VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
✰ FRIDAY, FEB 03 ✰
MELBOURNE
ORPHIC GROUP SHOW @ THE BELFRY FITZROY [03-05 FEB]
NO EXIT RECORDS @ AVALON BAR
WEST END RIDDIM EXCHANGE @ KINDRED BANDROOM
KIKI BOUBA @ BAD DECISIONS FITZROY
PLEA UNIT @ MISCELLANIA
SYDNEY
WOODBURNIA [NORTHERN NSW] [03-05 FEB]
ANOTHER TRIIIP @ THE ABERCROMBIE
RAW WAREHOUSE RAVE @ INNER WEST LOCATION
PERTH
OUTER BODY PRES. REGULAR FANTASY @ CONNECTIONS NIGHTCLUB
BRISBANE
SLOW HUMIDITY @ ECHO AND BOUNCE [03 + 04 FEB]
CYBER PRES. LOODS W/CASSETTES FOR KIDS @ THE ZOO
✰ SATURDAY, FEB 04 ✰
MELBOURNE
188 DAY PARTY W/ NARCISS + FRANCK @ THE THIRD DAY
WTP RECORD LAUNCH @ THE THORN
FLUXX WAREHOUSE RAVE @ TBA
SYDNEY
PLANET TRIIIP STUDIOS OPENING @ EDDY AVENUE CENTRAL
SWITCH @ PLEASURES PLAYHOUSE
CLUTCH4LOVE @ THE HOUSE OF MUSIC AND BOOZE
TABULARASA PRES. MANIAC LOVE @ THE ABERCROMBIE
PERTH
NEST FM CLUB SADDLE @ THE RECHABITE
CO-OP PRES. PLO MAN, HASHMAN DEEJAY @ PORT BEACH BREWERY
BRISBANE
CYBER @ BLACK BEAR LODGE
ADELAIDE
TROUBLE IN PARADISE X DESIRE DANCE PRE. DJ BORING @ ROCKET ROOFTOP
✰ SUNDAY, FEB 05 ✰
MELBOURNE
ALORA COLLECTIVE @ ABBOTS YARD
DAYDREAMS 10 @ EVERYDAY COFFEE
MUTATIONS @ MISCELLANIA
BRISBANE
COSMIC BEACH & 100 FOLD PRES. ESTIMULO PARTY @ TBA
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