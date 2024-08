En imágenes: cuando el Día de la Hispanidad coincidió con ‘lo de Catalunya’

Este año el desfile del 12 de octubre, popularmente conocido como Día de la Hispanidad, ha estado marcado por el desafío secesionista en Catalunya. Habiéndose producido el martes, tan solo dos días antes, el amago de DUI, abriendo muchísimos interrogantes sobre cuales serán los próximos pasos del Gobierno central.

Aunque actualmente vivo en Barcelona, aproveché mi estancia en Madrid para pasar por el desfile del ejército en el día de la Hispanidad, y comprobar así de primera mano el estado de la situación en estos tiempos convulsos.

El día se desarrolló de forma tranquila y sin altercados, exceptuando el que tuve con unos exlegionarios que dudaban de mis intenciones a la hora de hacerles retratos. De manera espontánea, dos hombres empiezan a recordar sus días en la Legión enseñándose fotografías del móvil de aquellos días «cuando todavía tenía pelo» y contando anécdotas típicas de cuartelillo.

Cuando les pregunto si puedo hacerles un retrato, uno de ellos comienza a gritarme «¡no me toques los cojones!» y «a saber que haces luego con las fotos». Después de que la gente de alrededor le calme y me pida que me vaya, decido mantenerme en mi sitio y transcribir las anécdotas que relatan.

«El chamizo era un tío con dos cojones… el teniente Pistolo era aquel que llegaba con el Dodotis y se cagaba encima viendo a gente que llevaba ahí treinta años… mi capitán me guardaba el dinero que yo ganaba, así de poco confiaba en mí… mi mujer y mi hija no quieren venir conmigo, dicen que estoy loco, no entienden este sentimiento… para llevar esa camisa abierta hay que tener cojones… a mi me mordió el mono que teníamos cuando me quise hacer una foto».

A pesar de lo que se podría esperar, aquello del «problema catalán» no era el tema central de pancartas y gritos en este caso, así que decidí preguntar a varias personas sobre lo que pensaban sobre el Referéndum del 1 de octubre y la situación actual con el Govern de la Generalitat.

Laura y Matías, estudiantes

VICE: ¿Qué os ha motivado para venir al desfile?

Laura y Matías: Nuestra madre y España…

¿Qué opinión tenéis sobre el Referéndum?

Pues que es una chorrada, no tiene sentido.

¿Cómo creéis que se desarrollarán los acontecimientos en un futuro?

Creemos que finalmente se acabarán independizando dentro de mucho tiempo, unos veinte o treinta años. Aunque preferiríamos que no fuese así.





Gonzalo, militar

VICE: ¿Qué opinión tiene sobre el Referéndum catalán?

Gonzalo: Yo defiendo la Constitución. He jurado derramar hasta la última gota de mi sangre por la unidad de España, y si alguien me lo demanda lo cumpliré.

¿Qué piensa que ocurrirá en un futuro?

Con este gobierno es imposible saberlo.

¿Qué cree que representa este desfile en el día de hoy?

Representa el que la gente por lo menos se desahoga y exprese sus sentimientos de forma libre y sin ningún tipo de problema porque muchas veces no te atreves, como en el País Vasco. Yo he vivido allí y expresarse libremente conllevaba un problema real.

Anna y Patrick, estudiantes de Erasmus

VICE: ¿Qué pensais sobre este día?

Anna y Patrick: Es bastante divertido y curioso, venimos de Alemania y no sabíamos que esto sería así. Es muy bonito estar en este día de celebración y poder ver todo esto. Una amiga nos contó que teníamos que venir y ver todo esto.

¿Qué pensáis sobre el Referéndum en Cataluña?

Creo que todo se basa en un problema de incomunicación y que las dos partes son demasiado orgullosas como para ponerse de acuerdo. Han llegado demasiado lejos y ahora es muy difícil solucionar las cosas de una manera suave.

¿Qué pensais sobre España?

Nos encanta, la gente es muy abierta y simpática. Nos encanta Madrid sobre todo, hay muchísimas cosas que hacer siempre.

Claudia y Miguel

VICE: ¿Por que habéis venido al desfile?

Claudia y Miguel: Porque estamos orgullosos de nuestro país y ¡viva España! y además que con todo lo que esa pasado esta días hay que apoyar.

¿Que pensáis sobre el independentismo y la actuación del Govern?

Que hay que detenerlos a todos. Me da mucha pena que una persona que es española no se sienta como tal.

¿De dónde crees que proviene este sentimiento?

Porque les han comido la cabeza desde niños en el colegio y no pueden pensar de otra manera.

¿Cómo creéis que será el futuro?

Creemos que cada vez habrá más independentistas si no cambia el sistema educativo en el colegio. Cada vez habrá más en las nuevas generaciones. Nunca van a conseguir el independentismo pero cada vez habrá más problemas.

