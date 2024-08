Este bético ha ganado 10.000 € con una apuesta de 50 céntimos

Algunas veces la realidad supera con creces a la ficción. Ayer, Agustín Doblado, de 25 años, iba a protagonizar una de las hazañas más seguidas en Twitter en lo (poco) que llevamos de año. Gracias a una trambólica apuesta combinada de 50 céntimos de euro, podía llevarse casi 10.000 € si el Betis se imponía sobre el Leganés.

Y qué caprichoso es el devenir de la vida ya que Agus, como le llaman sus amigos, es del Betis desde que nació. Hace 8 años que es socio del club aunque lleva yendo al campo desde bien pequeño con su abuela y su padre.

Rondaba el minuto 80 y el Betis empataba. La casa de apuestas le ofrecía ganar 5.000 € si lo dejaba ahí. Pero Agus decidió seguir. Nervios a flor de piel, cientos de comentarios en Twitter y Forocoches y, de repente, ¡zas!. Alrededor de las 22:30, en algún punto de las afueras de Valverde del Camino, su pueblo natal, se celebró el gol de Rubén Castro que adelantaba al conjunto verdiblanco con mucho más fervor que en cualquier asiento del Benito Villamarín. Diez minutos más tarde, con el pitido final del árbitro, Agus conseguía su hito.

He contactado con él para que me narre sus sensaciones más allá del engrose billetera en una de las noches más intensas y surrealistas de su vida.

VICE: ¡50 céntimos! ¿Por qué tan poco?

Agustín: Porque era lo que me quedaba en la cuenta después de realizar un par de apuestas el fin de semana pasado. Vi que había una “promo” con 14 resultados nacionales y me la jugué. Si lo conseguía, doblaba los 10.000 €, aunque ahora Bet365 no me la reconoce como doble. Desde la casa de apuestas me dicen que la Segunda B no forma parte del fútbol profesional y no me la dobla. Estoy informándome a ver si puedo hacer algo.

¿Tienes suficiente o ahora te arrepientes de no haber puesto 10 € en la apuesta?

Podría haber ganado muchísimo más, pero lo mismo no hubiera salido bien. Son cosas que pasan y ya está.

«Lo pasé muy mal. Hasta que no se me pase el susto, no creo que vuelva a apostar. Lo que viví ayer no lo recomiendo, además si el que juega es el equipo de tus amores»

¿Cómo viviste la noche en Twitter? Fue viral hasta en Forocoches.

Hasta el domingo no me di cuenta de que solo me faltaba el Betis. Imagínate. Muchos nervios. El partido se me hizo muy largo, pero todo ha salido bien. Me cogió trabajando y lo tuve que escuchar por la radio. Los compañeros me arropaban y me daban ánimo. Lo pasé muy mal, pero al fin y al cabo todo salió bien.

¿Y lo más raro que viviste?

Lo más raro fue que había muchísima gente que no se lo creía. Me decían que trabajaba para la casa de apuestas y que era un fake. Tuve que subir las capturas de pantalla para demostrarlo.

«Todo el mundo me dijo que me guiara por mi corazón, y él me decía que iba a ganar el Betis. Si hubiera jugado otro equipo, hubiera retirado la apuesta»

¿Apuestas más allá del fútbol? Se manejan grandes fortunas apostando en NBA o deportes minoritarios.

No, solo al fútbol en partidos de Primera División. Alguno que otro de la Premier League, pero sobre todo me centro en España. De momento voy a estar un tiempo sin apostar por los nervios que pasé. Lo pasé muy mal. Hasta que no se me pase el susto, no creo que vuelva a apostar. Lo que viví ayer no lo recomiendo, además si el que juega es el equipo de tus amores. Sufrí doblemente.

Encima ganaste con tu Betis. ¿Invitarías a algún jugador de la plantilla a algo?

No, de momento no. A Rubén Castro le invitaría a lo que fuera.

Aquí la tenéis para lis mal pensados que se creen q es fake!! 😘😊😜 pic.twitter.com/EmIr44mRCL — Agus (@AGUSRBB86) January 16, 2018

¿Qué te decían tus amigos y familiares? Podías haber retirado la apuesta llevándote un gran pellizco.

Todo el mundo me dijo que me guiara por mi corazón, y él me decía que iba a ganar el Betis. Si hubiera jugado otro equipo, hubiera retirado la apuesta. Cuando marcó Rubén Castro salí corriendo a abrazarme con los compañeros. Después, cuando llegué a mi pueblo me estaban esperando los amigos para celebrarlo con champán. Como dijo mi capitán Joaquín, hasta las 5 no se acostó nadie.

Más de un 75% de los españoles que apuestan pierden dinero. ¿Tú te ganas la vida de ello o es un hobby? Si no es así, ¿ahora te lo planteas?

Es un hobby. Echaba alguna quiniela a la semana, pero hace un tiempo que comenzaron mis amigos con las apuestas. Suelo echar el euro de la quiniela del fin de semana en las apuestas a mediados del año pasado. Es un aliciente, ya que el fútbol es el deporte que más nos gusta y le ponemos más emoción. Además, así vemos otros partidos que de otro modo no veríamos.

¿Y tu apuesta es suerte o la habías preparado a conciencia? Hay partidos de 2ª división que llaman la atención.

Ha sido cuestión de suerte. No conocía a ningún equipo de Segunda B. Ha sido únicamente azar. De esas categorías solo sigo al Betis B.

¿Cuánto dinero te has gastado en apuestas desde que comenzaste a apostar?

No creo que llegue ni a 300 €. La rentabilidad está bastante bien, de momento. Voy a tapar un par de «agujerillos» que tengo y lo demás lo guardaré para una fiesta con mis amigos.