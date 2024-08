10 hits que no pueden faltar en tu soundtrack de verano

El verano está que arde y las ganas por mostrar más piel, tener amores pasajeros, y bailar hasta el amanecer son más que evidentes.

Cada año, las altas temperaturas vienen acompañadas de sudor, fiestas a la orilla del mar y una explosión de nuevos temas que luchan por ser tendencia y sonar hasta el cansancio en tu destino de vacaciones.

Olvídate del reggaetón y dale ese toque electrónico a la temporada, con estas diez nuevas y soleadas rolas:

Slide – Calvin Harris (feat. Frank Ocean & MIGOS)

Cada verano, Calvin Harris termina de hibernar en su estudio y sale para darle a la gente lo que más les gusta: buenos hits. Este año, nos muestra una nueva faceta en su carrera y colaboraciones con artistas de primer nivel como Frank Ocean y MIGOS, indispensables dentro de tu playlist.

Ideal para: Ponerla en la radio del coche, mientras te diriges por la carretera rumbo a una playa paradisiaca.

Cola – Camelphat & Elderbrook

Siendo uno de los temas más populares en la Isla Blanca esta temporada, «Cola» es un track adictivo que invadirá todos los rincones de nuestro verano. Esta colaboración podría poner a una playa entera a mover los pies, y en Ibiza ya lo logró.





Ideal para: Ejercitarte durante el verano y sudar todo el alcohol que te has shoteado.

Cold Ain’t for Me – Oceans

Para olvidarte del frio y las inundaciones de la ciudad, «Cold Ain’t for Me» tiene una melodía caribeña acompañada de excelentes vocales que hacen referencia al mar, la arena y las aventuras que solo ocurrenn durante el verano.



Ideal para: Escucharla a la orilla del mar, con bronceador en una mano y un mojito en la otra.



Versace on the Floor – David Guetta x Bruno Mars

Cada canción que lleva el nombre de David Guetta, se convierte en un éxito mundial, y por supuesto, no podía faltar su aportación para este verano: «Versace on the Floor». Esta rola es una nueva propuesta comparada a su particular sonido, con una mezcla de buenos sintetizadores. Para aquellos que se enamoran fácilmente, aquí tienen su himno.

Ideal para: Dedicársela a tu amor de verano, con el atardecer de fondo.



Real Life- Duke Dumont x Gorgon City (feat. NAATIONS)

Duke Dumont es un especialista en hacernos bailar, cantar y disfrutar. Después de tenernos un poco abandonados en cuanto a lanzamientos, regresa recargado para crear más éxitos, ahora de la mano de Gorgon City. Un temazo que será utilizado hasta la saciedad en fiestas veraniegas.

Ideal para: Atraer bikinis y six-packs a una buena fiesta en la alberca.

Get Low – Zedd (feat. Liam Payne)

Ya sabemos que todo lo que toca Zedd se convierte en oro, y esta rola no decepciona. Esta vez continúa su carrera musical con una extraña pero adictiva colaboración junto a Liam Payne, que reúne los ingredientes necesarios para ser una joya veraniega, ahora que ya aprieta el calor.





Ideal para: Calentar motores en el pre-copeo, mientras terminas de ponerte guapo (a) para salir de antro.

I Want You- Chris Lake

Si no has escuchado lo nuevo de Chris Lake, deberías. «I Want You» suena con fuerza en conciertos y festivales desde su estreno, y puede que sea la sorpresa que el verano y tú estaban esperando.

Ideal para: Desatarte una noche de fiesta y retorcer tu cuerpo bronceado.

IBIZA 77 (Can You Feel It) – Oliver Heldens

Dale play e intenta controlarte. Imposible, ¿verdad? Oliver Heldens ha hecho el track perfecto para convertirse en uno de los mejores del verano, o inclusive del año. Esta canción ha recibido críticas muy positivas y un lugar asegurado en las mejores fiestas en los destinos turísticos.

Ideal para: Conquistar a cualquiera luciendo tus pasos en la pista de baile.

Mama- Jonas Blue (feat. William Singe)

Jonas Blue es uno de los nuevos grandes nombres del panorama musical y nos presenta un tema fresquito cargado de buen ritmo y energía, ideal para liberarte del estrés de tu vida godin y darle un respiro a tus aventuras calurosas.

Ideal para: Recuperarte de las quemaduras del sol y la cruda.

The Summer is Magic (Bruno Martini Remix)- Fuff

Como su nombre lo dice, Bruno Martini le dio su toque de magia al tema de los 90’s, logrando el himno ideal para las vacaciones. Apareciendo en uno de los anuncios más vistos, le ha dado el empujón que le faltaba para convertirla en una seria candidata para la canción del verano 2017.

Ideal para: Recordar el verano 2017, mientras esperas el del próximo año.