13 productores le rinden culto a la música afroperuana en Ritmo Diablo

La música afroperuana es sin duda un pilar importante en la rica historia cultural del Perú, siendo sus distintos ritmos parte de la identidad y el imaginario de todo peruano, al punto que ningún género musical ha escapado a su influencia gracias al trabajo de músicos y artistas de culto como los Santa Cruz y la familia Ballumbrosio pasando por Chocolate Algendones, Caitro Soto, El Zambo Cavero y Susana Baca entre otros.

De este modo el label limeño Terror Negro Records le rinde homenaje a los sonidos afroperuanos a través de Ritmo Diablo compilado conformado por tracks de 13 artistas que provienen de distintas escuelas rítmicas y generaciones dentro de la escena electrónica independiente del país, pero que comparten afinidad por la fusión, inquietud que ha caracterizado la trayectoria de cada uno de ellos como productores.

En ese sentido Ritmo Diablo intenta mostrar distintas épocas y miradas dentro de este espectro donde los productores convocados (entre ellos Kollantes, Tribilin Sound, Deltatron, Elegante & La Imperial, Qoqeqa, Zufu, Chakruna, Don Machete y más) exploran y deconstruyen a su estilo los distintos ritmos tradicionales afroperuanos como Landó, Festejo, Golpetierra a partir de estilos como IDM, Future Bass, Trap, Global Bass, Leftfield y Tropical con una profunda base en las raíces pero con una proyección y enfoque futurista.

Qoqeqa nuevo proyecto de Daniel Valle Riestra ex Animal Chuki es uno de los participantes en el compilado y nos habló acerca de su track “Uva”: «Se trata de un track duro y visceral. La música afroperuana me inspira a eso, a sacar todo afuera, a bailar intensamente, a romper cadenas, a sudar dejándote llevar por la cadencia. No hay medias tintas, cierras los ojos y te entregas. Por eso en este track hay un loop que se repite, te hace entrar en un maldito ritual, y digo maldito porque eres tú y tus demonios celebrando. Quise ponerle voces y me salieron unos sonidos de sintetizadores, es mi manera de hacer que mi alma grite de alegría”.



El encargado de la curaduría de Ritmo Diablo fue Paz Ferrand Aka Deltatron cabeza de Terror Negro Records y artífice de varios compilados ya, con productores tanto peruanos como de la región. Con respecto a este importante lanzamiento nos comentó lo siguiente “No es un compilado de ritmos clásicos electrónicos fusionados con música afroperuana, sino es un compilado de ritmos afroperuanos con sonidos electrónicos. Si bien ninguno de los artistas es afrolatino, el deseo de fusionar y explorar esta música nace de la búsqueda por utilizar la riqueza rítmica que subyace en las regiones de nuestro territorio, en este caso en particular del litoral costeño; una riqueza cultural caracterizada por el diálogo y el procesamiento de distintas razas y microculturas que dan paso a nuevas expresiones. Ese es el espíritu con el que Terror Negro Records lanza Ritmo Diablo al mundo”.

