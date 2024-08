Las 13 estrategias de campaña más fritas de los políticos colombianos

Este artículo fue publicado originalmente en ¡PACIFISTA!, nuestra plataforma para la generación de paz.

Dicen que en el amor y en la guerra todo se vale y, quizás, esto aplique también para la política. El escenario de las elecciones se presta, en muchas ocasiones, para que los candidatos ideen todo tipo de métodos y estratagemas para llamar la atención, compartir sus propuestas y ganar votos.

Videos by VICE

Las campañas políticas en la historia de Colombia han tenido particularidades memorables, como el comercial en el que Moreno de Caro sacaba con una flauta a ratas rojas y azules del Congreso o cuando la mística Regina Betancourt repartió billetes “magnetizados” por ella que aseguraban suerte a quienes los guardaban en su billetera y votaran por ella en elecciones presidenciales.

En ¡Pacifista! les traemos una pequeña recopilación de estrategias extrañas que han utilizado las campañas en estas y otras elecciones recientes. Hay desde rifas de caballos avaluados en millonadas y publicidad poco convencional hasta una cuña con gemidos y un candidato que se lanzó de un puente.

1. Publicidad en piñas

Maritza Martínez Aristizábal es Senadora de la República desde 2010, por el partido de la U. En su campaña, con la que representó “al llano colombiano”, repartió piñas empacadas en bolsas que tenían estampada una foto suya, los logos de su partido y el número en el tarjetón para votar por ella.

2. Con pala y sin camisa

El candidato de la Unión Patriótica para la Alcaldía de Cartagena en 2015 fue Reinaldo Martínez, quien al final de la contienda no fue electo pero llamó mucho la atención porque en su publicidad aparecía descamisado y enarbolando una pala con actitud desafiante. Martínez explicó que la pala era para sacar la corrupción de Cartagena y el estar sin camisa representaba la austeridad de su campaña y la liberalidad con la que gobernaría.



3. Una pola con De la Calle

La periodista Darcy Quinn publicó una foto en Twitter en la que Humberto De la Calle, candidato presidencial del Partido Liberal, aparecía en un restaurante —solo—, disfrutando de una cerveza. El tuit dice “La soledad de Humberto De la Calle”:



Foto: Twitter

La respuesta en redes a esta publicación fue la etiqueta #UnaPolaConDelaCalle, con la que muchos de sus seguidores publicaron fotos mientras tomaban cerveza, “acompañando” al candidato. El ex jefe negociador de paz hizo lo mismo en sus redes, y publicó una foto con el mensaje: “Si trabajaste duro esta semana o si se la metiste toda a la universidad, te mereces #UnaPolaConDelaCalle”.



Foto: Twitter

4. El otro Uribe

Los juegos de palabras siempre han estado presentes en las campañas políticas. Un caso reciente de esto en Colombia es el de Alirio Uribe Muñoz —del Polo Democrático— quien, en su carrera para llegar a la Cámara en 2014, utilizó como estrategia usar el seudónimo de “El otro Uribe”.

Uribe Muñoz iba tan de frente con esto contra Uribe Vélez que incluso utilizó en su campaña otras frases acusatorias como “Soy el perseguido por el DAS, no el perseguidor”, siempre en la retórica de ser el otro Uribe.

Imagen: Facebook Alirio Uribe | Montaje: VICE Colombia

5. Vaquera-enfermera erótica y política

Un comercial de la campaña de Germán Baquero para llegar a la Cámara en 2014 consiste, en pocas palabras, en una mujer con disfraces de vaquera y enfermera que baila y canta con sensualidad una canción que promociona a “Baquerito”. El video termina con imágenes de vacas, caballos, flamingos y un pato:



6. El aventurero Lara Rodrigo

Lara Restrepo encabeza la lista de candidatos para el Senado de Cambio Radical. Su creatividad política se extendió hacia la música popular mexicana: este año su cuña de campaña es un remake de El aventurero de Pedro Fernández.

7. Desnudez… por la transparencia

El candidato a la Cámara por la Alianza Verde Marlon Monsalve quiso demostrar en 2014 que sus propuestas eran transparentes y que no tenía un gran presupuesto en su campaña. Esta iniciativa lo llevó a posar desnudo para su publicidad.



8. Gemidos políticos

Sobre este caso solo hay que decir que la protagonista es Cindy Núñez, quien aspira actualmente por el Partido Verde a la Cámara y escogió el lema de campaña “Más orgasmos y menos corrupción”.

https://www.youtube.com/watch?v=qnGxvyubsn8

9. Alerta Karateca

El humorista, actor y abogado Juan Ricardo Lozano, más conocido como “Alerta”, quiso alejarse del mundo del entretenimiento en 2014 y lanzarse al Congreso. Aspiró al Senado con el aval del Partido Liberal y, fiel a su humor, utilizó en su campaña un montaje en el que aparece en un combate de Karate dándole una patada en la cabeza a Roy Barreras.



10. Hacerle campaña al partido rival

Edison Noreña hacía parte del Partido Liberal en 2014. A pesar de ser el líder en Risaralda del movimiento, se tomó una foto con Horacio Serpa en la llevaba una camiseta con el mensaje: “Liberales con Mauricio Salazar, actuemos diferente”. Salazar era candidato a la Cámara por Risaralda del Partido Conservador. Quizás esto sea una muestra de lo plural que puede llegar a ser la política hoy en día, o quizás los soldados de la Guerra de los Mil Días se estén revolcando en su tumba.



11. Lanzamiento de campaña… desde un puente

Daniel Quintero perteneció al Partido del Tomate, que en 2014 fracasó en su intento por registrarse como partido político para participar en el Congreso. Los liberales, cuando esto sucedió, acogieron a varios “tomatistas” en sus listas, incluido Quintero quien, para hacer su lanzamiento de campaña, se tiró desde un puente de Bogotá a 40 metros de altura.

Antes de hacerlo, le dijo a la cámara: “Yo nunca he pedido permiso para hacer lo correcto. Por eso, a pesar de todo , vamos a hacer este lanzamiento. Ojalá la la política fuera tan segura como tirarse de un puente”. Quintero se tiró del puente, pero su campaña no despegó nunca y no obtuvo una curul en el Congreso.



12. Rifa de caballos para apoyar al partido

Álvaro Uribe tuvo la idea de ayudar a la financiación de las campañas del Centro Democrático en todo el país con una rifa. El senador sacó tres caballos de una de sus fincas y, desde la “Donación de agropecuaria El Ubérrimo”, los puso en disposición para que su partido los sortee el próximo 14 de marzo con la Lotería del Meta.

Cada boleta tiene un costo de 50.000 pesos y hay una existencia de 10.000 boletas. Si se venden todas, el CD tendrá un presupuesto adicional de 500 millones de pesos que será distribuido para las campañas del partido en diferentes regiones. Los caballos a rifar son Príncipe de Titiribí —que tiene un costo aproximado de 90 millones de pesos—, Don Juanito y Rutinario, estos dos avaluados en 80 millones de pesos.



13. Bonus track: Piedad es Neo

La candidata presidencial Piedad Córdoba publicó un video en Facebook que ella misma explica así: “Un error en la Matrix no basta para liberarnos de las máquinas que históricamente han estado en el poder: es nuestro momento. Yo solo puedo mostrarte la puerta, tú eres quien la tiene que atravesar. Interpretando a Neo de The Matrix, Piedad detiene los golpes del agente Smith del IVA, de las comisiones bancarias, del desempleo, de los prejuicios y la corrupción. Al final le da una patada.