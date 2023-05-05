VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

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ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
✰ FRIDAY MAY 05 ✰
MELBOURNE
MANIFESTATION X STEEPLEJACK: WOODY92 @ MISCELLANIA
AYWA SAHRA @ SUB CLUB
STRICTLY TRANCE @ 24 MOONS
SYDNEY
TOTES GAY CHARITY ART SHOW @ 107 PROJECTS
SIDECHAINS PRES. PROPHECY GIRL @ SHADES
FRIDAYS @ CLUB77
PERTH
EPISODE PRES. ACEMO @ BARBES
ELIZA ROSE @ THE RECHABITE
SLAYYYTER @ JACK RABBIT SLIMS
✰ SATURDAY MAY 06 ✰
MELBOURNE
MAG DRAG ISSUE 01 LAUNCH @ NICOLAS BUILDING
“GARAGE SALE” @ QQQST KITCHEN
PROCESS LAB – IN CONVERSATION WITH KIRA PURU
MARKET 755 GRAND OPENING @ CAMBERWELL
NEXT WAVE WORLD + LAB @ BRUNSWICK MECHANICS
WE EATIN’ GOOD FILM SCREENING @ FOOTSCRAY COMMUNITY ARTS
UNCLE ARCHIE ROACH BLOCK PARTY @ SECTION 8
APAX ★ GUT HEALTH: FUNDRAISER AND SINGLE LAUNCH @ APAX WAREHOUSE
DJ PGZ INVITES THE MOB @ SUB CLUB
LOUDER THAN WORDS TAKEOVER @ XE54
PRIMER X TRIBQU W/ ACEMO WAREHOUSE RAVE @ INDUSTRIQUE
SYDNEY
MERLOT X SWITCH @ KINGS CROSS HOTEL
DOG DAYS HOUSE PARTY @ HOUSE OF MUSIC AND BOOZE
CLOSE COUNTERS SINGLE LAUNCH @ THE LADY HAMPSHIRE
BRISBANE
DROP IN THE OCEAN BOAT PARTY @ TBA
CYBER PRES SWIM @ ECHO AND BOUNCE
RAISING RAVENS ALBUM LAUNCH @ GREASER
PERTH
HILINE PRES. DND BOILER ROOM @ LUCY’S LOVE SHACK
HALCYON PRES. MIRASIA @ GOODWILL CLUB
BLOSSOM FESTIVAL LAUNCH PARTY @ PERTH MESS HALL
SECRETSUNDAZE FESTIVAL OF DANCE @ THE CAUSEWAY BAR
ADELAIDE
DILETTANTES // BABY CANDY // BRAVE MISTAKES @ THE CROWN & ANCHOR
PERREO PA LAS NENAS @ FAT CONTROLLER
LANA DEL REY ALBUM RELEASE PARTY @ LION ARTS CENTRE
✰ SUNDAY MAY 7 ✰
MELBOURNE
THE DJ PGZ LIVE EXPERIENCE @ MELBOURNE TOWN HALL
LOVE PROJECT AU AUTUMN PARTY @ THE GASO
PARALUSION: ALIEN GALA @ MISCELLANIA
SYDNEY
CUT N POLISH: ARTIST CAR BOOT SALE
BRISBANE
SOUTHSIDE COLLECTIVE MARKETS: CARINDALE MARKETS @ PCYC CARINDALE
INSTABOUND EXCHANGE @ VENTSPACE
PERTH
FLUX X @ THE BIRD
ADELAIDE
CANDY W/ EKULU @ ENIGMA BAR
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