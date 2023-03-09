VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
✰ FRIDAY, MARCH 10 ✰
MELBOURNE
SOLARMATES: LOVE ALWAYS W MIRASIA, CAUCASIAN OPPORTUNITIES, BROWN SUGA PRINCESS @ MISCELLANIA
RAKHI + HOWLER + BMF PRES. VENUS @ HOWLER
SUCCULENT FUNK: DISCOTHEQUE @ STAY GOLD
SYDNEY
THE PYRAMID: A NIGHT OF SENSUALITY AND MOVEMENT @ MERAKI ARTS BAR
BODEGA COLLECTIVE TAKEOVER @ WAYWARDS
PICNIC PRES. MAXIMUM JOY 2023 @ MANNING BAR
PLANET TRIP X MORAL LAXA @ THE ABERCROMBIE
SAFARI PARK ALL NIGHT LONG @ OXFORD ART FACTORY
HOBART
NASTY VOL. 8 — I. JORDAN @ HIGH ALTAR
BRISBANE
HELENA HAUFF @ ECHO AND BOUNCE
✰ SATURDAY, MARCH 11 ✰
MELBOURNE
TATLI + MUSIC IN EXILE @ ALAYSA RESTAURANT
RADICAL HOSPITALITY: KAIN NA TAYO! @ NEXT WAVE, BRUNSWICK MECHANICS INSTITUTE
STRICTLY DRUM N BASS @ 24 MOONS
ABSORB(ED) II @ MISCELLANIA [MARCH 11 + 12]
SYDNEY
FASTER X STONY ROADS @ FACTORY THEATRE
SIDECHAINS PRES. UMRU + PETAL SUPPLY @ MARY’S UNDERGROUND
BRISBANE
KINDACOOL PRES. NEXT @ THE ZOO
OPAL 002 @ IT’S STILL A SECRET
PERTH
RHYTHMATISM x SIMMER DOWN BLOCK PARTY with JURA SOUND SYSTEM @ EZRA POUND
PORT BEACH GARDEN PARTY W/ SOPHIE MCALLISTER @ PORT BEACH BREWERY
ADELAIDE
NAVOS @ FAT CONTROLLER
TIGER CLUB @ ANCIENT WORLD
CANBERRA
SUMMIT 174 DRUM N BASS @ TRANSIT BAR
✰ SUNDAY, MARCH 12 ✰
MELBOURNE
NUESTRO PLANETA @ AVALON THE BAR
PROGNOSIS PRES. EVERSINES @ THE GASO
SYDNEY
LIGHT 2 NIGHT @ THE BRIDGE
Follow Arielle on Instagram and Twitter.
Read more from VICE Australia and subscribe to our weekly newsletter, This Week Online.