
HONEY POINT PROM FINAL PARTY @ TBA
ATHLETICA – PAPAPHILIA EP LAUNCH @ THE RED RATTLER
PRETTY GIRL @ OXFORD ART FACTORY
HARD N FAST @ TBA
✰ SUNDAY, APRIL 30 ✰
CLUB < SEASON END @ PORTUGAL MADEIRA CLUB
BRISBANE
✰ FRIDAY, APRIL 28 ✰
NAAKI SOUL NYLON SONGS ALBUM LAUNCH @ THE BEARDED LADY
CYBER PRES. PRETTY GIRL [LIVE] @ THE BRIGHTSIDE
BIG BOP #3 @ ECHO AND BOUNCE
✰ SATURDAY, APRIL 29 ✰
SHANDY TAKES A TRIP: OUT TO SEA BOAT PARTY @ NEW FARM PARK RIVER HUB
INNER CIRCLE PRES. .VRIL LIVE
A LOVE SUPREME PRES. 10 YEARS OF WAX’O PARADISO @ BLACK BEAR LODGE
✰ SUNDAY, APRIL 30 ✰
SHANDY TAKES A TRIP: INTO SPACE @ BLACK BEAR LODGE
SAFE EVENTS PRES. TRUTH & IVY LAB @ THE PRINCE CONSORT
PERTH
✰ SATURDAY, APRIL 29 ✰
ANTIDOTE WORLD RADIO EL BARTO RECORD LAUNCH @MRS. BROWN BAR
KLAUDE / GRACE SANDERS / GIA COMO @ MOJO’S
MODUS: HOUSE GARAGE JERSEY @ GOLD BAR LOUNGE
✰ SUNDAY, APRIL 30 ✰
WAX ON WAX OFF RECORD FAIR @ LIVID SKATE CAFE
PRE LOVED MARKET @ FOMO FREO
LOST AND SOUND PRES. BELLA CLAXTON @ THE COURT
RHYTHM SYSTEM PRES. LB AKA LABAT @ SI PARADISO COURTYARD
SUNDAY DANCING W/ MIKE MIDNIGHT @ THE BIRD
ADELAIDE
✰ SATURDAY, APRIL 29 ✰
ALLEYWAY SESSION W/ SIMON CALDWELL @ LEIGH STREET LUGGAGE
SUBVERT PRES. DJ SCORPION @ ANCIENT WORLD
KLP @ ELECTRIC CIRCUS
SPACE COYOTE, NO-HEAD, SUGAR TONGUE LIVE @ THE HOTEL METRO
HOBART
✰ FRIDAY, APRIL 28 ✰
FFLORA FILM LAUNCH + GRACE CHIA + L$F @ THE FOUNDERS ROOM
QT* 6 PARTY BIRTHDAY SHOW @ THE GRAND POOBAH
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