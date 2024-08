10 de las mejores bandas de metal para un mundo en llamas

Este artículo fue publicado originalmente en Noisey Estados Unidos. Léelo aquí.



La semana pasada, escribí sobre la idea de examinar y, a veces, abandonar a nuestros ídolos musicales en nombre de un bien mayor, y asumir la responsabilidad de nuestros propios fracasos. Fue un problema difícil y complejo de discutir, y me complació ver que generó una cierta discusión entre personas a las que respeto. Esta semana, para ser sincera: estoy demasiado cansada como para ponerme filosófica con respecto a cualquier cosa. Casi no he escuchado nada de música desde la semana pasada, porque no escucho música en mi teléfono y como parte de los organizadores colectivos de las marchas contra la detención de migrantes en EEUU, he pasado la mayor parte de mi tiempo en el bloqueo afuera del centro de detención y procesamiento ICE de Manhattan. Hubo algunos momentos durante el bloqueo —como cuando un tipo con unos shorts de Morbid Angel pasó por allí, o cuando varias personas sacaron una guitarra, un ukelele o un acordeón— que me recordaron que sí, la música existe. De todos modos, mis oídos han estado en un hiato.

Por supuesto, la revolución tendrá una banda sonora, pero aún no sé exactamente cómo será. Esperamos que quedé a cargo de Iskra.

Es curioso pasar de escuchar ocho horas continuas de música (o más, si voy a un concierto después del trabajo o tengo la energía de escuchar uno de los viejos discos de country de mi padre al llegar a casa), a no escuchar nada. Después de tantos años de estar escribiendo sobre metal, rara vez escucho música en casa; es una lástima, pero tener una existencia tan ruidosa hace que uno aprecie mucho más el silencio. Además, fuera del trabajo/el metal, mi activismo político particular significa que he estado expuesta a suficientes amplificadores de sonido, gritos y sirenas como para toda una vida, así que aprecio los momentos de calma en medio de la tormenta.

Ahora que he vuelto a mi rutina habitual, la semana ha estado un poco agitada, pero todo mejoró debido a la hermosa inevitabilidad de haberme quedado absorta en un álbum y comenzar a agitar la cabeza sentada frente a mi escritorio, algo a lo que ahora mis compañeros de trabajo ya están acostumbrados pero que aún parece desconcertar a los visitantes que entran y salen del área editorial de Vice todos los días. Ayer, Into Vermillion Mirrors de Adzalaan fue la causante de tal espectáculo; hoy, Crypsis de Forest of Grey fue lo primero que captó mi atención (y realmente me atrapó, es una síntesis perfecta del black metal atmosférico y el epic crust, de los que he escrito tanto).

Aquí hay algunas bandas que he estado escuchando esta semana, desde algunos viejos amigos hasta nuevos descubrimientos y los confiables favoritos (no todos es metal. Lo siento, pero tienen la fortuna de que no haya preparado quince canciones de Merle Haggard y ya).

Black Tusk

Después de pasar años haciendo giras con estos fanáticos del sluge punk de Savannah, Georgia, mi gusto por esta banda es indescriptiblemente tendencioso, y no hay manera de que diga lo contrario; son mi familia, y todavía extraño muchísimo a Athon, todavía no puedo creer que ya han pasado cuatro años desde su muerte. Ahora junto con dos viejos amigos en el bajo (Corey Barhorst) y la guitarra (Chris “Scary” Adams), el dúo central compuesto por Andrew Fidler y James May se preparan para lanzar T.C.B.T., su primer álbum sin la gran presencia de Athon, y tengo que decir que: de verdad es increíblemente bueno. “Burn the Stars” es su primer sencillo, y está plagado de maniática energía punk, y pesados riffs, tal como era de esperarse.

Dakhma

Dakhma me fascina. En lo que a mí respecta, el cuarteto de Michigan es una banda perfecta: buenas personas, buena política y un sonido atmosférico y duro de black metal que simplemente no se agota. Esta última oferta es breve —una pequeña participación con los grandes del hardcore francés Pilori — pero brutal, y me deja con ganas de mucho más. Han pasado dos años desde que salió su último LP, Suna Kulto, y me muero por escuchar una producción mucha más grande.

Escuela

Escuela es imparable, la poderosa y violenta banda de Ithaca , Nueva York, no toma prisioneros en su nueva producción junto con los fenómenos de Oakland Violent Opposition. No recuerdo si ya he escrito sobre ellos y su inflexible guerra sónica antes, pero si no, me avergüenzo, porque son asombrosamente buenos.

Dead Wretch

Dead Wretch es un proyecto relativamente nuevo del implacablemente prolífico multiinstrumentista Daniel Jackson (quien también está detrás de Void Ritual, Ancestral Oath, y varios más). Es una magnifica producción de grind ‘n’ roll que se burla alegremente de los tropos del metal extremo (la letra de “Red Logo Atop A Buff Goat Demon” me hizo morir de risa), pero toma sus propias composiciones infinitamente en serio; incluso si no alcanzas a comprender el mensaje, es difícil negar que se trata de una muy buena producción. Todos las ganancias de su lanzamiento debut serán donadas al Centro de Recursos Transgénero de Nuevo México, así que, ve a comprarlo (y regálales unas cuantas copias a tus amigos).

Skeleton

Se ha estado hablando mucho sobre estos punks de Austin, y después de escuchar su pequeño EP debut, me alegra integrarme a la conversación. Ondean con orgullo el estandarte del metalpunk con un toque gótico y un poco de la arrogancia juvenil de los Rollins, lo cual da como resultado final algo contundente, crudo y extremadamente digno de ser escuchado. Tengo el presentimiento de que esta banda (compuesta por miembros de Nosferatu, Residual Kid, Plax y Enemy One) se convertirá es todo un suceso.

Timelost

Timelost me sorprendió muchísimo cuando escuché el contenido de su demo de 2018; no es para nada lo que esperaba considerando a las personas involucradas (Shane Handal de la banda instrumentalista Set and Setting, y Grzesiek Czapla, de las bandas de black metal, Woe, Absu e Infernal Stronghold, entre otras). Ésta no es para nada una banda de metal; más bien, es una banda de post-rock melancólica, casi inclinada al pop, con voces de ensueño y un énfasis en el rock. Tiene más en común con las bandas actuales Alcest o Katatonia que con cualquier ritmo estruendoso, y extrañamente me gusta bastante. Funciona como un excelente digestivo entre los álbumes de Sadistic Execution, o el soudtrack ideal para tus ensoñaciones.

Agnosy

Es esencialmente una banda de crust punk británico con un tinte de death metal. El álbum más reciente de Agnosy, Traits of the Past, salió en 2014; no he escuchado mucho de ellos desde entonces, pero han estado dando conciertos con regularidad, y mencionaron en Facebook que estaban trabajando en un nuevo álbum, por lo que ahora es el momento perfecto para familiarizarse con una de sus mejores producciones.

Grave Plague

Escogí cuidadosamente esta canción del nuevo sampler de Give Praise Records, The Two Faces of Reality, pero contiene muchas genialidades más, especialmente para aquellos a quienes les gusta rápido y sucio. Grave Plague parece ser una nueva promesa con una perspectiva deliciosamente cavernícola; su acercamiento al death metal proviene directamente de principios de los 90, formado a partir de una mezcla adulterada de influencias suecas y de la Florida (así como también de un obvio guiño a la banda Incantation). No los he escuchado lo suficiente como para emitir algún juicio bien fundado, pero a juzgar por este track, voy a tener que mantener mi atención puesta en este escuadrón metalero de Cleveland.

