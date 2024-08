VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰

ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.

MELBOURNE

✰ FRIDAY, APRIL 28 ✰

BARE POP-UP SHOP @ OTHER GOODS

MULALO @ THE CURTIN

SPEED 速度 X SPACE TRAX @ SUB CLUB

PLEXUS @ NEW GUERNICA

✰ SATURDAY, APRIL 29 ✰

BAZAAR POP-UP @ SANDBOX STUDIOS

KOTLAS BEGEMOT ALBUM LAUNCH @ NIGHTHAWKS

SOFIA DEBUT HEADLINE SHOW @ THE TOFF

DON’S PENTHOUSE @ THE CLOAKROOM

DIGITAL MUSIC ONLY X DANCE PARTY RECORDS @ MISCELLANIA

CRYBABY @ XE54

PLEASURE PLANET 10YR REUNION @ MISCELLANIA [SAT + SUN]

[GEELONG] MIRASIA + C.FRIM + KALYANI @ BLOOM

✰ SUNDAY, APRIL 30 ✰

KUCHEZA @ ATET

‘LOOK AROUND YOU’ @ AVALON THE BAR

ASTRAL AWAKENINGS @ THE GASO

SYDNEY

✰ FRIDAY, APRIL 28 ✰

UNSUNG X D. STREET PRES. WOODY 92 @ TBA

BRIDGEBURNIA @ THE BRIDGE

✰ SATURDAY, APRIL 29 ✰

TERRIFIC EFFORT PRES. AURA HUNTING, KIRBY CASILLI, LOTTIE WORLD @ ST PETERS

HONEY POINT PROM FINAL PARTY @ TBA

ATHLETICA – PAPAPHILIA EP LAUNCH @ THE RED RATTLER

PRETTY GIRL @ OXFORD ART FACTORY

HARD N FAST @ TBA

✰ SUNDAY, APRIL 30 ✰

CLUB < SEASON END @ PORTUGAL MADEIRA CLUB

BRISBANE

✰ FRIDAY, APRIL 28 ✰

NAAKI SOUL NYLON SONGS ALBUM LAUNCH @ THE BEARDED LADY

CYBER PRES. PRETTY GIRL [LIVE] @ THE BRIGHTSIDE

BIG BOP #3 @ ECHO AND BOUNCE

✰ SATURDAY, APRIL 29 ✰

SHANDY TAKES A TRIP: OUT TO SEA BOAT PARTY @ NEW FARM PARK RIVER HUB

INNER CIRCLE PRES. .VRIL LIVE

A LOVE SUPREME PRES. 10 YEARS OF WAX’O PARADISO @ BLACK BEAR LODGE

✰ SUNDAY, APRIL 30 ✰

SHANDY TAKES A TRIP: INTO SPACE @ BLACK BEAR LODGE

SAFE EVENTS PRES. TRUTH & IVY LAB @ THE PRINCE CONSORT

PERTH

✰ SATURDAY, APRIL 29 ✰

ANTIDOTE WORLD RADIO EL BARTO RECORD LAUNCH @MRS. BROWN BAR

KLAUDE / GRACE SANDERS / GIA COMO @ MOJO’S

MODUS: HOUSE GARAGE JERSEY @ GOLD BAR LOUNGE

✰ SUNDAY, APRIL 30 ✰

WAX ON WAX OFF RECORD FAIR @ LIVID SKATE CAFE

PRE LOVED MARKET @ FOMO FREO

LOST AND SOUND PRES. BELLA CLAXTON @ THE COURT

RHYTHM SYSTEM PRES. LB AKA LABAT @ SI PARADISO COURTYARD

SUNDAY DANCING W/ MIKE MIDNIGHT @ THE BIRD

ADELAIDE

✰ SATURDAY, APRIL 29 ✰

ALLEYWAY SESSION W/ SIMON CALDWELL @ LEIGH STREET LUGGAGE

SUBVERT PRES. DJ SCORPION @ ANCIENT WORLD

KLP @ ELECTRIC CIRCUS

SPACE COYOTE, NO-HEAD, SUGAR TONGUE LIVE @ THE HOTEL METRO

HOBART

✰ FRIDAY, APRIL 28 ✰

FFLORA FILM LAUNCH + GRACE CHIA + L$F @ THE FOUNDERS ROOM

QT* 6 PARTY BIRTHDAY SHOW @ THE GRAND POOBAH

