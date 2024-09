100 motivos para odiar el fútbol moderno

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

El fútbol ha cambiado de un modo descomunal desde el año 2000 hasta nuestros días. Algunos equipos han comprado su «grandeza» y falta de historia a golpe de billete, los salarios de los futbolistas han incrementaron dramáticamente y la corrupción ha alcanzado cifras escandalosas (quizás siempre había sido así, solo que no teníamos los medios para saberlo). Por algo nuestros abuelos y padres rememoran con melancolía aquellos años cuando el deporte del se practicaba y vivía de una manera más austera y natural.

Videos by VICE

Por ello, el la página web inglesa The Football Republic ha editado un vídeo donde expresan a la perfección algunas de las cosas que más nos molestan del fútbol en nuestros días. Dicen que los tiempos cambian inevitablemente, pero también hay que reconocer que no todos los cambios son buenos. La lista es muy acertada, aunque algunas quejas nos resultan un tanto irrelevantes o extrañas ya que toman de ejemplo el fútbol inglés. Nada que un verdadero fan de the beautiful game no pueda llegar a comprender.

Estas son algunas de las quejas universales que pudimos sustraer del vídeo en el que el cómico Iam Smith se pasa casi ocho minutos expresando sus razones para odiar el fútbol moderno.

Leer más: Villanos: Gennaro Gattuso, el último hombre que pegó a Zlatan

Cuando un estadio recibe el nombre de una compañía.

Los cortes de pelo de los futbolistas. ¿Dónde quedaron las melenas al estilo de Coloccini o Valderrama?

Los excesivos y monótonos tatuajes. «Solo falta que se tatúen una lagrimita por cada gol que marcan».

Todos los santos días hay fútbol.

Los representantes tienen todo el poder.

El precio de las malditas camisetas. «Tienes que ser un abogado de éxito para poder comprar una».

La peleas/»opiniones» en redes sociales.

Los salarios de los jugadores son ridículos.

El precio de la comida en los estadios.

Se pagan millones por jóvenes jugadores completamente sobrevalorados. Sí, Paul Pogba, hablamos de ti.

Todos dicen lo mismo en rueda de prensa. «Fue un gran partido y un gran gol, pero estoy más contento por el equipo».

John Terry.

Las paradas técnicas son una payasada.

Biografías de los futbolistas…que siguen jugando.

Las celebraciones con «derechos de autor». Sí, Cristiano, hablamos de ti.

Los selfies.

El quinto árbitro.

El premio al mejor jugador del partido ¿Qué gracia tiene eso, Leo?

Qatar, sede del Mundial de 2022.

Joseph Blatter.

La corrupción en la FIFA (y en las federaciones).

El premio Balón de Oro que ya no entrega la FIFA.

China y sus fichajes millonarios que no sirven para nada.

El Celtic por hacer de la liga escocesa el torneo más aburrido del planeta.

La Europa League, alias la hermana fea de la Champions.

El precio de las entradas.

Ver a tus futbolistas favoritos engordar.

El racismo que sigue existiendo en las gradas.

El baile «dab».

A esta lista sólo añadiríamos los colores de las botas y sus extravagantes diseños… ¡Uf…!