VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
✰ FRIDAY, FEB 10 ✰
MELBOURNE
PLEASE RSVP @ AVALON BAR
UPSTAIRS DOWNSTAIRS @ DOCTOR MORSE
MARINATION @ BROWN ALLEY
BUTTER SESSIONS PRES. 20 YEARS OF FUTURE TERROR W/ DJ NOBU + HARUKA @ INDUSTRIQUE WAREHOUSE
STEEPLEJACK @ BROWN ALLEY
SYDNEY
LOVEJOY PRES. CIEL @ PLEASURES PLAYHOUSE
TR4MASQUAD @ THE LORD GLADSTONE
EXTRACT THE MOTION 3RD BDAY @ THE ABERCROMBIE
HIJINX ALLEY X SK900 PRES. CESSPIT @ THE GOOD SPACE BROADWAY
KNC PRES. SESSION 8 @ METRO SOCIAL
ADELAIDE
CHELA COOL 2B QUEER TOUR @ MY LOVER CINDI
PERTH
VENUS PRES. MINA @ BARBES
SURPRISE! IN THE BASEMENT @ THE RECHABITE
✰ SATURDAY, FEB 11 ✰
MELBOURNE
VICTORIA’S PRIDE STREET PARTY @ SMITH & GERTRUDE STREET, COLLINGWOOD
ANIMALIA X KALAHARI OYSTER CULT @ THE GASO
DANCE PARTY RECORDS @ MISCELLANIA
SYDNEY
20 YEARS OF FUTURE TERROR W/ DJ NOBU & HARUKA @ INNER WEST LOCATION
HEAVENLY 10TH BDAY @ PORTUGAL MADEIRA CLUB
SAFARI PARK @ TBA
BRISBANE
NINA RAPER: “SWAN SONG” OPENING @ MOORES BUILDING
SOAP PRES. STEEPLEJACK LABEL SHOWCASE @ KEPK
✰ SUNDAY, FEB 12 ✰
MELBOURNE
VICTORIA’S PRIDE: BARBA PRESENTS MISA PROUD @ NEW GUERNICA
SAN OF THE RAMBUTAN EP LAUNCH @ BAR OUSSOU
PURE SPACE FM @ MISCELLANIA
SYDNEY
ANOTHER TRIIP @ THE ABERCROMBIE
ADELAIDE
SUBVERT PRES. CIEL @ ANCIENT WORLD
PERTH
DANCING IN SPACE @ FREO HALL
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