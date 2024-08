10 GIFs que te darán vértigo | Fobias y Filias

En un buen coctel de emociones no puede faltar el vértigo, esa sensación de mareo y pérdida que nos acompaña cuando menos la necesitamos. Si bien podría aparecer como un sutil mensaje del cuerpo para que nos alejemos de un lugar de peligro, recordemos que también podría manifestarse como una respuesta a niveles altos de estrés.

Como en Creators nos encanta autoflagelarnos, ahora te presentamos una bella selección de GIFs que dan tanto placer como disgusto. Exponiendo los últimos límites de escenas donde gente, ya sea por valentía, mera estupidez o de plano mala suerte, se pone bajo el último riesgo y un movimiento puede terminar con su vida.

Videos by VICE

Hazte sufrir, con gusto, a través de nuestra selección, abajo:

GIF ganador de Welcome to my life de Simple Plan:

Si quieres ver más GIFs, date una vuelta por Giphy.

Relacionados:

10 GIFs que ilustran la ansiedad a la perfección | Fobias y Filias

Un paquete de 10 GIFs psicodélicos para recibir el fin de semana

Animaciones para satisfacer la ansiedad del lunes (Y de existir)