VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
✰ FRIDAY, FEB 17 ✰
MELBOURNE
BUTTER SESSIONS ALL NIGHT @ MISCELLANIA
MANTRA COLLECTIVE, WAVES & XYZ PRES. DEWALTA @ 167 FRANKLIN STREET, CBD
LOUDER THAN WORDS @ REVS
SYDNEY
XADDY’S X PAPI JUICE @ KINSELAS
MASQUERAVE @ TBA
RAMPENT / GOOD SPACE FESTIVAL @ ULTIMO
THE DOLLAR BIN DARLINGS & BOTTOM DOLLAR BUDDIES @ CLUB 77
BRISBANE
CONTORT YOURSELF WITH L.F.T. @ ECHO AND BOUNCE
PERTH
DANCING IN SPACE PRES. JOHN MORALES
MIDNIGHT ELEVATOR PRES. KATE MILLER @ BADLANDS BAR
IN THE BASEMENT @ THE RECHABITE
CANBERRA
GREEN GATOR OUTDOOR @ TBA
✰ SATURDAY, FEB 18 ✰
MELBOURNE
WAX’O OPEN AIR @ FAIRFIELD AMPHITHEATRE
BROKEN CHEMISTRY @ AVALON THE BAR
SKYDIVER: PLO MAN + HASHMAN DEEJAY @ SUB CLUB
SYDNEY
COCORICÒ DAY DANCE @ PORTUGAL MADEIRA CLUB
BYPASS @ SHADES
THE JIVES ASRC FUNDRAISER GIG @ THE LEADBEATER
LITTLE MUSIC PARTY @ FACTORY THEATRE
MOOONSHIFT 3RD BIRTHDAY @ THE BRIDGE
PULSE PRES. FRANCK @ THE METRO
QUEER TECHNO COLLECTIVE @ THE ABERCROMBIE
FILTH ON ACID @ GREENWOOD HOTEL
BRISBANE
MECHANICS OF AIR: DIFFERENT SHADES, DOUBLE HAPPINESS, MAGGITRON, ORB @ SHED 37
BOY HARSHER @ THE PRINCESS THEATRE
CANBERRA
PURE SPACE HOME LISTENING // 黑芝麻和朋友们 (HĒI ZHĪ MA AND FRIENDS) @ SIDEWAY
PERTH
30/70 “ART MAKE LOVE” ALBUM LAUNCH @ MOJO’S BAR
ADIEL MORA @ BARBES
✰ SUNDAY, FEB 19 ✰
MELBOURNE
POOKIE @ MALTHOUSE OUTDOOR STAGE
TECHWORLD @ MISCELLANIA
SYDNEY
MARDI GRAS FAIR DAY
HEAPS GAY FAIR DAY @ THE ABERCROMBIE
ANGELS ONLY MARDI GRAS TAKEOVER @ CLUB 77
THRILLING HITS @ STANLEY’S ON STANLEY
PERTH
HYDE PARK HI-FI @ THE BIRD
Follow Arielle on Instagram and Twitter.
Read more from VICE Australia and subscribe to our weekly newsletter, This Week Online.