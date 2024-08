10 GIFs en homenaje a la caca | Fobias y Filias

No nos engañemos: la caca es súper divertida. Pocas cosas nos pueden hacer reír, llorar o, de plano, estremecernos de dolor como una buena caca. Inspiradora de las más grandes reflexiones filosóficas, como podríamos recordar el discernimiento del hombre a la imagen y semejanza de Dios en La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Ahí, el autor se pregunta y lleva a sus últimas consecuencias que parte fundamental y necesaria del hombre es la caca, pero, entonces, ¿Dios también caga?

Si la respuesta es sí. Entonces, significa que Dios genera desechos, es decir, cosas que no necesita. Para generarlos hay que comer, y si esto es así, Dios no es autosuficiente. Dios, por lo tanto, no es perfecto. Pero si no caga, entonces, no es a nuestra imagen y semejanza, por lo tanto la biblia miente y si es evidente que miente en una cosa ¿cómo podríamos confiar en otras? No es broma, es una conversación que puede tomar mucho, pero muchísimo tiempo (lo he vivido y lo recomendó ampliamente).

Fuera del espectro conceptual, la caca aún así no deja de ser fascinante. Un motivo interminable de risa, clásico e infalible, sería que un amigo de repente se hiciera popó en su área laboral o escuela y tuviera que tirar sus calzones a la basura. O claro, que en la borrachera en un encuentro amoroso salga una flatulencia con premio. La verdad es que, en cualquier caso, sobra justificar esta nota. La caca es la hostia, lo más chido, chévere, cool, guay, cagado, etc. Del puto mundo. Celebrémoslo con 10 GIFs.

