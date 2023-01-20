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VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

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Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰

✰ FRIDAY, JAN 20 ✰

Melbourne

JENNIFER LOVELESS DJ WORKSHOP @ DECIBELS (RESEVOIR LIBRARY)

OPERA SHOP OPENING @ CARLTON

OMNIVERSAL HUM @ NO VACANCY GALLERY

A LOVE AFFAIR @ DR MORSE

https://www.instagram.com/p/CnTD4Z6SBwz/?hl=en

TATLI DANCE PARTY @ MPAVILLION

BIKINI BOTTOM @ MISCELLANIA

Sydney

BYPASS & FRIENDS @ ACE HOTEL

https://www.instagram.com/p/CnB8Bokrsmv/?hl=en

BIZARRO PRES. JOHN TALABOT @ PLEASURES PLAYHOUSE

VITALISE PRES. PITCH BLACK @ GOOD SPACE

Brisbane

INNER CIRCLE BYO WAREHOUSE PARTY @ THE SHED

✰ SATURDAY, JAN 21 ✰

Melbourne

SATURDAY MARKET @ THE EVELYN

SUGAR MOUNTAIN FESTIVAL

CASPER’S FANTASY @ TBA

FRAMEWORK @ MISCELLANIA

Sydney

LOVEJOY 5TH BIRTHDAY @ THE ABERCROMBIE

POLKA & BRIGHTER DAYS PRES. DJ MASDA @ THE BRIDGE

TRANSLATE SOUND PRES. SANSIBAR @ TBA

https://www.instagram.com/p/CmcbdDeBAWU/?hl=en

Perth

CLUB HESPIRIA: TORNADO WALLACE @ BARBES

S.A.S.H. PERTH LAUNCH PARTY @ THE COURT

Adelaide

HOUSING BOOM @ HART’S MILL

Brisbane

NERANG FEST @ ECHO AND BOUNCE

✰ SUNDAY, JAN 22 ✰

Melbourne

SECOND LIFE MARKETS @ COLLINGWOOD

BANNER PAINTING HOSTED BY THIS MOB @ HOPE ST RADIO

MIDSUMMA CARNIVAL @ ALEXANDRA GARDENS

LUNA BLESSINGS @ THE GASO

EPHEMERAL @ CAPERS

WHITVOIR @ THE ABBOTSFORD CONVENT

Sydney

D. STREET REVIVE @ INNER WEST LOCATION

Perth

HALCYON LAUNCH PARTY @ THE BIRD

https://www.instagram.com/p/CmTNrLkru7E/?hl=en

AL FRESCO SESHO @ SI PARADISO

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