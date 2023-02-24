VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
✰ FRIDAY, FEB 24 ✰
MELBOURNE
ELECTRIC KOOL-AID @ BODRIGGY [FEB 24-25]
DAZED HDT X RENDITION @ THE DOVE CLUB
NEXUS @ NEW GUERNICA
SPEED 速度 + CAT HOUSE @ 24 MOONS
NEUROTIQ EROTIQ X COMMON GROUND @ THE INDUSTRIQUE
HARRY WALTERS @ ONESIXONE ROOFTOP
SYDNEY
LIVE AND PROUD: WORLDPRIDE OPENING CONCERT @ THE DOMAIN
VIBE POSITIVE & FRIENDS @ SHADES
LEAK YOUR OWN NUDES @ PLEASURES PLAYHOUSE
BASS WATER FREAK OUT @ MARY’S UNDERGROUND
STEFANO NOFERINI @ THE BRIDGE
BRISBANE
S.A.S.H BRISBANE W/ JOSH BAKER @ THE PRINCE CONSORT
PERTH
IN THE BASEMENT @ GOODWILL CLUB
BOILER SOON @ GEISHA
ADELAIDE
BADLAND CARAVAN @ ANCIENT WORLD
✰ SATURDAY, FEB 25 ✰
MELBOURNE
DESIGNER CLOTHING MARKET @ NICHOLAS BUILDING [LVL 4 ROOM 11-12, 11-3PM]
BEERS FOR QUEERS @ THE FOX HOTEL
JEMI GALE ONLY U SINGLE LAUNCH @ BAR FLIPPY’S
RHYTHM SECTION @ THE THORN
RHYTHM SECTION AFTER PARTY @ 24 MOONS
SYDNEY
HEAPS GAY WORLD OF WHACK @ MANNING BAR
PARADE DAY AFTERPARTY @ HOTEL HARRY
LOVE IS LOVE 7 @ CIVIC UNDERGROUND
CHARLI XCX “ALONE TOGETHER” SCREENING + HYPERPOP APPRECIATION AFTERPARTY @ SHADES
CLUB THIQUE @ OXFORD UNDERGROUND
STEEPLEJACK X TRANSLATE @ TBA
BRISBANE
INNER CIRCLE PRES. PERSONAL GROWTH @ SHED37
ADELAIDE
THE COLLECTIVE PRES. TURNO & K MOTIONZ @ THE FAT CONTROLLER
PERTH
ANYPLACE RECORDS X TRANSIT PRES. JENNIFER LOVELESS, ESCAPE ARTIST @ METRO CITY ROOF
GARBAGE TV PRES. MIKE Q @ THE RECHABITE
✰ SUNDAY FEB 26 ✰
MELBOURNE
LOVE ABOVE PRES. SADAR BAHAR @ HOWLER
THE PARTY @ 167 FRANKLIN STREET
SYDNEY
XADDY’S TARTI GRADI BOAT PARTY @ DARLING HARBOUR
LOVE ABOVE + D. STREET [CLUB <] @ PORTUGAL MADEIRA CLUB
MINCE OPEN AIR @ ACE HOTEL
STRICTLY VINYL @ FACTORY THEATRE [FREE]
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