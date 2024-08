10 preguntas que siempre quisiste hacerle a un Tik Toker

Nuestra realidad se caracteriza por ser rápida. Fugaz. No deja espacio de tiempo alguno para digerir momentos cuando ya tenemos otros más en nuestras manos. Desde la aparición de Facebook en 2004, las redes sociales cambiaron la forma en la que vemos el mundo y consumimos contenidos. MySpace, Vine, Twitter, Instagram o Snapchat, por nombrar algunas, le dieron una vuelta a la manera en que usamos internet. Pareciera que cada vez que nos acostumbramos a una red, llega otra a enseñarnos una nueva forma de conectarnos o expresarnos. Según datos de Sensor Tower, la segunda aplicación más descargada para Android en el segundo cuarto de 2019 fue TikTok, con casi 130 millones de descargas.



“TikTok es una plataforma de videos cortos para experiencias creativas, divertidas y positivas. Puedes crear videos de quince segundos. La aplicación ofrece un conjunto de herramientas de edición de video y efectos. La idea es que los usuarios experimenten con su creatividad de maneras que quizás no se habían tocado antes”. Así define Arturo Martínez, director de TikTok México, esta aplicación.



Además de que te permite crear videos cortos para compartir en tu perfil, una característica particular de Tik Tok es la música o sonido que ofrece para añadirles. Descubrí la aplicación hace un mes, cuando supe de la influencia que tuvo en que “Old Town Road (remix)”, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, se posicionara como la canción más exitosa en la historia del Hot 100 de Billboard. Esta mezcla de country y trap se viralizó en la plataforma gracias a un reto que consistía en bailar vestido de vaquero justo cuando la canción explotaba. El caso muestra el potencial que tiene la aplicación para lograr que una canción se meta en tu cabeza y se convierta en un hit viral; sin duda, Tik Tok abre un nuevo abanico de posibilidades de posicionamiento para los artistas y disqueras. Otras canciones impulsadas por la aplicación son “Tal vez” del cantante argentino de trap Paulo Londra; “Sweet But Psycho”, de la estadounidense Ava Max, o “Work” de la australiana Iggy Azalea. Algunos medios se refirieron a la rapera de Detroit Lizzo como “la reina de TikTok” luego de que entrara al top 10 del Hot 100 de BiIllboard con “Truth Hurts”, una canción de 2017. A finales de 2018 Midblowing Creations publicó en su cuenta de YouTube un video que reúne diez canciones que se viralizaron en la aplicación.



Algunas de las estadísticas de TikTok son impresionantes: más de 500 personas usan TikTok al mes. Las compras dentro de la app aumentaron en un 275% con respecto al año pasado y sus usuarios pasan casi 52 minutos al día conectados. Para marzo de 2019 el 66% de sus usuarios eran menores de treinta años, lo cual evidencia la importancia que tiene dentro de la generación Z y su potencial para convertirse en la nueva aplicación que defina los patrones de consumo (y belleza) de esta. Uno de los grandes retos de los medios y plataformas de contenido es entender la forma en la que la generación Z quiere y prefiere su contenido.



Los creadores de contenido en TikTok se hacen llamar “tiktokers”. Para mí, tienen un perfil bien distinto al de un influener clásico de Instagram o Twitter. El contenido que los tiktokers hacen para promocionar una marca es mucho más directo e innovador. Por ejemplo: es normal ver una historia de un influenciador en Instragram en la que aparece con un bronceador —o cualquier producto— y habla de él de una forma bastante básica y a ratos hasta tonta. Los tiktokers llevan esto de promover un producto mucho más allá. Hay videos que se basan en hacer algún tipo de bailer viral, challenges que estén trendeando o disfrazarse para convertirse en algún personaje que tenga que ver con la canción que está sonando. Esta cuenta de Twitter “Out Of Context TikTok” captura el universo de la rareza o novedad del video corto del tiktoker más que ninguna.



Ahora, ¿cómo hace su contenido un tiktoker? ¿Por qué las marcas deberían confiar más en estos creadores de contenido de la generación Z que en los clásicos influenciadores de otras redes sociales? ¿Cómo es su proceso creativo? Para resolver esta y más preguntas, contactamos a Ralf, un tiktoker mexicano de veinte años que tiene 2.8 millones de seguidores.

VICE: Primero lo primero: ¿en qué se diferencia TikTok de cualquier otra plataforma?

Ralf: Bueno, es una aplicación mucho más de videos; Instagram se basa más en fotos. TikTok es un lugar que te permite ser mucho más creativo y hacer otro tipo de contenido nuevo y original. En Instagram nunca encontré eso. Hacer este tipo de contenido [el de TikTok] te hace crecer mucho más rápido en seguidores. Eso fue lo que me pasó a mí. Además, los hashtags funcionan muy bien, la gente te descubre de mejor forma y eso ayuda a que tu contenido sea visto por más personas.

Y el público de TikTok… ¿es distinto al de las demás?

Pues diría que sí, sobre todo sus reacciones. Yo comencé a hacer videos en otra plataforma y sí me llegaba muchísimo hate, gente diciéndome comentarios malos. En TikTok jamás he encontrado eso; la comunidad es mucho más amigable contigo, eso siempre me ha sorprendido.

¿A qué crees que se deba que tu audiencia y sus reacciones sean más amigables en la aplicación?

El contenido es mucho más cuidado, entonces por este lado quizás es un poco más difícil criticar los videos. Pero si llega a haber un comentario agresivo, inmediatamente los seguidores del creador empiezan a defenderlo. Si al creador lo llegan a criticar por sus características físicas o habilidades, incluso aparecen a defenderlo usuarios que no lo siguen. Es un lugar más sano, sobre todo por las limitaciones que tiene. Hay algunas fotografías que no son aptas para menores y TikTok está muy limitado y controlado en ese campo, por ejemplo.

¿Cómo le explicarías a alguien mayor de treinta años qué es TikTok?

La forma más fácil en que puedo explicártelo es: TikTok es una plataforma para hacer videos de quince segundos o más, dependiendo de tu cuenta. Son videos verticales y puedes utilizar audios dentro de la grabación. Te vas a divertir mucho y vas a encontrar contenido que no encontrarás en otro lado.

¿Cómo diferenciarías Tik Tok de Vine, que no tuvo el éxito y la longevidad esperada?

Creo que es la cantidad de contenido. En Vine los videos eran más cortos y la gente hacía mucho menos contenido: que si uno al día. En TikTok se hacen hasta tres o más por día. Y como tiene más opciones para crear y editar, esto lo hace más divertido y por ende la gente hace más contenido.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Las ideas me llegan viendo más videos de TikTok, o por inspiración. A veces no puedo dormir y las escribo para que no se me olviden. Ya luego las grabo y edito. En esto me tardo como una hora o dos.

Pero entonces no es tan inmediato esto de hacer contenido.

Bueno, ese es mi proceso. Pero también tengo videos que son más inmediatos, grabados en la plataforma y subidos al instante. Es depende del video que quieras hacer, porque hay algunos que requieren mucho más tiempo que otros.

¿En qué dirías que se diferencian el influenciador de Instagram y un tiktoker como tú?

Yo creo que en mi caso es la originalidad. La gente nota eso en los creadores de TikTok. Además si tratas de copiarte de algún influenciador de Instagram, el público de TikTok se da cuenta y te tacha de falso. Por eso yo recomiendo ser auténtico.

Creo que la era del influenciador como tal no está en su tope. Aún queda camino por recorrer. Siento que la gente que era una figura en la televisión está apenas empezando a pasarse o a tener presencia real en internet, porque claramente es un contenido que se encuentra más rápido y también se comparte más rápido. Hay que ver cómo evoluciona ese tipo de figura.



¿Vives de esto?

Sí, es una actividad que se puede monetizar. Colaboro con marcas creando contenido y así obtengo el ingreso.

¿Cuál crees que sea el futuro de las redes sociales?

Van a terminar de acabar con la televisión. Todo pasará mediante las redes: entretenimiento, noticias, lo que sea. La gente se informa más por redes sociales que por medios de comunicación, por ejemplo.

