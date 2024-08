Este tipo lleva 11 años en la universidad y no se ha sacado ni una carrera

La uni. Ese periodo en que tus padres te dejan solo porque suponen que eres una persona adulta y, en cambio, tú te tomas la carrera con la misma pachorra con la que te tomaste los estudios en el instituto. Te saltas un semestre por aquí, una asignatura por allí y, cuando te quieres dar cuenta, han pasado cinco años, sigues atascado en tu vida de estudiante.

Teníamos curiosidad por conocer a la persona que más tiempo ha prolongado ese estereotipo, al “estudiante eterno”, y encontramos a Charles Peak, un estudiante de Química de 29 años de Melbourne que lleva 11 años intentando sacarse la carrera. Charles nos cuenta su experiencia.

Charles en la cola para comerse una deliciosa salchicha

VICE: Llevas más de 11 años en la universidad. ¿Cuál fue tu primera carrera?

Charles Peak: En 2007 empecé una carrera doble de Comercio/Ciencias. Enseguida me di cuenta de que la ciencia era genial pero que el comercio era una mierda. La verdad es que nunca me he tomado en serio la universidad. Empecé porque… bueno, porque ¿qué otra cosa podía hacer? También era la época en la que todo el mundo se estaba haciendo rico con internet. Como me gustaba la informática, pensé que estaría bien montar un sitio web mientras estudiaba, hacerme rico y luego dejar la uni. Luego me di cuenta de que era muy improbable que eso ocurriera.

¿Cómo te decidiste a dejar la primera carrera?

Ni siquiera lo “decidí”. Simplemente empecé a dejar de ir semestres enteros, y durante los que iba, lo suspendía casi todo. Estuve así tres años, hasta que imagino que los de la universidad me quitaron la matrícula. Me tomé un tiempo de descanso y luego me matriculé en Química, que es la carrera que estoy haciendo.

¿Y cómo te va?

Pues llevo aquí tanto tiempo que ya están hartos de mí. He estado en una reunión en la que me amonestaron por lo mal que lo he estado haciendo. Aparte de eso, que fue bastante humillante, me dejan bastante tranquilo.

¿Alguna vez sientes vergüenza por pasar tanto tiempo matriculado en la universidad?

Supongo. Cuando veo que la gente con la que iba a clase al principio ya ha empezado a trabajar, me pregunto: ¿Qué dice eso de mí, que aún sigo aquí?

A lo mejor dice simplemente que te lo tomas con calma.

Sí, bueno, tampoco me arrepiento. Me distraigo con facilidad, pero creo que el problema fue no saber qué quería estudiar desde un principio. A veces me da vergüenza, pero disfruto lo que hago. A veces mi familia me mete puyitas por lo que estoy tardando en sacarme una carrera, pero no veo razón alguna para arrepentirme de lo que he hecho.

Una gran cantidad de libros y una cantidad igual de grande de tiempo libre

¿Crees que esto ha afectado a cómo te ves a ti mismo?

Lo he pensado, pero no creo que haya influido mucho. Soy consciente de que la razón por la que he suspendido asignaturas es por no haberme aplicado, no porque no sea capaz. A veces me pregunto cómo puedo ser tan irresponsable, pero se me pasa enseguida. Mi madre se quedó bastante preocupada cuando dejé la primera carrera, así que imagino que ahora se alegra de que al menos esté haciendo algo, y no de brazos cruzados.

¿Ha afectado a tu vida sentimental?

Pues mira, si acaso la ha mejorado, porque es más fácil conocer gente cuando estás en la universidad. Creo que el principal problema es que me estoy haciendo mayor y es cada vez más difícil encontrar a alguien de mi edad.

¿Te da miedo graduarte y abandonar la burbuja universitaria?

Sí. En la universidad siempre he tenido la sensación de saber lo que hacía, pero no sé muy bien qué pasará cuando termine.

Acabas a finales de este año, ¿no? ¿Qué crees que harás después?

Me gusta mucho trabajar por mi cuenta y llevo un tiempo haciendo trabajos de programación como autónomo. Está bien tener un poco de libertad. Estoy creando un sitio web de matemáticas para niños de primaria, así que espero que me vaya bien en ese sentido.

¿Cómo crees que reaccionaría la gente si decidieras seguir en la uni o si te quedara alguna asignatura?

Supongo que pondrían los ojos en blanco y me dirían “Veeenga, otro año más”. No creo que nadie se sorprendiera especialmente. Es un efecto secundario de haber sido así tantos años.

