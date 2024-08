VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰

ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.

✰ FRIDAY, MARCH 03 ✰

MELBOURNE

OUR CARLSON @ MISCELLANIA

MOODY PRES. @ 24 MOONS

SLEEPER CELL PRES. MIKEQ @ HOWLER

CELESTIA GATES OF PARADISO @ NEW GUERNICA

SYDNEY

ANGELS ONLY PRES. SHOW US YA TIPS @ THE ABERCROMBIE

PLACE: HOT GIRL EDITION @ CIVIC UNDERGROUND

CLUB ANGEL @ SHADES

STELLY G & FRIENDS @ KINSELAS

BRISBANE

A LOVE SUPREME PRES. PAULA TAPE, TAMA SUMO + LAKUTI, BORIS @ ECHO AND BOUNCE

PERTH

LOOOOOONG WEEKEND @ SI PARADISO

GARBAGE PRES. MILEY SERIOUS @ GEISHA

GRIT X MIDNIGHT ELEVATOR PRES. PARIAH @ GEISHA

ADELAIDE

VOID HEAVEN PRES. 303 DAY @ TBA

SMALL CITY SYSTEMS PRES. HELENA HAUFF @ GALA ROOM

SPIN LIZZY PRES. TORNADO WALLACE @ LOVERBOY

FREESTYLERS @ FAT CONTROLLER

✰ SATURDAY, MARCH 04 ✰

MELBOURNE

OMNIVERSAL HUM @ MISCELLANIA

MARCH MIX-UP @ SECTION 8

BLUESTONE SESSIONS 1 @ FOOTSCRAY COMMUNITY ARTS

188 DAY PARTY W/ INTERPLANETARY CRIMINAL, MAIN PHASE @ THE THIRD DAY

FINDING FIGARO @ FAIRFIELD AMPHITHEATRE

SYDNEY

LIL J’S VINTAGE MARKETS @ CAFE GUSTO

OUT PAST KERFEW @ THE ABERCROMBIE

ALLFRIENDS @ TOKYO SING SONG

JYOTY: HOT MESS EXPRESS TOUR @ CIVIC UNDERGROUND

BIG WETT MARDI GRAS PARTY @ VIC ON THE PARK

BRISBANE

AUTOPSY IV BYO @ TBA

PERTH

IN THE BASEMENT: INTERZONE @ THE RECHABITE

ADELAIDE

SUBVERT PRES. MOKTAR, DINA @ ANCIENT WORLD

SUNDAY SCARIES @ FAT CONTROLLER

✰ SUNDAY, MARCH 05 ✰

MELBOURNE

FALAFEL RELIEF @ HOPE ST RADIO

BRUNSWICK MUSIC FEST SYDNEY ROAD STREET PARTY

NAPPY NINA @ THE GASO

ANIMALIA @ MISCELLANIA

SYDNEY

STELLY G & FRIENDS @ KINSELAS

BARBA PRESENTS: ADIOS @ THE ABERCROMBIE

TRANSENERGY WORLD PRIDE CLOSING NIGHT @ CLUB 77

MINCE WORLDPRIDE CLOSING PARTY @ ENMORE THEATRE / SECRET GARDEN BAR / THE DUKE

BRISBANE

UNITED WE DANCE PRES. LF SOUNDSTYSTEM @ THE BRIGHTSIDE

CO-OP SEASON FINALE: KATIE PEARSON, BEN FESTER & FRIENDS @ PORT BEACH GARDEN BAR

