10 momentos memorables para celebrar el décimo Concierto Radiónica

Andrea Echeverri anunciando la paz en plena coyuntura de La Habana. Doctor Krápula cantando junto a Christian de la Espriella de Pornomotora y Pipe Bravo de Superlitio. Koyi K Utoh y el surrealismo de su oscuridad perpetuada bajo la lluvia. Pasar de 2.000 personas en la Media Torta de Bogotá en 2009 a 10.000 en la Universidad del Valle en 2017. Ver crecer a Alcolirykoz, Lianna, Monsieur Periné, Diamante Eléctrico, Oh’Laville y Los Petit Fellas. Corear simultáneamente las canciones de esta generación en tres ciudades diferentes.

Estos, entre muchos más, son los recuerdos que surgen cuando pensamos en el Concierto Radiónica, un espacio que se abrió en el 2009 para promocionar el trabajo de un escenario muy local que encontró en la Radio Pública un aliado para soportar su independencia, su sonido alternativo, su propuesta visionaria. Ese mismo concierto que empezó a tejer hace una década la emergente escena colombiana y que hoy está sembrando puentes de diálogos con Latinoamérica y el mundo.

La evolución y la revolución de mirar la independencia y el sonido local como algo de lo que vale la pena apropiarse, apoyar y celebrar, han hecho de este evento uno de obligatorio asistencia año tras año. Por eso para prepararnos una vez más y recibir la décima edición del Concierto Radiónica, decidimos, junto a Álvaro González, ‘El Profe’, uno de sus artífices y pieza clave del engranaje de esta máquina potente, hacer memoria de sus 10 momentos memorables, hasta ahora, en el concierto.

1. Ali AKA Mind y Las Pestilencia a una sola voz

https://www.youtube.com/watch?v=xpJVGvAnrIk

Para mí el momento más importante fue el cierre de 2017, porque ubicamos en un mismo escenario, seguidos, a Ali Aka Mind y a La Pestilencia. Algo que todavía parecería impensable en Colombia, el hecho de tener artistas de diferentes géneros cohabitando en un mismo espacio. Si tuviese que definir el Concierto Radiónica en un momento, es cuando la gente llenó la Media Torta y acto seguido se cantó todas las canciones de Ali y después se cantó todas las canciones de La Pestilencia. Es un momento que dice mucho del proceso de Radiónica, de lo que significa y que el hip hop y el punk pueden cohabitar en un mismo lugar. Además demostró que es una muy buena señal para que los festivales en Colombia no se dividan tanto en sus géneros musicales sino que le apuesten a esa diversidad y a esa convivencia.

2. El primer Concierto Radiónica

Obviamente el inicio, el primer concierto, lo que nosotros soñábamos alrededor del proyecto. Aquí hubo tres personas muy importantes en ese inicio, que fueron Gabriel Gómez, el subgerente de radio en este momento; sin lugar a dudas Catalina Ceballos, que era nuestra coordinadora de proyectos y literalmente luchó el proyecto para que pudiésemos hacer el concierto, y Dora Brausin, que en ese momento era la persona responsable de la Fonoteca. El concierto nace, entre otros puntos, para promocionar lo que en su momento fue el Radiónica Vol.1 que fue una recopilación de rock colombiano hecha por Radiónica hacia el año 2008 y que tuvo en el 2009 lo mejor de ese repertorio en el primer Concierto Radiónica.

3. Monsieur Periné y Diamante Eléctrico abriendo el Concierto Radiónica

Cuando abrieron en sus respectivos años Monsieur Periné y Diamante Eléctrico y justamente después de eso cada uno se ganó un Grammy Latino. Creo que fue fundamental porque el abrir el Concierto Radiónica se convirtió en un ritual en que las bandas que lo hacen van a trascender, y pasó con Mesié, con Diamante, con Oh’Laville, Lianna, etc.

4. Cali: 10.000 almas en un mismo lugar

El Concierto Radiónica Cali de 2017. 10.000 personas, tres bandas internacionales: Izal de España, la Vida Boheme de Venezuela, Eruca Sativa de Argentina, EMCI Rimas de Cali… pero fueron 10.000 personas que es nuestra cifra más grande en un evento de Radiónica. Aparte el cierre de Monsieur Periné que fue épico. Nosotros esperábamos 3.000 a 4.000 personas y de un momento a otro aparecieron 10.000 en la Universidad del Valle, sin un solo policía, un comportamiento muy bueno. Al final la gente recogió toda la basura para que el lugar no quedara mal.

5. El ‘Titán’ Elkin Ramírez a capella

Cuando Elkin Ramírez fue al concierto a acompañarme en tarima, 2010 o 2011, sencillamente hizo un a capella de alguna de las canciones de Kraken y estuvo haciendo un par de presentaciones de bandas, entonces haber tenido al ‘Titán’ ahí fue muy simbólico sin lugar a dudas.

6. El Concierto Radiónica

La realización del concierto Radiónica en Barranquilla, en 2016 en el Museo del Caribe. Fue un momento muy especial porque teníamos al Otro Grupo, Los Petit Fellas, El Freaky… fue importante porque más allá de llenar el lugar, cosa que efectivamente pasó , nos dimos cuenta que el público del Caribe quería otras historias, que el Caribe colombiano tiene artistas, que tiene un público ávido de nuevas historias y por eso haber llegado al Caribe fue tan importante.

7. Bogotá, Cali y Medellín cantando en simultáneo

Año 2014, cuando lo hicimos simultáneamente en La media Torta de Bogotá, el Teatro Pablo Tobón de Medellín y el Teatro Jorge Isaacs de Cali. En ese momento tener esa simultaneidad era realmente algo muy emocionante. Saber que en ese mismo momento jóvenes de esas tres ciudades estaban disfrutando esa propuesta de repertorios alternativos de Radiónica, entonces ese es fundamental. El reto fue hacerlo al tiempo y que el público hubiese tenido esa experiencia.

8. “Señoras y señores, la guerra ha terminado”: Andrea Echeverri

Aterciopelados en el 2016. Se estaban realizando los acuerdos de La Habana y ver a Andrea Echeverri decir: “La guerra ha terminado”, creo que esas palabras han sido la mejor canción que han interpretado en todos los conciertos de la banda.

9. Koyi K Utoh bajo el agua

Koyi K Utoh tocando en pleno aguacero en el 2011. El espectáculo estético de Koyi, verlos sobre el escenario lloviendo y con la gente feliz, fue importantísimo.

10. Concierto Radiónica 2018

El décimo momento sería el actual concierto, porque desde el 2017 teníamos un festival con el objetivo de promocionar artistas independientes colombianos y la creación de una plataforma digital para poder proyectar lo que significa Radiónica. Pero nos dimos cuenta que era un evento que tenía invitados internacionales: Catupecu Machu de Argentina, El Cuarteto de Nos de Uruguay… así que desde el 2017 el Concierto Radionica se convirtió en parte del circuito internacional de la música para los colombianos, en el sentido en que no nos podíamos quedar en la zona de confort que solamente era un evento de colombianos para colombianos, con un invitado, si no que le dábamos al artista colombiano precisamente la necesidad de crecer hombro a hombro con el artista internacional, y que el evento se convirtiera en un puente entre Colombia con Iberoamérica.

Este año no solamente vemos la consolidación de Los Petit Fellas y Alcolirykoz, como parte del proceso de Radiónica, sino que vemos que Centavrvs de México, Bersuit Vergarabat de Argentina y Love of Lesbian de España están hombro a hombro con las bandas colombianas, además de tener obviamente a Profetas, el Mad Tree y V for Volume como parte del repertorio. Se cumplió el sueño de que el artista colombiano y el internacional están hombro a hombro, están cruzando los dos los mismos puentes que se han trazado a través de la emisora y es muy emocionante ver cómo pasó de ser un evento muy importante local de proyección a ser un concierto aspiracional internacional, porque muy seguramente va a abrir la posibilidad de crear esos puentes que necesita el rock colombiano para crecer, para autoanalizarse, autocriticarse y crecer. Eso es fundamental.

