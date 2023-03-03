VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
✰ FRIDAY, MARCH 03 ✰
MELBOURNE
OUR CARLSON @ MISCELLANIA
MOODY PRES. @ 24 MOONS
SLEEPER CELL PRES. MIKEQ @ HOWLER
CELESTIA GATES OF PARADISO @ NEW GUERNICA
SYDNEY
ANGELS ONLY PRES. SHOW US YA TIPS @ THE ABERCROMBIE
PLACE: HOT GIRL EDITION @ CIVIC UNDERGROUND
CLUB ANGEL @ SHADES
STELLY G & FRIENDS @ KINSELAS
BRISBANE
A LOVE SUPREME PRES. PAULA TAPE, TAMA SUMO + LAKUTI, BORIS @ ECHO AND BOUNCE
PERTH
LOOOOOONG WEEKEND @ SI PARADISO
GARBAGE PRES. MILEY SERIOUS @ GEISHA
GRIT X MIDNIGHT ELEVATOR PRES. PARIAH @ GEISHA
ADELAIDE
VOID HEAVEN PRES. 303 DAY @ TBA
SMALL CITY SYSTEMS PRES. HELENA HAUFF @ GALA ROOM
SPIN LIZZY PRES. TORNADO WALLACE @ LOVERBOY
FREESTYLERS @ FAT CONTROLLER
✰ SATURDAY, MARCH 04 ✰
MELBOURNE
OMNIVERSAL HUM @ MISCELLANIA
MARCH MIX-UP @ SECTION 8
BLUESTONE SESSIONS 1 @ FOOTSCRAY COMMUNITY ARTS
188 DAY PARTY W/ INTERPLANETARY CRIMINAL, MAIN PHASE @ THE THIRD DAY
FINDING FIGARO @ FAIRFIELD AMPHITHEATRE
SYDNEY
LIL J’S VINTAGE MARKETS @ CAFE GUSTO
OUT PAST KERFEW @ THE ABERCROMBIE
ALLFRIENDS @ TOKYO SING SONG
JYOTY: HOT MESS EXPRESS TOUR @ CIVIC UNDERGROUND
BIG WETT MARDI GRAS PARTY @ VIC ON THE PARK
BRISBANE
AUTOPSY IV BYO @ TBA
PERTH
IN THE BASEMENT: INTERZONE @ THE RECHABITE
ADELAIDE
SUBVERT PRES. MOKTAR, DINA @ ANCIENT WORLD
SUNDAY SCARIES @ FAT CONTROLLER
✰ SUNDAY, MARCH 05 ✰
MELBOURNE
FALAFEL RELIEF @ HOPE ST RADIO
BRUNSWICK MUSIC FEST SYDNEY ROAD STREET PARTY
NAPPY NINA @ THE GASO
ANIMALIA @ MISCELLANIA
SYDNEY
STELLY G & FRIENDS @ KINSELAS
BARBA PRESENTS: ADIOS @ THE ABERCROMBIE
TRANSENERGY WORLD PRIDE CLOSING NIGHT @ CLUB 77
MINCE WORLDPRIDE CLOSING PARTY @ ENMORE THEATRE / SECRET GARDEN BAR / THE DUKE
BRISBANE
UNITED WE DANCE PRES. LF SOUNDSTYSTEM @ THE BRIGHTSIDE
CO-OP SEASON FINALE: KATIE PEARSON, BEN FESTER & FRIENDS @ PORT BEACH GARDEN BAR
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