15 tracks que nadie sabe su nombre pero todos conocen

Hay veces que pasamos semanas, meses o incluso hasta años, desesperados en busca de esos tracks que todo el mundo conoce, que los tarareamos, los bailamos, pero nadie sabe el nombre, ni de quién son.

Siempre que las escuchabas en el radio no decían el título, no tenías con que grabarlas, ya no son tan sonadas para shazamearlas, no tienen letra para buscarlas, o simplemente por una cosa o por otra, jamás dabas con ellas.

Estas son 15 canciones súper conocidas, que te fascinan, pero desconoces sus datos por distintas causas generacionales o existenciales, y no podías encontrar en internet:

#15 Zombie Nation de 400 KERNKRAFT

Este tema del año 2000, llega de la mano de Zombie Nation, un proyecto germano tras el que se esconde Florian Senfter, un DJ y productor especialista en techno y electro. Comenzó como un fenómeno underground para convertirse en todo un éxito mainstream. Fue coronado como el número ocho de la lista «Top 10 de los himnos de estadios» según la revista Sports Illustrated.

Dónde la has escuchado: Durante eventos deportivos en los estadios y como sample de los raperos The Game y Lil Wayne en el tema «The Nation».

#14 Meet her at the love parade de Da Hool

Ponle play y te asombrará la cantidad de veces que escuchaste este tema. Se estrenó en Agosto de 1997 y alcanzo gran éxito en muchos países, pero sobretodo en Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y Holanda. A lo largo de los años, han existido grandes remixes de este tema pero sobresale la versión de Dimitri Vegas & Like Mike para el aclamado festival Tomorrowland.

Dónde la has escuchado: Tema principal del festival y desfile alemán Love Parade y en la compilación de Tomorrowland.



#13 The hypno de Floorfilla

El productor y DJ italiano Cerla junto con su socio procedente de Ghana, Modonga Bale, fundaron Floorfilla y hasta el día de hoy, se celebran sus logros en el campo de la música Dance. The hypno es el típico tema de la vieja escuela que se convierte en un clásico de los clásicos de la electrónica.

Dónde la has escuchado: En los sets de Tïesto era muy sonada bajo el título de «Himno Electrónico», logrando que el público llegara a creer que era un tema suyo.

#12 The launch de DJ Jean

Para algunos es el himno de toda una generación o la canción emblemática del movimiento Electro. Inspirado en un lanzamiento espacial, el conteo nos anticipa a un ritmo sintetizado que aluden a un sonido parecido a trompetas, que conquisto las pistas de baile europeas y el éxito a nivel mundial.

Dónde la has escuchado: Juegos de hockey, básquetbol y fútbol.

#11 BLA BLA BLA de Gigi d’Agostino

El que no escucho este track no tuvo infancia, ni adolescencia y debería escucharla ahora mismo para complementarse de las pistas más pegajosas de la historia de la música electrónica. Este tema fue sampleado a partir de la canción de funk «Why Did You Do It» de la banda Stretch y resonó en todos los walkmans de los conocedores de la época.

Dónde la has escuchado: Este es el típico tema que escuchamos dentro de los carritos chocones y los juegos mecánicos en las ferias.

#10 Up and Down de Vengaboys

Uno de los tantos himnos característicos de los años 90 del grupo neerlandés Vengaboys, conocidísima por todos, por adultos, jóvenes y niños. Es una canción súper pegajosa que bailabas moviendo las manos hacia arriba y abajo, y un track básico para el Spring Break en las playas mexicanas.

Dónde la has escuchado: En la canción Believe de Cher, pues contiene elementos de la remezcla inédita de DMC.

#9 Komodo de Mauro Picotto

El DJ y productor italiano Mauro Picotto ganó importantes elogios a finales de los años 90 y principios de los 2000 con una serie de canciones populares incluyendo «Komodo (Save a Soul)». Las voces que incluye este tema estilo Trance y New Age, alcanzarón el top 10 en Austria, Alemania, Irlanda y Suiza.

Dónde la has escuchado: En todos los compilados de techno noventero.

#8 All Around the World de ATC

A pesar de ser un cover de una canción rusa, se volvió más popular que inclusive la original, logrando estar en el Billboard Hot 100. Su ritmo pop electrónico es fácil de reconocer gracias a su particular coro «La La La La La». Esta melodía ha sido tarareada por todos los admiradores de este género sin importar la edad y país.

Dónde la has escuchado: En el remix del rapero Flo Rida, con un estilo más moderno y la popular para pistas de patinaje.

#7 Derb de DJ Derbus

Derb es el vivo ejemplo de un one hit wonder, donde la canción prevalece pero el artista no. Con una línea de sintetizadores, que incluso los productores de hoy en día envidiarían, DJ Derbus logró lo que pocos habían logrado en su época: un himno clásico al punchis punchis.

Dónde la has escuchado: Es la canción que tus vecinos ponen en la madrugada para no dejarte dormir, la que no puede faltar en el sonido Polymarch y la característica de los table dance.

#6 Something de Lasgo

Es el primer single del grupo belga Lasgo, que incluye una voz melancólica, casi angelical, que hizo que más de uno con el corazón roto, sintiera la piel chinita y derramará una lagrima en la pista de baile. Sin duda, un tema característico de la cultura Trance en el mundo.

Dónde la has escuchado: La recuerdan durante los sets de DJs trance.

#5 Streamline de Newton

No sé si muchos la conocen, pero dio de que hablar por ser pegajosa y tener un ritmo atractivo para mover el esqueleto. Su silvido comenzó a ganar popularidad gracias a México y América Latina, hasta formar parte de un spot publicitario en televisión. Si no haz bailado esta canción en algún evento, no has vivido.



Dónde la has escuchado: Es el tema que suena en el comercial techno de Pepsi, con Jimmy Fallon.

#4 Played- a- Live- Safri Duo

También conocida como «The Bongo Song», es la canción que sale en Google cuando buscas «Tambores y Techno». Su ritmo no pasará de moda y formará parte de carnavales y fiestas populares por toda la eternidad. Esta es la típica canción pegajosa de tamborcitos que baila el chavo disfrazado de azteca aventando fuego en las fiestas actuales.

Dónde la has escuchado: Es la canción que suena en la montaña rusa «Kingda Ka» de Six Flags Great Adventure.

#3 9 PM (Till I Come) de ATB

Esta obra maestra de Andre Tanneberger, fue su primera canción en presentar el sonido de una guitarra editada y suena a verano, playa y seducción. Fue la canción que consagro a ATB como un DJ internacional de prestigio por varias décadas a partir de su lanzamiento.

Dónde la has escuchado: Como canción titular del juego FIFA Premier League ALL Stars y en un cover creado por la banda alternativa The XX.

#2 Scatman de Scatman John

Scatman John, el famoso cantante que invento una fusión única entre el scat y la música dance, convirtiendo su mayor problema en su mayor cualidad, pues era tartamudo. Por eso podemos notar como las vocales suenan algo como Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop. A pesar de que John falleció hace unos años, su legado y esta canción permanecerán para siempre.

Dónde la has escuchado: En la película «Nothing to Lose» protagonizada por Tim Robbins y Martin Lawrence.

#1 Sandstorm de Darude

Sandstorm es el tema que le dio fama y popularidad al DJ finlandés Darude, pues captura prácticamente toda la experiencia de las raves: la diversión y emoción con un ritmo acelerado, acentuado por un sintetizador pulsante. A pesar de no tener letras, la melodía bien elaborada logra colarse en tu cabeza y no olvidarla por los siglos de los siglos.

Dónde la has escuchado: En el video pre-estreno del juego Call of Duty 4 y en el famoso meme.

Seguramente ya habías escuchado estás melodías en alguna fiesta, concierto o festival, pero nunca supiste como se llamaban, Hasta ahora. De nada.

