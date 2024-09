El que no está familiarizado con la historia de Bowser y el universo de Mario Bros simplemente no puede hacerse llamar un gamer. Bowser rapta a Peach, Mario la rescata después de pasar un sin fin de niveles y todos son felices. Pero, ¿qué tal si en realidad Bowser tiene planes más grandes que raptar a una princesa y siempre fallar en el intento? ¿qué tal si Bowser, en realidad, no es más que una persona que se preocupa y procura a Peach? La verdad es que no suena nada lejano.

Según el video hecho por el canal de YouTube The Gamer precisamente es eso y varias razones más por las que Bowser simplemente no puede ser categorizado como un villano. Además de que, hay que recordar, en diversas ocasiones se ha aliado con los hermanos Mario y Luigi para derrotar fuerzas más grandes o jugar carreritas.

Abajo, puedes ver 10 razones por las que Bowser no es un villano.

Si te gustó el análisis de The Gamer, síguelos en YouTube.

