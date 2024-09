10 clásicos para conquistar a tu amor de verano

En THUMP México nos gusta que estés bien… ¡pero bien bailado!, y si es con acompañado mejor, por esta razón te traemos una lista con diez tracks clásicos para que desde el dancefloor disfrutes del calor de tu nalguita favorita.

La música es basta para todos los gustos, apúntale y lleva esta playlist directito a la pista.

1.- Deee-Lite – Groove Is In The Heart

Dee-Lite fue una banda estadounidense enfocada en el house y la música dance de los 90’s. Groove Is in the Heart, canción del álbum World Clique de Deee-Lite. Fue producida y lanzada el 7 de agosto de 1990. Con este track podrás expresarle a tu amor la profundidad del ritmo al bailar.

2.- Whigfield – Saturday Night

Saturday Night es el sencillo de debut de la cantante dance danesa Whigfield que se convirtió en un gran éxito en 1994. Este tema proyecta cómo te sientes un sábado por la noche sin la persona que tanto quieres.

3.- Groove Armada – I See You Baby

Canción del dúo británico Groove Armada que más adelante fue remezclada por Fatboy Slim, donde se explaya la desnudez del cuerpo humano, nada como esto para expresar cualquier clase de deseo a otra persona.

4.- Moloko – Sing It Back

¿Quién no ha querido traer de vuelta alguna relación? Esto es himno para demostrar cuánto añoras que tu amor regrese.

5.- Stardust – Music Sounds Better With You

Music Sounds Better With You es una canción de la banda francesa Stardust, lanzada como su único en julio de 1998, con un video hecho por el cineasta Michel Gondry, ¿el amor no suena mejor con este track?

6.- The Chemical Brothers – Star Guitar

Otro clásico con un video producido por Michel Gondry, ¿coincidencia? no lo creo, la canción alcanzó el número ocho de la lista de singles del Reino Unido, el número dos en la lista de Dance estadounidense. You should feel what I feel, You should take what I tell you.

7.- Technotronic – Pump Up The Jam

Éxito mundial lanzado en 1989 que puede llevarse directamente al dancefloor para elevar el volumen de cualquier muestra de cariño a otra persona.

8.- Benjamin Diamond – Little Scare

Love will bring us back, mejor frase no puede existir para llenar los vacíos que las relaciones pueden dejarnos, pero, saber que siempre hay algo que puede volver es reconfortante.

9.- Whirlpool Productions – From Disco To Disco

«From Disco to Disco» fue un gran éxito en el verano de 1997, siendo el número uno en las listas de popularidad en Italia, ¿quién no bailaría este track muy pegadito para una conquista?



10.- Sueño Latino – Sueño Latino (Paradise Mix)

House totalmente latino para gozar del dancefloor en pareja de una manera solemne, todo listo para dar «el siguiente paso».