VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
✰ FRIDAY, JAN 27 ✰
Melbourne
PARALUSION FAIRY TALES @ MISCELLANIA
SOOTHSAYER PRES. DARWIN @ SUBCLUB
Sydney
DJ SEINFELD W/ MOKTAR – IN2STELLAR @ THE ROUNDHOUSE
MIA FÊTE @ THE FLINDERS
Brisbane
GLITTERBOX @ THE WAREHOUSE
NOSTALGIA @ KENJIN
Perth
GRIT PRES. TRED @ GEISHA
EINMUSIK @ BARBES
✰ SATURDAY, JAN 28 ✰
Melbourne
FLOATING HOMO @ ATET
SIGNAL 3RD BIRTHDAY @ MISCELLANIA
HOUSEWIFE’S CHOICE SOUND SYSTEM PRES. SERAPHIM @ THE TOFF
Sydney
MULTICULTURAL MEET UP @ ACON
30/70 ART MAKE LOVE ALBUM LAUNCH @ MARY’S UNDERGROUND
Brisbane
PARTY THIEVES @ IVORY TUSK
13 YEARS OF LEMON AND LIME @ WOOLY MAMMOTH
Hobart
PLEASURE FIRST BIRTHDAY @ HIGH ALTAR
✰ SUNDAY, JAN 29 ✰
Melbourne
MUSIC IN EXILE SUMMER FUNDRAISER @ COLLINGWOOD YARDS
1-OFF @ HOWLER
CYBELE @ MISCELLANIA
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