15 de las más icónicas escenas de comida en las películas clásicas

La comida siempre ha tenido un lugar privilegiado dentro de las artes visuales por su capacidad de conjugar varias capas de significado y sentimiento en formatos reconocibles del tamaño de un bocado. Para los cineastas, la comida es una poderosa herramienta para encapsular en la pantallalo decadente, nostálgico e incluso grotesco. No es de extrañar que algunos de los momentos más icónicos de las películas clásicas —estamos usando una definición de clásicos previa a 1990, bastante amplia— giren en torno al acto de preparar y consumir alimentos. Justo a tiempo para el principio del fin del verano, te traemos las 15 mejores escenas de comida en las película clásica. (Nota: hay muchos spoilers a continuación).

1. 50 huevos duros en Cool Hand Luke (1967)

“Puedo comerme 50 huevos”, asegura Luke Jackson (Paul Newman), un exsoldado que ha sido encarcelado por un crimen no violento, presumiendo ante sus compañeros de prisión. Cargada de simbolismo religioso, la película se desvía de su camino para establecer que el carácter de Luke es el de un mártir, como Cristo. Después de comerse con éxito los 50 huevos para ganar la apuesta, y el afecto de todos los que lo observan, Luke yace sobre la mesa, emulando la crucifixión de Jesús y presagiando su muerte prematura.

2. Puré de papas en Close Encounters of the Third Kind (1977)

Esta película de ciencia ficción es de lo mejor de la obra de Steven Spielberg. El obrero electricista Roy Neary (Richard Dreyfuss) tiene un encuentro cercano con un OVNI, lo cual lo deja con una intensa fascinación por las naves espaciales y también por una misteriosa forma como de montaña. Estas obsesiones perturban su vida familiar, lo que se ilustra en una icónica y emotiva cena donde esculpe esa misteriosa forma, que resulta ser el Monumento Nacional de la Torre del Diablo en Wyoming, en un montón de puré de papa mientras sus hijos lloran en silencio por su padre delirante.

3. Almuerzo en The Breakfast Club (1985)

¿Recuerdas haber juzgado o haber sido juzgado por los almuerzos que llevabas a la escuela? Este clásico preparatoriano de culto presenta a cinco estudiantes estereotípicos —el atleta, la reina del baile de graduación, el nerd, el delincuente y el caso perdido— encerrados juntos en detención en la biblioteca de la escuela durante el fin de semana. A la hora de almorzar, cada uno saca su almuerzo casero, el cual revela mucho sobre su personalidad. La pretenciosa chica popular, Claire, (Molly Ringwald) sazona su costoso sushi con salsa de soja, lo que provoca que el problemático Bender (Judd Nelson), quien no lleva almuerzo, le pregunte disgustado: “¿Qué es eso?”. Aquí, los distintos almuerzos no sólo ofrecen una idea del bagaje cultural de cada personaje, sino que también abren una vía de comunicación entre ellos.

4. Cita para comer espagueti en Lady and the Tramp (1955)

Siendo una historia de amor mejor que Twilight, Lady and the Tramp representa lo mejor de los musicales de Disney de la vieja escuela. Dato curioso: Walt Disney había planeado eliminar esta emblemática escena por completo, pensando que no sería romántica. Vaya que estaba equivocado. Todos seríamos afortunados al tener una cita que terminara de manera tan perfecta con un beso accidental entre espagueti y albondigas.

5. Toda Babette’s Feast (1987)

Basada en un cuento de Isak Dinesen (nombre real: Karen Blixen), esta película danesa ganadora del Oscar ofrece algunas de las producciones cinematográficas más memorables de la historia. La trama gira en torno a dos hermanas protestantes en la remota península de Jutlandia, a las que un día visita una mujer que dice ser una refugiada francesa, y quien les pide trabajar para ellas como ama de llaves. Las hermanas no tienen idea de que se trata de la exchef de un famoso restaurante parisino, hasta que ella decide prepararles un gran banquete Navideño que literalmente cambiará sus vidas. La compasión, la ironía y el perdón son todos parte del menú.

6. Yema de huevo en Tampopo (1985)

Tampopo, un homenaje cómico al ramen, ayudó a que el público estadounidense conociera el fideo japonés, que aún era bastante desconocido para ellos. La película también nos dio el regalo de Ken Watanabe, quien interpreta a uno de los dos camioneros obsesionados con el ramen que le ayudan a la viuda cuyo nombre le da título a la película, Tampopo (Nobuko Miyamoto), a aprender cómo hacer fideos excelentes. Pero para encontrar el momento culinario más icónico de este filme, hay que ver más allá del ramen: hay una historia secundaria que involucra a un gángster sexualmente libertino y a su amante. En el papel secundario más importante que ha tenido un huevo desde Cool Hand Luke, la pareja se pasa mutuamente la yema de un huevo, usando sólo su boca hasta que la yema se rompe, escurriendo por la barbilla de ella, en una escena que es a la vez sugerente y explícita.

7. Cena en Alien (1979)

Sí dijimos que algunas escenas con comida podían hacernos sentir asqueados. No revelaremos demasiado con esto, pero ¿las palabras “chest burster” [revientapechos] significan algo para ti? La película de terror y ciencia ficción de Ridley Scott presenta una de las peores formas de morir, mientras los personajes están cenando, ni más ni menos.

8. Consejos para los gourmets en The Cook, Thief, His Wife, & Her Lover (1989)

Transcurriendo en un restaurante francés de alta cocina, el infame y romántico drama criminal de Peter Greenaway es un comentario escandaloso sobre la clase y el poder, con toneladas de imágenes de comida representando el erotismo, entre citas secretas y horrendos asesinatos. Aquí, el procaz dueño del restaurante, Albert (Michael Gambon), da una cátedra sobre cómo comer como un “gourmet”, para gran disgusto de su inteligente esposa Georgina (Helen Mirren), quien parece llamar la atención de un posible nuevo amante mientras se come un pedazo de espárrago.

9. Pelea de comida en la cafetería de Animal House (1978)

Comenzando con “What a Wonderful World” de Sam Cooke y terminando en una pelea de comida sin límites, esta escena de la subversiva comedia universitaria de John Landis fue un gran momento para el difunto John Belushi, quien interpretó al sargento de armas de una fraternidad deplorable. En entrevistas con el director, salió a la luz que la escena fue completamente improvisada y filmada en una sola toma.

10. Escena con la canción “Bread and butter” en 9 1/2 semanas (1986)

Este clásico erótico de culto retrata al ejecutivo de Wall Street John (Mickey Rourke) y a la asistente de una galería de arte Elizabeth (Kim Basinger) en toneladas de episodios escandalosos, desde en un trío con una prostituta hasta teniendo sexo en una tienda de juguetes sexuales. Pero es esta fantástica escena de comida completamente fetichista, musicalizada con la canción “Bread and Butter” de The Newbeats, la que destaca entre el bondage y el sexo en público. El jarabe para la tos y los jalapeños nunca habían sido tan excitantes como lo son aquí.

11. Restaurante chino en Navidad en A Christmas Story (1983)

Sí, la parte de los villancicos navideños mal cantados de esta icónica escena es súper racista, pero aún así se destaca por dar a conocer (y decapitar) al ahora famoso pato Pekín, al que el protagonista Jean Shepherd llama “pavo chino”. Y para muchas familias que no celebran la Navidad, o que la celebran en un restaurante chino, la escena sigue siendo algo con lo que se identifican de inmediato.

12. Pastrami, centeno y un orgasmo fingido en When Harry Met Sally (1989)

Mucho antes de que la serie Master of None diera a conocer los mejores restaurantes de Nueva York, Harry (Billy Crystal) se encontró con Sally (Meg Ryan) en el querido restaurante Katz’s Delicatessen de la ciudad. Entre bocados del famosos pastrami y centeno, la pareja discute si las mujeres fingen o no los orgasmos. Para el gran pesar de Harry, Sally finge un orgasmo digno de un Oscar para probar que él está equivocado, provocando que una comensal del lugar le diga discretamente al mesero: “Quiero lo que ella esté comiendo”.

13. Pastel de bodas en forma de armadillo en Steel Magnolias (1989)

Con un elenco femenino lleno de estrellas —Sally Field, Dolly Parton, Shirley Maclaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis y Julia Roberts—, esta comedia dramática cuenta una historia, basada en hechos reales, de resiliencia y comunidad en un pequeño pueblo de Louisiana. En una escena memorable, el futuro esposo de Julia Roberts, interpretado por Dylan Mcdermott, solicita un pastel red velvet con forma de armadillo para el día de la boda, destacando así la original tradición sureña de tener un pastel para el novio aparte del pastel de bodas.

14. Bar de leche Korova en Clockwork Orange (1971)

Un retorcido bar de leche que vende brebajes llenos de drogas establece el escenario para este drama de misterio distópico dirigido por Stanley Kubrick. El lugar favorito del delincuente violador Alex (Malcolm McDowell) y su pandilla de “droogs”, tiene muebles en forma de mujeres desnudas a las que les sale la “leche plus” de los pezones. La leche parece representar la juventud de los personajes: su inocencia corrompida por la violencia sórdida.

15. Cono de helado en Charade (1963)

El romance delictivo en tecnicolor de Stanley Donen es notable debido a la química entre Regina (Audrey Hepburn) y Peter (Cary Grant), lo que queda muy bien ejemplificado en esta escena donde Peter le compra a Regina un cono de helado, sólo para que ella accidentalmente lo derrame sobre él de inmediato. Agrega conos de helado frente al río Sena a tu lista de lo que sería una cita perfecta en París.