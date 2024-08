¿Quién escribió la fanfiction ‘My Immortal’?

Ebony Dark’ness Dementia Raven Way es una joven bruja gótica y satanista. Ella fue aceptada recientemente en Hogwarts, y es quien roba el corazón del también satanista gótico Draco Malfoy. Después de un concierto de Good Charlotte en Hogsmeade, los tortolitos de vestimentas negras consuman su relación en el Bosque Prohibido. De repente, Dumbledore irrumpe y grita: “¿QUÉ DIABLOS ESTÁN HACIENDO, PAR DE IDIOTAS?”.

Ebony llora lágrimas de sangre y se va a dormir en su ataúd. Ella no lo sabe todavía, pero el propio Harry Potter pronto se enamorará de ella. Ahora renombrado como “Vampire” luego de su conversión al satanismo, y luciendo en la frente una cicatriz en forma de pentagrama, Harry tiene que competir con su antiguo amante, Draco, para ganarse el corazón de Ebony. Pero hay una trampa en esto: ¡Ebony recibió la orden de asesinar a Vampire del propio Voldemort!

Videos by VICE

Si te confunde esta representación bisexual, gótica y lujuriosa del universo mágico de J.K. Rowling, no estás solo. Lo que acabas de leer es un resumen de los primeros cinco (de 44) capítulos de la legendaria fanfiction “My Immortal”.

Inspirada en el mundo de Harry Potter, “My Immortal” fue subida originalmente a fanfiction.net entre 2006 y 2007, por la autora XXXbloodyrists666XXX, también conocida como Tara Gilesbie. Pero la identidad real del autor (¿o autores?) de la que se ha descrito como la peor fanfiction jamás escrita sigue siendo un misterio. Sin embargo, los fanáticos están decididos a resolverlo, obsesionados por la duda de si esta pésima historia fue el esfuerzo genuino de un adolescente ambicioso y angustiado, o si fue escrita así a propósito.

Como si estuviera sujeta a un programa de encriptación de mala calidad, la ortografía y la gramática varían de relativamente correctas a absolutamente intolerables de un capítulo a otro. De acuerdo con la extremadamente confiable “My Immortal” Wiki, una página de fans dedicada a la fanfic, los primeros 15 capítulos fueron editados por un amigo de Gilesbie llamado Raven. Después de eso, no hay certeza de nada: el escrito se asemeja cada vez más al estilo que tienen las increíblemente desconcertantes notas de autor que aparecen casi en todos los capítulos.

“WARNING: SUM OF DIS CHAPTA IS XTREMLY SCRAY. VIOWER EXCRETION ADVISD,” [Algunos de estos capítulos son extremadamente terroríficos. Se aconseja discreción], escribió Gilesbie en una nota. “STOP flaming! if u flam it menz ur a prep or a posr! … PS im nut updating umtil I get five good revoiws!”, escribió en otra nota, pidiendo a los lectores que dejaran de atacarla y amenazándolos con no agregar más actualizaciones a la historia.

En el Potterverso paralelo de la historia, las bandas estadounidenses de principios de la década de 2000 como Good Charlotte, Simple Plan y My Chemical Romance son descritas como “góticas” de una manera terminalmente tonta. La historia también ataca el propio canon de la saga de Harry Potter, al transformar a todos los personajes principales en “góticos” mediocres y destrozar implacablemente sus nombres y rasgos persoanles.

Dumbledore —a veces “Dumblydore” o “Dumbledark”— se convierte en un personaje gótico y fanfarrón con doble personalidad, que a veces es senil y otras, verbalmente abusivo con sus estudiantes. Sirius Black, rebautizado como “Serious”, en algún momento es llamado “Sodomizes”. El personaje nuevo de la profesora Sinistra, la favorita de Ebony, también es referido con el nombre de la profesora “Sinatra”. Un número alarmante de profesores de Hogwarts resultan ser pedófilos.

“Cuenta con todos los elementos que más odia la gente de la comunidad de la fanfiction”, le dijo a Vulture en 2015 la profesora asociada de Princeton Anne Jamison. A través de su endeble trama y loca caracterización, la historia se burla de los fandoms que son famosos por su sensibilidad: metaleros, potterheads, góticos. Aunque algunos fanáticos han insistido en que “My Immortal” es real, otros creen que es un excelente ejemplo del troleo en Internet, una obra maestra de este noble arte.

Han surgido muchas teorías sobre la identidad real de Gilesbie, y los fanáticos han estado buscando pistas en las 22,000 palabras del texto, pero no se sabe mucho sobre ella. La nota “omfg im leeving dubya pretty soon kant wait!!!” [¡Dios mío! Me voy de Dubya muy pronto. ¡Estoy impaciente!], llevó a muchos a especular que Gilesbie era de Dubai. Pero “dubya” también podría significar una pronunciación exagerada de la letra “w”. Entonces, podría haber sido una referencia a un lugar real, pero también una forma de burlarse del entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.

Después del Capítulo 44, donde Ebony “llora sensualmente” y le dispara a “Voldrimort” y “Abrakadabra”, “My Immortal” termina abruptamente. Lo que llevó a los fans a especular si Gilesbie dejó atrás su personaje “gótico”, olvidó actualizar la historia o simplemente se aburrió y le dio fin.

Desde la última actualización en 2007 de Gilesbie, muchos han reclamado la autoría, pero ninguno ha logrado convencer a los investigadores de Internet. En 2017, una tal Rose Christo hizo todo lo posible para demostrar que era coautora de la fanfiction. Entre otras cosas, produjo un texto mecanografiado supuestamente original y afirmó que era propietaria de la dirección de correo electrónico que se utilizó para crear la cuenta XXXbloodyrists666XXX en fanfiction.net. Esto le valió un contrato de publicación, que fue cancelado rápidamente cuando los usuarios de Internet demostraron que ella había fabricado todas sus pruebas.

Casi 15 años después de la publicación de la fanfic, algunos obstinados fanáticos todavía buscan a Tara Gilesbie, convencidos de que la historia simplemente requería demasiado tiempo como para ser un truco. Mientras tanto, el libro ha alcanzado el estatus de culto e incluso generó una serie web. Ya sea que la hayas descubierto en 2006 o en 2020, “My Immortal” sigue siendo una prueba de la magia de Internet.