VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Hiiiiiiiiiiiii. Lots on this weekend. Get out there and live life <3
IF YOU WANT US TO ADD SOMETHING, EMAIL ME: ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU
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✰ FRIDAY, OCTOBER 14 ✰
Melbourne ✰✰✰
2 QUEERS WALK INTO A BAR @ COMEDY REPUBLIC
Queer comedy is the height of culture i.e. UNMISSABLE xxx
MELBOURNE FRINGE: ARABELLA FRANH-STARKIE AND SIOBHAN MCKENNA @ TEMPERANCE HALL
Dance! Double bill! Friday, Saturday and Sunday.
MELBOURNE DOG LOVERS’ SHOW @ EXHIBITION CENTRE
ON ALL WEEKEND! UNMISSABLE LOL.
Sydney ✰✰✰
OUT OUT @ MARY’S UNDERGROUND
Brisbane ✰✰✰
SOLUNA INVERSO 3 @ BLACK BEAR LODGE
Brisbane :O
✰ SATURDAY, OCTOBER 15 ✰
Melbourne ✰✰✰
UMAMI COLLECTIVE: HOUSE PARTY @ MISCELLANIA
Sydney ✰✰✰
BYPASS @ PLEASURES PLAYHOUSE
MODE FESTIVAL @ COCKATOO ISLAND WAREAMAH INDUSTRIAL PRECINCT
MODE FESTIVAL AFTERPARTY @ MARY’S UNDERGROUND
Adelaide ✰✰✰
SKATE DAZE @ ST CLAIR RECREATION CENTRE
✰ SUNDAY, OCTOBER 16 ✰
Melbourne ✰✰✰
AID FOR ARMENIA @ SHOP BAO NGOC
PROPAWAYS @ MISCELLANIA
VISIONS NON-PROFIT FUNDRAISER @ 24 MOONS
Sydney ✰✰✰
JAMIE TILLER @ THE HOUSE OF MUSIC
Brisbane ✰✰✰
Adelaide ✰✰✰
GILLES MARKET @ THE GROUNDS
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