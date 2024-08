10 preguntas que siempre has querido hacerle a un exterminador

Este artículo se publicó originalmente en VICE Alemania.

Como exterminadora profesional, Tina se pasa el día enfrentándose a avispas, cucarachas, ratones, hogares de acumuladores compulsivos y nauseabundas cocinas de restaurantes. Para sorpresa de muchos, dice que su trabajo es muy divertido.

Hemos hablado con ella para averiguar por qué le gusta tanto lo que hace y qué es lo peor que ha visto.

VICE: Hola, Tina. ¿Crees que el veneno para ratas es cruel?

Tina: El veneno para ratas evita la coagulación de la sangre y provoca que la rata se desangre por dentro hasta morir. Generalmente, las ratas se marchan para morir en otro lugar. El veneno tarda un rato en surtir efecto, de lo contrario otras ratas dejarían de comer en la estación de cebo al ver que hay una rata que acaba de morir. Las ratas son relativamente inteligentes. Cuando lo pienso, me siento culpable.

“Sé que es estúpido, pero me aterrorizan las arañas”.

¿Con qué frecuencia te llaman de supermercados o restaurantes?

Bastante a menudo y con frecuencia por precaución. En los supermercados, las ratas y los ratones se pueden esconder debajo de los mostradores grandes. Por eso revisamos una vez al mes si han comido algo en las estaciones de cebo o si hay insectos pegados en la cinta adhesiva. De ser así, podemos actuar rápidamente.

Hay restaurantes muy bonitos por fuera, pero terribles por dentro. En su mayoría, no tiene que ver con las plagas, sino con la mugre. Si vieras lo que hay debajo de algunas repisas, se te quitarían las ganas de comer ahí. Mis amigos me preguntan muchas veces qué lugares deben evitar. Pero tenemos un contrato de confidencialidad, así que no puedo decirlo. Pero sí puedo recomendar restaurantes.

¿Qué es lo más repugnante que te ha pasado en el trabajo?

Tengo un umbral de repugnancia bastante alto, pero me cuestan los olores. En cuanto entras en un lugar, puedes oler si hay un cadáver en la bodega. Es un olor que no se olvida.

He estado en algunos hogares repugnantes, así que nunca me sorprende ver plagas. Mi colega una vez fue a una casa y las ratas prácticamente lo saludaban desde la ventana.

¿Te sientes culpable por matar insectos en masa?

Hay espacios en los que realmente no necesitas insectos, como las cocinas o los restaurantes. Creo que está bien matarlos si se trata de un problema de salud.

A veces, me siento culpable con los nidos de avispas. No son algo malo o molestos; son útiles. Las avispas también polinizan las flores. Siempre trato de buscar alternativas para los clientes, pero la mayoría de la gente no tiene tiempo para lidiar con las avispas.

¿Hay algo que te dé miedo?

Sé que puede parecer absurdo, pero me dan mucho miedo las arañas. Vivo sola y cuando veo una araña grande no soy capaz de hacer nada. El miedo me paraliza.

¿Por qué trabajas como exterminadora? ¿Te pagan muy bien?

Es un trabajo manual, así que no está muy bien pagado. Pero puedes vivir bien. Yo conseguí el puesto de casualidad, pero creo que es genial. Incluso el trabajo con los repugnantes roedores puede ser diferente cada día.

Además, cada tarea requiere un poco de trabajo detectivesco. Si un cliente llama diciendo que ha escuchado ruidos extraños en el techo, tengo que buscar pistas. Me parece apasionante. Y puedo entrar en zonas a las que normalmente no podría acceder, como las cocinas de los restaurantes o las casas privadas.

“Creo que los ratones y las ratas son realmente lindos”.

¿Las ratas y las palomas han ganado ya la batalla en las ciudades?

Sí. Nunca podremos eliminarlas por completo. Se han dado cuenta que hay mucha comida en las calles. Son artistas de la supervivencia, y ahora se han adaptado a la vida urbana y no creo que puedan sobrevivir sin nosotros.

¿Cuál ha sido la tarea más inútil que hayas tenido que hacer?

Un caballero anciano acudió a mí una vez porque había escuchado ruidos en casa. Fui hasta allí y, al llegar, escuchamos un “pip” y dijo: “¡Ahí está de nuevo!”. Miré hacia el techo y dije: “Creo que necesita cambiar las baterías del detector de incendios”. Me costó no reírme.

¿Tienes ratas, ratones o cucarachas en casa?

No, pero creo que en realidad las ratas y los ratones son muy adorables y siempre quise uno de pequeña. Por desgracia, mis padres nunca me dejaron.

¿Crees que los problemas de plagas son culpa de los clientes?

Sí, por ejemplo, la gente sigue tirando la basura junto a las papeleras. Si los clientes no cooperan, puede dificultar mucho el trabajo, especialmente teniendo en cuenta que los ratones y las ratas se reproducen rápidamente. Los ratones tienen entre cuatro y seis camadas al año, con unos ochos bebés en cada una. Y maduran sexualmente alrededor del segundo mes, así que puedes imaginarte lo rápido que puede ser.