VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
✰ FRIDAY, JAN 20 ✰
Melbourne
JENNIFER LOVELESS DJ WORKSHOP @ DECIBELS (RESEVOIR LIBRARY)
OPERA SHOP OPENING @ CARLTON
OMNIVERSAL HUM @ NO VACANCY GALLERY
A LOVE AFFAIR @ DR MORSE
TATLI DANCE PARTY @ MPAVILLION
BIKINI BOTTOM @ MISCELLANIA
Sydney
BYPASS & FRIENDS @ ACE HOTEL
BIZARRO PRES. JOHN TALABOT @ PLEASURES PLAYHOUSE
VITALISE PRES. PITCH BLACK @ GOOD SPACE
Brisbane
INNER CIRCLE BYO WAREHOUSE PARTY @ THE SHED
✰ SATURDAY, JAN 21 ✰
Melbourne
SATURDAY MARKET @ THE EVELYN
SUGAR MOUNTAIN FESTIVAL
CASPER’S FANTASY @ TBA
FRAMEWORK @ MISCELLANIA
Sydney
LOVEJOY 5TH BIRTHDAY @ THE ABERCROMBIE
POLKA & BRIGHTER DAYS PRES. DJ MASDA @ THE BRIDGE
TRANSLATE SOUND PRES. SANSIBAR @ TBA
Perth
CLUB HESPIRIA: TORNADO WALLACE @ BARBES
S.A.S.H. PERTH LAUNCH PARTY @ THE COURT
Adelaide
HOUSING BOOM @ HART’S MILL
Brisbane
NERANG FEST @ ECHO AND BOUNCE
✰ SUNDAY, JAN 22 ✰
Melbourne
SECOND LIFE MARKETS @ COLLINGWOOD
BANNER PAINTING HOSTED BY THIS MOB @ HOPE ST RADIO
MIDSUMMA CARNIVAL @ ALEXANDRA GARDENS
LUNA BLESSINGS @ THE GASO
EPHEMERAL @ CAPERS
WHITVOIR @ THE ABBOTSFORD CONVENT
Sydney
D. STREET REVIVE @ INNER WEST LOCATION
Perth
HALCYON LAUNCH PARTY @ THE BIRD
AL FRESCO SESHO @ SI PARADISO
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