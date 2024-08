100 grafiteros pintaron un dormitorio en París y los resultados son impactantes

Hablemos sobre el pulpo en el cuarto, escurriéndose sobre la pared de la sala de correo que pronto será convertida en un dormitorio en La Maison des Arts et Métiers en París. No te preocupes, no es el Apocalipsis –es una instalación que forma parte del festival de arte urbano Rebel 2, y una innovación a mostrar arte urbano mientras se mantienen sus raíces efímeras.

El festival es el hijo conceptual del colectivo basado en Lyon, Bitume, traído a la realidad por cien artistas que pintaron cada piso del edificio del piso hasta el techo. Según Hugo di Carlo, miembro de Bitume, los artistas que varían en edad entre 17 y 70, tuvieron una «efervescencia entre ellos», y que todos disfrutaron discutir técnicas y descubrir nuevas maneras de crear arte.

La oportunidad de sumergirse con la presencia de todos los demás artistas sobre un periodo extendido de tiempo –alrededor de tres semanas – fue un lujo para los artistas que regularmente están bajo severas ataduras de tiempo y legalidad. Tal y como di Carlo cuenta a Creators, la exposición fue única porque, «los artistas tenían libertad absoluta sobre el edificio. Pintaron pisos, techos, paredes, escaleras, todo… Para ellos, es una manera de mostrar lo que pueden lograr cuando tienen tiempo y recursos. Y el resultado es asombroso».

Aún así, la instalación se aferra a uno de los aspectos importantes del arte urbano: su brevedad. Debido a que el dormitorio será renovado pronto después del mes de duración de instalación, se presenta una oportunidad única para tener una exposición estilo galería del graffiti en un contexto que preserva la forma de este arte. Conforme el arte urbano cada vez más se cuela a las galerías, su esencia se difumina. Un tipo de arte que tiene la intención de ser temporal, sobre-pintado, ahora es transferido a la permanencia del lienzo, comprada y vendida por coleccionistas. Es una evolución natural, sin embargo le quita el significado histórico y cultural original del graffiti. La instalación de Bitume en la residencia mantiene los pilares tradicionales de la práctica, mientras que lo eleva a una experiencia inmersiva única.

Después de muchas renovaciones, los dormitorios volverán a abrir en Septiembre, probablemente regresando a los clásicos y menos interesantes colores de dormitorios en beige y blanco.

La instalación de Bitume tomó lugar en el marco del festival Rebel 2 del 16 de junio al 16 de julio en el 14 arrondissement en París. Mira más fotos en el sitio de Jonk Photography aquí.

