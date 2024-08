Preguntamos a 10 personas influyentes qué le dirían a su ‘yo’ de 10 años

Se acerca la mejor fiesta de cumpleaños de nuestra vida. Este año VICE España cumple 10 años y lo queremos celebrar con un homenaje a las personas que han protagonizado nuestra historia. Además, lo celebraremos con una fiesta el 27 de octubre en Barcelona. Pronto te diremos cómo podrás asistir.

A los 10 años, un perro tiene la edad equivalente a un humano de 60 o 70 años. Este mamífero tarda solamente 10 años en convertirse en un ser adulto que ya ha vivido casi todo lo que tenía que vivir, habiendo abrazado la alegría absoluta pero también la tristeza más densa y oscura. Es por eso que podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que un perro de 10 años de edad ya ha vivido en plenitud.

Por lo contrario, un ser humano de 10 años se nos revela como un individuo que aún lo tiene todo por vivir, por aprender y por experimentar. Es un ser que aún se está formando físicamente, un feto desarrollado al que le quedan aún varias décadas para ser totalmente consciente de quién es y qué pretende hacer en este mundo —aunque realmente pocas personas llegan a resolver estos enigmas vitales a lo largo de su vida.

Es durante esa tierna edad cuando siempre viene bien un poco de ayuda, el apoyo de alguien que nos guíe a lo largo de nuestros pueriles pasos por la vida, alguien que nos dé una recomendación vital que nos facilite un poco las cosas. En este sentido, ¿no sería maravilloso que nosotros mismos pudiésemos darnos un par de consejos?

En fin, el caso es que hemos decidido contactar con 10 personas que admiramos y que alguna vez han pasado por las páginas de VICE durante estos últimos 10 años y preguntarles que qué le dirían a su «yo» de cuando tenían 10 años.

Foto vía @jedet_

A mi yo de 10 años le diría: «amigo, vas a querer morirte en más de una ocasión, no entenderás el porqué de tu existencia, ni ahora ni en diez años más así que relájate. Vivir en tu cabeza debe ser algo parecido a estar preso en algún tipo de cárcel pero aunque nunca acabarás de encontrarle el sentido a estar vivo y nunca te sentirás cómodo al 100% contigo mismo, te van a suceder cosas maravillosas (¡vas a flipar!) y vas a ser muy fuerte, lograrás cumplir tus sueños ‘a base de coraje y cojones’ como cantaba la Mala. Deja de rayarte por no conocer todas las respuestas, con el tiempo aprenderás las lecciones necesarias para sobrevivir y ser bastante fiel a ti mismo. Y sí, te vas a poner unos buenos morros como los que sueñas tener. Te quiero MARICÓN».

Foto vía @la_mandanga

LA MANDANGA, ILUSTRADORA DE LA BROMA

«¡Hola guapi! ¡Soy tu yo del futuro! He venido a darte 10 consejitos:

1. Olvida a Macaulay Culkin. Créeme.

2. Por muy geniales que te parezcan los pantalones elásticos acampanados, no te los pongas. Hazme caso.

3. En 2017 no te compres un tal Iphone 6S, te lo robarán a las dos semanas.

4. Aunque te digan lo contrario, ser soltera mola.

5. Cuando aparezcan un tal Fotolog y un tal Myspace, HUYE.

6. El 15 de octubre de 2015, no salgas de fiesta. Te abrirás la cabeza.

7. ¿Eres una cebra? Entonces no te hagas mechas a trozos.

8. Un zumbido de Messenger significa que le molas.

9. A los 20, hazte colega de algún programador y crea una web tipo agenda de contactos + diario. Llámala «Facebook» y fórrate.

10. Invierte en bitcoins.

Foto vía pacoalcazar.com

PACO ALCÁZAR, DIBUJANTE DE CÓMICS E ILUSTRADOR

«¡Escúchame, Paquito! Tengo un importante mensaje para ti desde el futuro: la maldición alopécica que ha afectado a papá y al resto de tus familiares masculinos no te va a pasar de largo como sospechas. Consigue dinero por cualquier medio legal o ilegal y empieza a inyectarte heroína cuanto antes. Es la única manera de librarse, pero tienes que empezar ya mismo, luego será demasiado tarde. Te lo digo muy en serio; es lo único que he aprendido de la vida en 46 años. Dios, esa gente tiene un pelo absolutamente increíble. No puedo creer que haya solucionado el tema. Estoy tan feliz…Ah, no te dejes tupé. No tienes altura suficiente y parecerás una especie de niño anciano, ¿me entiendes?».

Foto vía Amarna Miller

AMARNA MILLER, ACTIVISTA DEL FEMINISMO PROSEXO

«Nunca pierdas la capacidad de cambiar. Aprende, enseña y haz todos los esfuerzos que veas necesarios para seguir trabajando tu empatía. Que la apatía no te venza. Que no te venza la vida. Recuerda que eres un cometa, y sin movimiento solo te vas a estrellar. No pierdas tus ansias de luchar, no permitas que el mundo te pase por encima. Viaja, disfruta, estate donde quieras estar. Amarna, nunca pierdas la capacidad de cambiar».

Vía YouTube de Venga Monjas

VENGA MONJAS, GENTE DE LA BROMA

«Tranquilos, la pornografía se vuelve increíblemente accesible en el futuro».

Foto vía el Flickr de culturaargentina

ÍÑIGO ERREJÓN, POLÍTICO

«Las alubias y los filetes empanados de la abuela no durarán para siempre. Ve a visitarla más a menudo, habla más con ella, apunta sus recetas… La echarás mucho de menos».

Foto vía Elisa Victoria

ELISA VICTORIA, ESCRITORA

«No sigas manteniendo en secreto que te ha venido la regla, no tienes nada de lo que avergonzarte. Lo de intentar dejar de masturbarte no va a funcionar, no desperdicies energía en ese plan. Y cuando te entren las agonías por las noches piensa que alguien te va a querer publicar las fotos de la abuela disfrazada».

Foto vía Sandro Rey

SANDRO REY, VIDENTE Y MÚSICO

«Todos tenemos un niño dentro, sea a la edad que sea. Pasando esa edad podemos recordad y conectar con nuestra infancia, por ejemplo: cuando tenía 10 años, yo a esa edad y teniendo una conexión psicogenética, me veo con esa sensibilidad para conectar con las mentes de los seres humanos y sincronización con el Universo.

Recuerdo que a esa edad hacía predicciones que se cumplían y me veía totalmente diferente a los demás, muchas veces incluso llegando a pensar que Dios me puso en una era a la que no correspondía.

Haced vuestra propia reflexión sobre vosotros a los 10 años y mirad qué veis, cosas que os aportarán beneficios en vuestro futuro.

Aquí os dejo algo interesante del número 10: el 10 es el número de la perfección, de la consumación y del orden divino. Nuestras manos tienen diez dedos, algo que nos resulta clave para contar y calcular pero también con ellas juntas en actitud de rezar simbolizan que estamos en armonía con el orden divino.

Mil Bendiciones para todos».

Vía Roberta Vázquez

ROBERTA VÁZQUEZ, HACE FANZINES

«Le diría ‘eh, yo, tenías razón en todo, sigue llevando a cabo nuestro plan. El mundo es casi nuestro’…. Em, no. Me diría ‘ahorra un poco joder, que me lo vas a agradecer’. Y también me diría que nunca deje de andar en bici, que esas cosas si se olvidan contra todo pronóstico».

Foto vía @oscarbroc

ÓSCAR BROC, PERIODISTA Y VIVIDOR

«A mi yo de 10 años le diría: ‘Eh chaval, no te vistas de rapero a los 18 porque te arrepentirás a los 40. O si lo haces, joder, al menos no te saques fotos, que tu madre lo guarda todo’.

También le diría que coma toda la basura imaginable, todas las grasas saturadas a su alcance, porque en 30 años comeremos todos semillas, algas, zumos cold pressed y germinados: ‘El futuro será nuestro Betty Ford alimentario, así que come mierda chaval, ponte hasta el culo, todo irá bien’.

También le diría que las pajas no dejan ciego, porque lo he comprobado ya en el futuro. Dioptrías haylas, pero ceguera no».

