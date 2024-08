100 cosas que nos emocionan del EDC México 2018

En esta fría ciudad, lo único que nos calienta es la fiebre del Electric Daisy Carnival. A pocos días de volver a bailar bajo el cielo eléctrico, estas son las cien cosas que nos emocionan de revivir este festival en tierras aztecas.

1. Este es el quinto año corrido del Electric Daisy Carnival en nuestro país, y ninguno nos ha decepcionado.

2. Caminar con altas expectativas del Autódromo hacia la entrada del festival, en un recorrido que parece eterno.

3. En el trayecto, comprar algún accesorio neón para complementar tu look.

4. El momento en que cruzas la entrada y puedes escuchar música electrónica a toda potencia.

5. Tratar de averiguar en que gasto millones de pesos Insomniac

6. Admirar la inmensidad del KineticField, el escenario principal.

7. Explorar los demás escenarios, bailando.

8. El nuevo escenario, Parliment Car, en tierras mexicanas.

9. Descubrir por ti mismo que los escenarios echan fuego por lugares inesperados.

10. Toparte con gente luciendo sus mejores outfits.

11. Cuestionarte cuanto tiempo se tardaron en crear esos outfits.

12. ¡El line up tan completo!

13. Eric Prydz por fin en México y tocando ambos días. El sábado como Eric Prydz y el domingo con su alias «Cirez D«.

14. Ver a Deadmau5 dentro de los artistas, después de los polémicos tweets a Pasquale Rotella, fundador de Insomiac.

15. El set de Above & Beyond, a pocos días de haber estrenado su cuarto álbum de estudio «Common Ground».

16. El techno.

17. Adam Beyer y Maceo Plex en el Neon Garden.

18. Ver a la gente bailando con shuffle.

19. Intentar hacer shuffle y fallar vergonzosamente.

20. El performance y bailarines en forma de hadas, payasos, mariposas o cualquier ser sacado de cuentos fantásticos.

21. Sentir que estas viviendo uno de los trailers del EDC en carne y hueso.

22. Caminar a través de un montón de luces y superestructuras artísticas con luces LED.

23. Tomarte la indispensable selfie con estas instalaciones de fondo.

24. No hacer cola para ir al baño.

25. Apoyar al talento nacional como Lemarroy, Rebolledo y Tom & Collins.

26. Tratar de adivinar que artista o celebridad aparecerá sobre los escenarios de sorpresa.

27. Bailar en pistas, que usualmente sirven para correr coches.

28. Hacerle honor al nombre del festival y subirte a un juego mecánico de carnaval.

29. Disfrutar esa primera vez que te sientas después de nueve horas seguidas.

30. El hardstyle en Wasteland.

31. LNY TNZ, Borgore, Ghastly y Headhunterz rompiendo cuellos.

32. Agua gratis y gente amable dándotela.

33. Las chelas en vasos conmemorativos del festival.

34. Bailar sobre los hombros de alguien entre la multitud de miles de personas.

35.Escuchar música que nunca pensaste que te gustaría.

36. Aceptar tu amor hacia la música electronica comercial gracias a Tiësto, Zedd y Marshmello.

37. Secretamente esperar que ya nadie toque «Animals».

38. Tratar de aparecer en el aftermovie cada vez que te topas con una cámara.

39. Abrazos gratis.

40. Sonrisas gratis.

41. Tchami y Andrew Bayer en Circuit Grounds.

42. Darte cuenta que ya te sabes los nombres de los escenarios y su ubicación de memoria.

43.Ponerte de acuerdo con tus amigos sobre el punto de encuentro, y aun así nunca encontrarlos.

44. Hacer amigos nuevos.

45. Encontrarte al mismo amigo que hiciste durante en EDC el año pasado.

46. Cuando termina el primer día, darte cuenta que te queda otro día de fiesta.

47. Tanktops, shorts y faldas a las 2 am.

48. Lasers, demasiados lasers.

50. Cuando termina el primer día, darte cuenta que te queda otro día de fiesta.

51. Alok, ATB, Bruno Martini y Slander en México.

52. Encontrarte a Pasquale Rotella bailando en los escenarios.

53. Seguir escuchando drops pesados en la madrugada.

54. Pararte enfrente de las bocinas y sentir la piel erizada.

55. Los DJ’s tratando de saludar en español por los micrófonos.

56. Reírte de que los DJ’s fallaron al intentar saludar en español.

57. Dillon Francis hablando español.

58. ¡La comida mexicana!

59. Toda la comida de los foodtrucks a precios accesibles.

60. Los columpios.

61. Reírte por los totems que traen memes impresos.

62. Invitar a tu amigo(a) que nunca ha ido y ver su cara de felicidad.

63. Ver a los papas fomentando la cultura de la escena electrónica, llevando a sus hijos desde pequeños.

64. Toparte con varios chavo rucos EDM.

65. Participar en los stands con actividades de diferentes patrocinadores, y ganar regalitos.

66. Bailar hasta sudar.

67.Verte muy mal y que no te importe.

68. Gritar y cantar hasta perder la voz.

69. El House, Tech House & Deep House.

70. Deorro sintiéndose orgulloso de sus raíces mexicanas.

71. Darte cuenta del poder femenino de la escena con la música de Jessica Audiffred.

72. Ver el atardecer desde la rueda de la fortuna aka Galáctica.

73. Las banderas de nuestro país entre el público.

74. Las banderas de otros países entre el público.

75. Ver a un grupo de extranjeros disfrutando de la cultura mexicana.

76. Sentirte como en familia entre el público.

77. El Drum & Bass.

78. Escuchar a los DJ’s que llevas años esperando, juntos, en un solo concierto.

79. Disfrutar del show de luces con diffraction glasses, los que tienen efecto caleidoscópico.

80. Usar brazaletes Kandi.

81. Intercambiar brazaletes Kandi con los demás.

82. Descubrir nuevos talentos de la escena en el Boombox Art Car.

83. Darte cuenta de lo eficiente y amigable que es el servicio en este tipo de eventos.

84. Contemplar maravillado la calidad del sonido y la producción.

85. Descubrir en que gasto millones de pesos Insomniac.

86. La felicidad de poder usar un disfraz sin ser Halloween.

87. Sacarle polvo a la pista de baile, literalmente.

88. Enamorarte de algún desconocido en tu set favorito.

89.Casarte dentro del festival.

90. Esperar que tu matrimonio dure hasta el próximo año, para renovar tus votos en el festival.

91. Considerarte a ti mismo como un Headliner.

92. Sentir alivio de que no perdiste tu celular, cartera y llaves entre tanto brinco.

93. Los tamales, elotes y garnachas de la salida del festival.

94. Sentirte agradecido que el EDC se haga en nuestro país.

95. Quemar 4,000 calorías al día.

96. No preocuparte por nada durante un fin de semana.

97. Arruinar tus tenis con tierra, y no arrepentirte.

98. Comprar un souvenir oficial del festival y guardarlo para la colección.

99.Aparecer el lunes en el trabajo muy cansado y desvelado, pero lo bailado nadie te lo quita.

100. Ver las fotos y presumir tu experiencia mientras esperas al próximo año.

¡Nos vemos bajo el cielo eléctrico!