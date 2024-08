10yearschallenge con 20 canciones de pop-punk del 2009

El 2009 no fue el año más fuerte del pop-punk. Los años de gloria habrían quedado entre el inicio del nuevo milenio y un sexenio después, generando en ese lapso una horda de fanáticos caracterizados, entre muchas otras cosas, por escribir “RaWr Xp” en sus perfiles de redes sociales como Metroflog, Hi5 o Myspace y favorecer los tonos negros con morado, rojo y un toque delineador. Las bandas que habían aparecido como una suerte de contracultura pop ya estaban establecidas como máquinas de hits con una sólida fanaticada que no fallaba en comprar sus discos.

Nada podía ser para siempre. Los tiempos cambian y esos fanáticos, si no bien todos, lentamente se fueron regresando a una penumbra que sólo esperaría volver a despertar cuando se volviera a notar, por nostalgia o reconciliación con la distorsión y gritos adolescentes, que la música aún tiene un tipo de actualidad difícil de descifrar. Tal vez con el inicio de la siguiente década, las mismas bandas que habían conectado y hablado tan íntimamente con una generación de adolescentes que crecieron admirando un cierto tipo de radicalidad dentro de su música, no lograron crecer con ellos. Relegando a sus fans a volver a escuchar los discos con los que fueron descubiertos, pudiendo hacer poco contra la ola de indie que estaba llamando a los adolescentes pop-punketos o emo hacia un horizonte musical diferente.

Las canciones que cumplen 10 años de la era de la supremacía del pop-punk son tanto un recordatorio de su caída, como una afrenta de lo que alguna vez simbolizó su grandeza.

Green Day – “21 Guns” (abril, 2009)

Probablemente la canción más famosa dentro de este año del género. Una multitud de covers la convirtieron en el clásico himno de inconformidad para las masas pop… Como una protesta de plastilina.



Billy Talent – “Rusted From The Rain” (mayo, 2009)

De lo más destacable de todo el pop-punk se encuentra Billy Talent. La fina línea de distorsión entre guitarras y vocales de los canadienses se hace notar atemporalmente en los riffs y motivos nihilistas de Rusted From The Rain.



Attaque 77 – “Estallar” (noviembre, 2009)

Estallar fue el primer disco de la banda argentina sin Ciro Pertusi, antiguo líder de la banda. Acordemente con la situación, la primera línea del disco habla sobre volver a comenzar y, fiel al estilo de Attaque 77, logra cohesionar incertidumbre con determinación positiva.



Paramore – “The Only Exception” (septiembre, 2009)

Esta canción, en cualquier caso, debería despojársele el sufijo “punk” al pop-punk. La pudo haber compuesto Lady Gaga, pero no. Aún así es una de las canciones más exitosas de la banda de Hayley Williams y salió en el 2009, por el bien del género que ahí se quede.



AFI – “Medicate” (septiembre, 2009)

AFI son los malditos amos. Siempre lo han sido, lo serán y nada puede cambiarlo. Entre una multitud de discos mediocres en el 2009, Crash Love mostró que la banda estaba lista para probar nuevos sonidos sin desprenderse de lo que los caracteriza como una banda de época.

All Time Low – “Weightless” (julio, 2009)

“Podrá no ser mi fin de semana, pero podría ser mi año”. All Time Low es una de las bandas que más fanáticos consiguieron durante los años de gloria de su género. Weightless se siente como un tributo para los millones que se sintieron identificados con su música desde el comienzo.



The All American Rejects – “Gives You Hell” (diciembre, 2008)

Me permito la entrada de esta canción no sólo porque estaba a escasos días de formar parte del cánon del 2009 pero, también, porque es una basura. De principio a fin el inminente anuncio temprano de que el reinado del pop-punk estaba por terminar.



Pxndx – “Solo a Terceros” (julio, 2009)

El disco Poetics fue uno de los más reconocidos internacionalmente de Pxndx y la canción Sólo a terceros, grabada en Estados Unidos por Madero para después ser enviada por mail al resto de la banda muestra que la banda estaba lista para partir, al menos un poco, de sus raíces y probar un proyecto más ambicioso para sus discos.



Red Jumpsuit Apparatus – “You Better Pray” (febrero, 2009)

A mover la cabeza, gritar y mandar a todos a la mierda con una gran canción de los maestros de la desesperanza, RJA.



Asking Alexandria – “A Prophecy” (septiembre, 2009)

Evidentemente esta elección es una fuera de toda la lista. Como un extraño interludio trance de una banda de metalcore que era idolatrada dentro del pop-punk. Screamo y emo con una dosis de tachas, ese fue el resultado. Es como si Children of Bodom tuviera un hijo con Yellowcard y The Prodigy.



Rise Against – “Savior” (junio, 2009)

Uno de los más grandes himnos del género. Parte del cánon esencial de todo pop-punketo respetable. “I don’t hate you, boy, I just want to save you. While there’s still something left to save. That’s when I told her. I love you, girl, but I’m not the answer. For the questions that you still have”. Ruidoso y sabroso.



Four Year Strong – “Ironic” (julio, 2009)

Este cover de Alanis Morissette me hace “RaWr xp” hoy, como lo hizo hace 10 años. En general el disco de covers Explains It All llevó las cosas bastante lejos. Y eso lo hace espantosamente genial.



Madina Lake – “Lila, The Divine Game” (mayo, 2009)

Una atemorizante canción instrumental de piano que acecha al espectador. Madina Lake, acostumbrados a dar tonos divertidos y rapaces, dio un brinco experimental con Attics To Eden, no lográndolo del todo pero dejando esta corta joya para recordar.



Días Felices – “Respirar Mejor” (octubre, 2009)

Una banda argentina que no gozó de tanta exposición como otros compatriotas suyos, pero firmemente declaró con su álbum Para cambiar el mundo cómo el mundo latino podía transformar sonidos foráneos y apropiárselos orgánicamente.



Thursday – “Time’s Arrow” (febrero, 2009)

Una canción que une post-rock con el seno del pop-punk. Experimental, bien lograda y acompañada de un álbum espectacular, Common Existence, Time’s Arrow junta lo mejor de dos mundos y continúa con su crescendo asintótico hasta el fin del mundo.



We The Kings – “The Story of Your Life” (diciembre, 2009)

Más pop que punk, sin duda, parece que We The Kings intentó replicar el éxito de Move Along de The All American Rejects, sin lograrlo del todo. No obstante, es una canción prototípica que suena al amor idealista adolescente y la nostalgia a veces es buena.



New Found Glory – “I’ll Never Love Again” (marzo, 2009)

Unos riffs pegajosos para corear y una letra sobre gritar a los cuatro vientos que eres una mierda. ¿Se puede pedir algo más del pop-punk?



Tokio Hotel – “Lass uns laufen” (octubre, 2009)

Nunca fui fan de Tokio Hotel. Sigo sin serlo. Pero, de alguna manera, con Lass uns laufen en su nativo alemán lograron replicar el instinto hímnico característico de las más grandes canciones del género.



Silverstein – “I Knew I Couldn’t Trust You” (marzo, 2009)

Una canción sin pretensiones que recuerda a lo mejor del epítome del pop-punk. Simple, gritona, distorsionada con coros guturales que incitan a pelearse en la Glorieta de Insurgentes.



Say Anything – “Hate Everyone” (octubre, 2009)

Nada describe el sentimiento compartido de prácticamente todos los que escucharon con devoción pop-punk como una canción que se titula “odio a todos”. Un coro para mandar todo a la mierda, dentro de lo que posiblemente fue el mejor álbum del año, el homónimo Say Anything.



Mención especial:

Fall Out Boy – “Beat It” (marzo, 2008)

Si bien la canción se lanzó un año antes, fue presentada de nuevo para un disco de “greatest hits” de FOB del 2009. Una lástima pues dado su éxito comercial la banda creyó que era un buen cover. No lo fue, Patrick Stump. La realidad es que, como Gives You Hell de The All American Rejects, fue uno de los anuncios de las carencias escondidas que tenía Fall Out Boy como banda y del sombrío futuro del género que en algún momento encabezaron.



